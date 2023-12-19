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Онлайн-кредиты предлагают запретить, чтобы защитить россиян от самих себя

Некоторые граждане не могут себя контролировать и оформляют кредит за кредитом

19 декабря 2023, 10:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь разработал инициативу, предлагающую запретить дистанционное кредитование, пишет "Парламентская газета".

Рябоконь пояснил, что часто злоумышленники оформляют онлайн-кредиты, используя утекшие персональные данные граждан.

"Другая схема – когда пугают людей угрозой хищения средств, убеждают оформить заем онлайн и перевести его на безопасный счет", – добавил депутат.

Есть и еще одна проблема – чрезмерная закредитованность. Особенно это касается тех людей, которые не могут себя контролировать: они оформляют кредиты и попадают в кабалу.

"Простота, с которой можно оформить заем онлайн, подталкивает некоторых граждан к экспрессивным и порой необдуманным действиям", – подчеркнул Рябоконь.

Как уточняет издание, по итогам второго квартала 2023 года россияне получили 398 млрд рублей в качестве микрозайма. Причем 73% от этой суммы – это онлайн-займы.

инициативы кредит

Комментарии 5

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Гость

10:24:16 19-12-2023

И это правильно, т.к. такие кредиты часто оформляют именно жулики на кого-то, а не сами граждане

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Гость

10:28:37 19-12-2023

Кто вообще догадался разрешить?!

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Гость

13:09:42 19-12-2023

Гость (10:28:37 19-12-2023) Кто вообще догадался разрешить?!... Разрешил закон, который приняли эти же депутаты.

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Гость

10:30:43 19-12-2023

Давно пора это сделать

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Мила

05:55:39 21-12-2023

Давно пора ,этим пользуется мошенники!!! Которых наше государство найти не может!!!! Не было бы этой "лазейки ",процентов на 90 меньше было бы обманутых людей !!!! А депутаты только сейчас предлагают!!!!

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