Онколог объяснил, почему рак "стал моложе"

Все дело в изменении окружающей среды

02 октября 2023, 10:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал о том, почему рак стали чаще диагностировать у людей в возрасте младше 50 лет. Его слова передает Пятый канал.

Специалист заявил, что изменения, связанные с возрастными изменениями обнаружения онкологии, объяснимы. Черемушкин связал это с изменениями окружающей среды.

Врач добавил, что внешняя среда меняется так быстро, что люди не успевают оглядываться назад. Еще недавно, по словам Черемушкина, рак желудка найти у ребенка было невозможно. Что будет дальше – прогнозировать специалист не стал.