Онлайн-кредиты предлагают запретить, чтобы защитить россиян от самих себя

Некоторые граждане не могут себя контролировать и оформляют кредит за кредитом

19 декабря 2023, 10:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь разработал инициативу, предлагающую запретить дистанционное кредитование, пишет "Парламентская газета".

Рябоконь пояснил, что часто злоумышленники оформляют онлайн-кредиты, используя утекшие персональные данные граждан.

"Другая схема – когда пугают людей угрозой хищения средств, убеждают оформить заем онлайн и перевести его на безопасный счет", – добавил депутат.

Есть и еще одна проблема – чрезмерная закредитованность. Особенно это касается тех людей, которые не могут себя контролировать: они оформляют кредиты и попадают в кабалу.

"Простота, с которой можно оформить заем онлайн, подталкивает некоторых граждан к экспрессивным и порой необдуманным действиям", – подчеркнул Рябоконь.

Как уточняет издание, по итогам второго квартала 2023 года россияне получили 398 млрд рублей в качестве микрозайма. Причем 73% от этой суммы – это онлайн-займы.