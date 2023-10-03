Ученые нашли напиток, который защищает организм от большинства болезней
Разные виды этого напитка оказывают положительный эффект в разных сферах
03 октября 2023, 16:47, ИА Амител
Ученые из США назвали чай универсальным напитком для борьбы с различными болезнями. Об этом сообщает ETNT.
Универсальность чая объяснили тем, что он богат антиоксидантами и микроэлементами. В зависимости от сорта он помогает уменьшить давление, контролировать уровень холестерина, а также оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему.
Свойства у каждого чая разные. Черный, например, помогает снизить вес, улучшить память и укрепить сосуды. Зеленый является природным энергетиком и улучшает работу мозга.
Чай с имбирем и мятой улучшает работу кишечника, а также благоприятно влияет на желудок.
16:50:07 03-10-2023
Водка пиво самогон
18:01:54 03-10-2023
Учёные из США... - сильно напрягло это вступление!..
19:33:57 03-10-2023
Это виски!
20:24:59 03-10-2023
Американским ученым: Черный и зеленый чай отличаются между собой только способом сушки и вкусом, а действующие вещества одни и те же. Другое дело имбирь, лимон и т.д.
23:42:57 03-10-2023
Гость (20:24:59 03-10-2023) Американским ученым: Черный и зеленый чай отличаются между с... Действующие вещества одни и те же, но действие совершенно разное. Видимо, влияет еще количество действующих веществ.
08:56:20 04-10-2023
Гость (23:42:57 03-10-2023) Действующие вещества одни и те же, но действие совершенно ра... Верно, но и ферментирование продуктов изменяет не только концентрации веществ, но и состав веществ. Доказательство очень простое- чёрный и зелёный чай- по сути одни и те же листья, но имеют вкус совершенно разный, значит, что-то поменялось в составе, раз даже на вкус продукт стал другим. То же и с молочкой- сырое молоко и кефир неодинаково полезны... ну и так во всём.