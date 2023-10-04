Онколог назвал напиток, в котором нет ничего полезного
Люди пьют его, чтобы взбодриться, но на деле он только добавляет усталости
04 октября 2023, 14:46, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Гастроэнтеролог и онколог Артур Бернацкий назвал напиток, который не приносит организму почти никакой пользы. Его слова опубликовали в официальной группе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова.
По словам Бернацкого, стоит навсегда исключить из своего рациона растворимый кофе. В нем, как отметил эксперт, почти нет кофеина, но есть подавитель теобромин. Люди, которые пьют кофе "три в одном", чтобы взбодриться, получают обратный эффект и, наоборот, начинают хотеть спать.
Бернацкий пояснил, что готовят растворимый кофе так, что в нем не остается никаких полезных веществ.
14:57:59 04-10-2023
Хороший напиток для тех кто плохо спит, как же нет ничего полезного, снотворный эффект.
13:21:09 05-10-2023
Гость (14:57:59 04-10-2023) Хороший напиток для тех кто плохо спит, как же нет ничего по... Зависит от количества употребленного напитка.
15:16:13 04-10-2023
Уж очень категорично! А вместе с тем, положительный эффективный, и даже терапевтический есть! А какие самонадеянные заявления! Организм каждого человека СУГУБО ИНДИВИДУАЛЕН!
15:16:33 04-10-2023
Огульные выводы!
19:22:47 04-10-2023
Гастроэнтеролог и онколог Артур Бернацкий--- кроме его про это ни кто не знает. О сколько нам открытий чудных....)))