Онколог назвала необычный симптом рака желудка
Специалист порекомендовала не заниматься самодиагностикой и обращаться к врачам
31 марта 2024, 17:10, ИА Амител
Доктор / Фото: unsplash.com
Врач-эксперт медицинской компании СберЗдоровье Суна Исакова рассказала о нетипичных симптомах рака желудка. Ее слова передает "Газета. ру".
"На развитие аденокарциномы желудка и кишечника может указывать так называемый синдром Лезера-Трела, причины которого пока до конца неизвестны", - сказала врач.
На коже быстро начинают грозить кератомы, которые возвращаются даже после удаления.
Кератома – доброкачественное новообразование кожи, которое имеет вид восковидной плоской или возвышенной бляшки, от телесного до почти черного цвета с неровной поверхностью.
19:35:03 31-03-2024
Вот что то а в здоровье банку лезть не надо! Что ещё за рекомендации?!?
20:14:48 31-03-2024
Гость (19:35:03 31-03-2024) Вот что то а в здоровье банку лезть не надо! Что ещё за реко... Сам шучу и сам смеюсь...? По такому принципу коммент?