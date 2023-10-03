Разные виды этого напитка оказывают положительный эффект в разных сферах

03 октября 2023, 16:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Ученые из США назвали чай универсальным напитком для борьбы с различными болезнями. Об этом сообщает ETNT.

Универсальность чая объяснили тем, что он богат антиоксидантами и микроэлементами. В зависимости от сорта он помогает уменьшить давление, контролировать уровень холестерина, а также оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Свойства у каждого чая разные. Черный, например, помогает снизить вес, улучшить память и укрепить сосуды. Зеленый является природным энергетиком и улучшает работу мозга.

Чай с имбирем и мятой улучшает работу кишечника, а также благоприятно влияет на желудок.