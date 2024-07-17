Онколог связал размер талии с риском развития рака

Специалисты дали несколько советов о том, как следить за своим здоровьем

17 июля 2024, 07:14, ИА Амител

Замер талии / Фото: pxhere.com/ru/photo/1159455

По словам британского онколога Шивана Сивакумара, около 70% случаев рака печени связаны с ожирением. Вместе со своим коллегой, онкологом Джо О'Салливаном, он рассказал The Guardian о других факторах риска этого опасного заболевания и о том, как их можно снизить.

Сивакумар отметил, что главным и наиболее известным фактором риска развития рака является курение. Однако он считает, что количество активных курильщиков постепенно уменьшается, а вот людей с избыточным весом становится все больше. Он уточнил, что в Великобритании каждый третий человек имеет лишний вес, и это создает большую угрозу для здравоохранения.

О'Салливан добавил, что ожирение не только увеличивает риск развития рака печени, но и может привести к раку предстательной железы. Он сказал: "Все, что увеличивает ваш живот – избыточное потребление жира, углеводов, мяса – повышает риск рака". Он уточнил, что серьезная опасность возникает, когда объем талии превышает 86 сантиметров.

Онкологи также полагают, что неправильное питание, особенно диета, состоящая из полуфабрикатов, является одной из причин роста числа онкологических заболеваний среди молодых людей. Сивакумар подчеркнул, что пока нет четкого понимания того, как ультраобработанные продукты влияют на образование и распространение раковых клеток. Тем не менее он призвал минимизировать потребление полуфабрикатов и отдавать предпочтение натуральным продуктам в рационе.