Онлайн-переводчик DeepL стал недоступен в России
Сервис не запускается ни с компьютера, ни со смартфона
18 июня 2025, 11:00, ИА Амител
Логотип DeepL / Источник: deepl.com
Онлайн-переводчик DeepL ограничил доступ пользователям из России. Информация об этом выскакивает при попытке зайти на сайт.
"Этот сервис недоступен в вашем регионе", – говорится в сообщении.
С чем именно связано ограничение, создатели не уточняют. Мобильное приложение DeepL также перестало работать.
Сервис был разработал немецкой компанией DeepL GmbH и запущен в 2017 году.
Он обрел популярность благодаря своей высокой точности перевода за счет использования нейросетей и технологий искусственного интеллекта.
17:18:20 18-06-2025
как будто других нет. вот сделаете из ничего трагедию...зачем?!
21:36:28 18-06-2025
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