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Онлайн-переводчик DeepL стал недоступен в России

Сервис не запускается ни с компьютера, ни со смартфона

18 июня 2025, 11:00, ИА Амител

Логотип DeepL / Источник: deepl.com
Логотип DeepL / Источник: deepl.com

Онлайн-переводчик DeepL ограничил доступ пользователям из России. Информация об этом выскакивает при попытке зайти на сайт.

"Этот сервис недоступен в вашем регионе", – говорится в сообщении.

С чем именно связано ограничение, создатели не уточняют. Мобильное приложение DeepL также перестало работать.

Сервис был разработал немецкой компанией DeepL GmbH и запущен в 2017 году.

Он обрел популярность благодаря своей высокой точности перевода за счет использования нейросетей и технологий искусственного интеллекта.

нейросети интернет приложения

Комментарии 2

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Гость

17:18:20 18-06-2025

как будто других нет. вот сделаете из ничего трагедию...зачем?!

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Катя

21:36:28 18-06-2025

VPN спасёт

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