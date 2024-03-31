Врач назвала лучший завтрак для тех, кто худеет
Он содержит нужное количество жиров для хорошего оттока желчи
31 марта 2024, 10:35, ИА Амител
Омлет с овощами / Фото: unsplash.com
Эндокринолог Диляра Лебедева в беседе с изданием "Доктор Питер" поделилась рекомендациями по завтраку для тех, кто стремится похудеть.
По ее словам, для людей, придерживающихся диеты, можно приготовить омлет с тостом и авокадо.
"Для приготовления омлета разбейте одно яйцо в миску, тщательно взбейте венчиком. Затем выложите смесь на горячую сковороду и жарьте до готовности", – подчеркнула она. Сверху можно положить сыр, который расплавится и придаст более насыщенный вкус.
Такой завтрак содержит нужное количество жиров для хорошего оттока желчи и на некоторое время лишит чувства голода.
11:29:57 31-03-2024
Да уж...
14:24:13 31-03-2024
Картошкой авокадо нельзя заменить? Не растёт в моем огороде такой фрукт. Или капустой? Нет?
14:54:17 31-03-2024
тост - это хлеб, кто на диете, от хлеба отказываются. так себе эксперт
16:12:07 31-03-2024
С таким завтраком уже в часов 10 в буфет побежишь перекусить.
17:08:55 31-03-2024
Для приготовления омлета разбейте одно яйцо в миску, тщательно взбейте венчиком. Затем выложите смесь на горячую сковороду и жарьте до готовности", -------- т.е. молока добавлять не надо? это просто пожаренное взбитое яйцо получается однако... пусть меня доморощенные поварята поправят если я не прав.
17:43:52 31-03-2024
Дожили, теперь эндокринологи из Питера будут нас учить, как делать омлет (причем без молока это получится яичный блин)! Как-то была на приеме с сыном ( лишний вес) так врач первым делом сказала выкинуть все сковородки! А тут - "пожарить"!
19:26:20 31-03-2024
Похудела с Обложко С.М. - онлайн-диетолог, человек доброжелательный и юморной))). Есть платные программы и ОЧЕНЬ много бесплатной информации на Ютубе. А вот эта рекомендация о завтраке - ни о чём(((. Худеть - это работа, она требует времени и знаний о питании.