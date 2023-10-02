Онколог объяснил, почему рак "стал моложе"
Все дело в изменении окружающей среды
02 октября 2023, 10:19, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал о том, почему рак стали чаще диагностировать у людей в возрасте младше 50 лет. Его слова передает Пятый канал.
Специалист заявил, что изменения, связанные с возрастными изменениями обнаружения онкологии, объяснимы. Черемушкин связал это с изменениями окружающей среды.
Врач добавил, что внешняя среда меняется так быстро, что люди не успевают оглядываться назад. Еще недавно, по словам Черемушкина, рак желудка найти у ребенка было невозможно. Что будет дальше – прогнозировать специалист не стал.
10:49:34 02-10-2023
Ага, ага, природа виновата. А не те деятели, которые тоннами завозят пальмовое масло в страну, и утилизируют ядерный хлам на территории страны.
12:00:17 02-10-2023
Гость (10:49:34 02-10-2023) Ага, ага, природа виновата. А не те деятели, которые тоннам... про ЯО ты сама придумала или кто надоумил?
14:42:48 02-10-2023
Гость (12:00:17 02-10-2023) про ЯО ты сама придумала или кто надоумил?... Лет десять назад была программ захоронения отходов АЭС разных стран на территории РФ. Под эту программу должны были строить хранилища для радиоактивных отходов, все газеты пестрели статьями как это выгодно для бюджета и безопасно для страны, поищите, почитайте. Интересно построили или нет хранилища, а поезда с отходами из Европы я так понимаю завозить уже начинали.
11:16:48 02-10-2023
Питание и стресс.
15:34:41 02-10-2023
Гость (11:16:48 02-10-2023) Питание и стресс.... Разрушающее организм питание, стресс, экология!!!!!! Недавно наблюдала, как гомерически смеялся парень над ингредиентом в сосисках манки (причем, не самый вредный ингредиент!), а пальмой уже задавали!!!!!!!!!!!!!!!!! ?????????????????????????????? и прочей химией!!!!!!!