ООН призвала РФ и Украину к деэскалации после заявления Путина

Представитель генсека отметил, что организация хочет разрешения конфликта в соответствии с нормами международного права и территориальной целостности

22 ноября 2024, 08:15, ИА Амител

Здание ООН / Фото: unsplash.com / Mathias Reding

ООН призвала РФ и Украину к срочным шагам по деэскалации после выступления российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает "Ъ".

Напомним, что президент РФ выступил с обращением после применения западных дальнобойных ракет по территории России. По его словам, РФ испытала новейшие ракеты средней дальности "Орешник". Они представляют собой снаряды с гиперзвуковыми боевыми блоками, которые гарантированно преодолевают любую систему ПВО, развивая скорость до 2-3 км в секунду.

"Это еще одно тревожное и вызывающее беспокойство развитие событий. Все это движется в неправильном направлении", – заявил на фоне выступления Путина представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что ООН хочет разрешения конфликта в соответствии с нормами международного права и территориальной целостности.