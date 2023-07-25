Предлагается разрешить не более двух-трех кредитов

25 июля 2023, 11:29, ИА Амител LjN8KKWo3

Деньги. Рубли / Фото: ededchechine / Freepik

В России могут ограничить количество микрозаймов на одного человека. Такую инициативу в Центробанк направили депутаты Госдумы. Инициатива должна защитить население от чрезмерного финансового бремени, отмечают эксперты. Предложение уже направили в Центробанк, но ответа пока не было.

Не более трех

Новая инициатива предполагает ограничение на выдачу микрозаймов – не более двух-трех на одного человека, а также тщательную проверку платежеспособности заемщиков и их долговой нагрузки.

Ранее депутаты уже предлагали ввести полный запрет МФО, однако документ отклонили, поскольку есть риск, что в таком случае микрофинансовые организации уйдут в теневой сектор.

Действующих ограничений недостаточно?

Ограничения по микрозаймам есть. Среди них – обязательное получение лицензии ЦБ, установление ограничения процентной ставки, а также лимит максимальной суммы переплаты по займу, учитывая проценты, штрафы и пени.

Также с 22 мая 2023 года Банк России установил более жесткие ограничения на выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками и микрофинансовыми организациями МФО заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

Однако некоторые эксперты считают, что этого недостаточно. Конечно, значимые игроки рынка МФО всегда проводили оценку платежеспособности клиентов, ведь в случае непогашения долга они несут прямые потери. Кроме того, добросовестные организации следят, чтобы доля займов людям с показателем долговой нагрузки выше 80%, не превышала 35% в портфеле МФО, согласно требованию регулятора.

Но есть и недобросовестные организации, которые зачастую выдают займы без особого подтверждения платежеспособности. Количество займов, которые может оформить один клиент, также не ограничено.

Выход – в финансовой грамотности

Очевидно, что компании, которые работают нелегитимно, должны быть исключены из реестра – Центробанк ведет борьбу с недобросовестными участниками. Но чрезмерные ограничения могут лишить многих людей доступа к финансированию.

Поэтому важно повышать финансовую грамотность населения. Ведь многие по-прежнему оформляют несколько займов и кредитов, не понимая финансовых рисков и своей долговой нагрузки.

Что же делать? Прежде всего, внимательно изучите информацию о микрофинансовой организации в реестре Центробанка. Если в списке ее не оказалось – не стоит иметь дел с этой МФО.

Во-вторых, не забудьте посмотреть отзывы о компании и внимательно ознакомиться с условиями договора. Насторожить должны любые скрытые платежи, а также нарушения компанией правил работы, прописанных в законе.

Минимизировать риски поможет и грамотный выбор продукта. У долгосрочных займов ставки значительно ниже, чем у займов “до зарплаты”. При этом взять можно довольно крупную сумму на любые цели. По сути это тот же потребительский кредит, разница лишь в том, что МФО не требуют большого пакета документов. Ваш ПДН сотрудники организации проверят самостоятельно.

Собственникам автомобиля стоит обратить внимание на заём под залог ПТС. Физическим лицам он позволяет получить до 500 000 рублей наличными по выгодной ставке. А сумма займа на предпринимательские цели для ООО и ИП составляет до 5 млн рублей.

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Заем здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

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