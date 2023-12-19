Онлайн-кредиты предлагают запретить, чтобы защитить россиян от самих себя
Некоторые граждане не могут себя контролировать и оформляют кредит за кредитом
19 декабря 2023, 10:18, ИА Амител
Депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь разработал инициативу, предлагающую запретить дистанционное кредитование, пишет "Парламентская газета".
Рябоконь пояснил, что часто злоумышленники оформляют онлайн-кредиты, используя утекшие персональные данные граждан.
"Другая схема – когда пугают людей угрозой хищения средств, убеждают оформить заем онлайн и перевести его на безопасный счет", – добавил депутат.
Есть и еще одна проблема – чрезмерная закредитованность. Особенно это касается тех людей, которые не могут себя контролировать: они оформляют кредиты и попадают в кабалу.
"Простота, с которой можно оформить заем онлайн, подталкивает некоторых граждан к экспрессивным и порой необдуманным действиям", – подчеркнул Рябоконь.
Как уточняет издание, по итогам второго квартала 2023 года россияне получили 398 млрд рублей в качестве микрозайма. Причем 73% от этой суммы – это онлайн-займы.
10:24:16 19-12-2023
И это правильно, т.к. такие кредиты часто оформляют именно жулики на кого-то, а не сами граждане
10:28:37 19-12-2023
Кто вообще догадался разрешить?!
13:09:42 19-12-2023
Гость (10:28:37 19-12-2023) Кто вообще догадался разрешить?!... Разрешил закон, который приняли эти же депутаты.
10:30:43 19-12-2023
Давно пора это сделать
05:55:39 21-12-2023
Давно пора ,этим пользуется мошенники!!! Которых наше государство найти не может!!!! Не было бы этой "лазейки ",процентов на 90 меньше было бы обманутых людей !!!! А депутаты только сейчас предлагают!!!!