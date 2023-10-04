Онколог назвал напиток, в котором нет ничего полезного

Люди пьют его, чтобы взбодриться, но на деле он только добавляет усталости

04 октября 2023, 14:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Гастроэнтеролог и онколог Артур Бернацкий назвал напиток, который не приносит организму почти никакой пользы. Его слова опубликовали в официальной группе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова.

По словам Бернацкого, стоит навсегда исключить из своего рациона растворимый кофе. В нем, как отметил эксперт, почти нет кофеина, но есть подавитель теобромин. Люди, которые пьют кофе "три в одном", чтобы взбодриться, получают обратный эффект и, наоборот, начинают хотеть спать.

Бернацкий пояснил, что готовят растворимый кофе так, что в нем не остается никаких полезных веществ.