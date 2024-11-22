ООН призвала РФ и Украину к деэскалации после заявления Путина
Представитель генсека отметил, что организация хочет разрешения конфликта в соответствии с нормами международного права и территориальной целостности
22 ноября 2024, 08:15, ИА Амител
ООН призвала РФ и Украину к срочным шагам по деэскалации после выступления российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает "Ъ".
Напомним, что президент РФ выступил с обращением после применения западных дальнобойных ракет по территории России. По его словам, РФ испытала новейшие ракеты средней дальности "Орешник". Они представляют собой снаряды с гиперзвуковыми боевыми блоками, которые гарантированно преодолевают любую систему ПВО, развивая скорость до 2-3 км в секунду.
"Это еще одно тревожное и вызывающее беспокойство развитие событий. Все это движется в неправильном направлении", – заявил на фоне выступления Путина представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Он отметил, что ООН хочет разрешения конфликта в соответствии с нормами международного права и территориальной целостности.
08:21:40 22-11-2024
ООН это такая же бесполезная контора как и Лига наций в свое время
08:51:46 22-11-2024
Заб...дели?
09:56:40 22-11-2024
вспомнили про международное право...
10:07:34 22-11-2024
нет никаких прав у ООН на территории РФ, кыш мусорная натовская конторка.