Врач рассказала о прививках, которые обязательно нужно сделать ребенку

Помимо основных, она посоветовала еще несколько вакцин

01 октября 2023, 09:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач-педиатр Марьям Сайфулина рассказала о том, какие прививки, кроме обязательных, нужно сделать ребенку. Ее слова передает агентство "Прайм".

В первую очередь специалист рекомендовала вакцину от менингита "Менактра". Кроме того, Сайфулина посоветовала вакцинировать ребенка от энцефалита при помощи препарата "Клещ-Э-Вак". Врач добавила, что ее стоит поставить не только жителям Урала и Сибири, но и людям в европейской части России.

Еще две вакцины, которые посоветовала педиатр: "РотаТек" от ротавирусной инфекции и "Гардасил" от вируса папилломы человека.