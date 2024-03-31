Онколог назвала необычный симптом рака желудка

Специалист порекомендовала не заниматься самодиагностикой и обращаться к врачам

31 марта 2024, 17:10, ИА Амител

Доктор / Фото: unsplash.com

Врач-эксперт медицинской компании СберЗдоровье Суна Исакова рассказала о нетипичных симптомах рака желудка. Ее слова передает "Газета. ру".

"На развитие аденокарциномы желудка и кишечника может указывать так называемый синдром Лезера-Трела, причины которого пока до конца неизвестны", - сказала врач.

На коже быстро начинают грозить кератомы, которые возвращаются даже после удаления.

Кератома – доброкачественное новообразование кожи, которое имеет вид восковидной плоской или возвышенной бляшки, от телесного до почти черного цвета с неровной поверхностью.



