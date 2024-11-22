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ООН призвала РФ и Украину к деэскалации после заявления Путина

Представитель генсека отметил, что организация хочет разрешения конфликта в соответствии с нормами международного права и территориальной целостности

22 ноября 2024, 08:15, ИА Амител

Здание ООН / Фото: unsplash.com / Mathias Reding
Здание ООН / Фото: unsplash.com / Mathias Reding

ООН призвала РФ и Украину к срочным шагам по деэскалации после выступления российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает "Ъ".

Напомним, что президент РФ выступил с обращением после применения западных дальнобойных ракет по территории России. По его словам, РФ испытала новейшие ракеты средней дальности "Орешник". Они представляют собой снаряды с гиперзвуковыми боевыми блоками, которые гарантированно преодолевают любую систему ПВО, развивая скорость до 2-3 км в секунду.

"Это еще одно тревожное и вызывающее беспокойство развитие событий. Все это движется в неправильном направлении", – заявил на фоне выступления Путина представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что ООН хочет разрешения конфликта в соответствии с нормами международного права и территориальной целостности.

СВО Россия Политика международные отношения украина ООН

Комментарии 4

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Гость

08:21:40 22-11-2024

ООН это такая же бесполезная контора как и Лига наций в свое время

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Гость

08:51:46 22-11-2024

Заб...дели?

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гость

09:56:40 22-11-2024

вспомнили про международное право...

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Гость

10:07:34 22-11-2024

нет никаких прав у ООН на территории РФ, кыш мусорная натовская конторка.

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