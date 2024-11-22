Путин обратился к россиянам с заявлением об ударе западным оружием по РФ

Он подчеркнул, что Россия считает вправе применить оружие против военных объектов стран, разрешивших использовать свои ракеты против РФ

22 ноября 2024, 00:44, ИА Амител

Президент России Владимир Путин выступил с заявлением об ударе западным оружием по территории РФ и ситуации в зоне специальной военной операции на территории Украины.

"Хочу проинформировать личный состав Вооруженных сил Российской Федерации, граждан нашей страны, наших друзей во всем мире, а также тех, кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России, о тех событиях, которые происходят сегодня в зоне проведения специальной военной операции, а именно после применения по нашей территории дальнобойного оружия западного производства", – обратился Путин к жителям России.

Он сообщил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS производства США и 21 ноября системами Storm Shadow производства Великобритании и HIMARS производства США были нанесены удары по военным объектам в Курской и Брянской областях.

Президент подчеркнул, что использовать дальнобойное оружие по территории России без прямого участия военных специалистов стран, где оно было изготовлено, невозможно.

В связи с этим, отметил Путин, Россия считает вправе применить свое оружие против военных объектов стран, которые позволили использовать свои ракеты против РФ. Определяться цели будут исходя из угроз России.