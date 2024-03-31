Врач назвала лучший завтрак для тех, кто худеет

Он содержит нужное количество жиров для хорошего оттока желчи

31 марта 2024, 10:35, ИА Амител

Омлет с овощами / Фото: unsplash.com

Эндокринолог Диляра Лебедева в беседе с изданием "Доктор Питер" поделилась рекомендациями по завтраку для тех, кто стремится похудеть.

По ее словам, для людей, придерживающихся диеты, можно приготовить омлет с тостом и авокадо.

"Для приготовления омлета разбейте одно яйцо в миску, тщательно взбейте венчиком. Затем выложите смесь на горячую сковороду и жарьте до готовности", – подчеркнула она. Сверху можно положить сыр, который расплавится и придаст более насыщенный вкус.

Такой завтрак содержит нужное количество жиров для хорошего оттока желчи и на некоторое время лишит чувства голода.