Онлайн-переводчик DeepL стал недоступен в России

Сервис не запускается ни с компьютера, ни со смартфона

18 июня 2025, 11:00, ИА Амител

Логотип DeepL / Источник: deepl.com

Онлайн-переводчик DeepL ограничил доступ пользователям из России. Информация об этом выскакивает при попытке зайти на сайт.

"Этот сервис недоступен в вашем регионе", – говорится в сообщении.

С чем именно связано ограничение, создатели не уточняют. Мобильное приложение DeepL также перестало работать.

Сервис был разработал немецкой компанией DeepL GmbH и запущен в 2017 году.

Он обрел популярность благодаря своей высокой точности перевода за счет использования нейросетей и технологий искусственного интеллекта.