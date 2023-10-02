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Онколог объяснил, почему рак "стал моложе"

Все дело в изменении окружающей среды

02 октября 2023, 10:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал о том, почему рак стали чаще диагностировать у людей в возрасте младше 50 лет. Его слова передает Пятый канал.

Специалист заявил, что изменения, связанные с возрастными изменениями обнаружения онкологии, объяснимы. Черемушкин связал это с изменениями окружающей среды.

Врач добавил, что внешняя среда меняется так быстро, что люди не успевают оглядываться назад. Еще недавно, по словам Черемушкина, рак желудка найти у ребенка было невозможно. Что будет дальше – прогнозировать специалист не стал.

Здоровье онкология Мнения экспертов

Комментарии 5

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Гость

10:49:34 02-10-2023

Ага, ага, природа виновата. А не те деятели, которые тоннами завозят пальмовое масло в страну, и утилизируют ядерный хлам на территории страны.

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Гость

12:00:17 02-10-2023

Гость (10:49:34 02-10-2023) Ага, ага, природа виновата. А не те деятели, которые тоннам... про ЯО ты сама придумала или кто надоумил?

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Гость

14:42:48 02-10-2023

Гость (12:00:17 02-10-2023) про ЯО ты сама придумала или кто надоумил?... Лет десять назад была программ захоронения отходов АЭС разных стран на территории РФ. Под эту программу должны были строить хранилища для радиоактивных отходов, все газеты пестрели статьями как это выгодно для бюджета и безопасно для страны, поищите, почитайте. Интересно построили или нет хранилища, а поезда с отходами из Европы я так понимаю завозить уже начинали.

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Гость

11:16:48 02-10-2023

Питание и стресс.

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Гость

15:34:41 02-10-2023

Гость (11:16:48 02-10-2023) Питание и стресс.... Разрушающее организм питание, стресс, экология!!!!!! Недавно наблюдала, как гомерически смеялся парень над ингредиентом в сосисках манки (причем, не самый вредный ингредиент!), а пальмой уже задавали!!!!!!!!!!!!!!!!! ?????????????????????????????? и прочей химией!!!!!!!

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