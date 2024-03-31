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Врач назвала лучший завтрак для тех, кто худеет

Он содержит нужное количество жиров для хорошего оттока желчи

31 марта 2024, 10:35, ИА Амител

Омлет с овощами / Фото: unsplash.com
Омлет с овощами / Фото: unsplash.com

Эндокринолог Диляра Лебедева в беседе с изданием "Доктор Питер" поделилась рекомендациями по завтраку для тех, кто стремится похудеть.

По ее словам, для людей, придерживающихся диеты, можно приготовить омлет с тостом и авокадо.

"Для приготовления омлета разбейте одно яйцо в миску, тщательно взбейте венчиком. Затем выложите смесь на горячую сковороду и жарьте до готовности", – подчеркнула она. Сверху можно положить сыр, который расплавится и придаст более насыщенный вкус.

Такой завтрак содержит нужное количество жиров для хорошего оттока желчи и на некоторое время лишит чувства голода.

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Комментарии 7

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Ииииигорь..

11:29:57 31-03-2024

Да уж...

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Маруся

14:24:13 31-03-2024

Картошкой авокадо нельзя заменить? Не растёт в моем огороде такой фрукт. Или капустой? Нет?

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Гость

14:54:17 31-03-2024

тост - это хлеб, кто на диете, от хлеба отказываются. так себе эксперт

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Гость

16:12:07 31-03-2024

С таким завтраком уже в часов 10 в буфет побежишь перекусить.

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Гость

17:08:55 31-03-2024

Для приготовления омлета разбейте одно яйцо в миску, тщательно взбейте венчиком. Затем выложите смесь на горячую сковороду и жарьте до готовности", -------- т.е. молока добавлять не надо? это просто пожаренное взбитое яйцо получается однако... пусть меня доморощенные поварята поправят если я не прав.

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Гость

17:43:52 31-03-2024

Дожили, теперь эндокринологи из Питера будут нас учить, как делать омлет (причем без молока это получится яичный блин)! Как-то была на приеме с сыном ( лишний вес) так врач первым делом сказала выкинуть все сковородки! А тут - "пожарить"!

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Светлана

19:26:20 31-03-2024

Похудела с Обложко С.М. - онлайн-диетолог, человек доброжелательный и юморной))). Есть платные программы и ОЧЕНЬ много бесплатной информации на Ютубе. А вот эта рекомендация о завтраке - ни о чём(((. Худеть - это работа, она требует времени и знаний о питании.

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