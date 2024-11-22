Путин обратился к россиянам с заявлением об ударе западным оружием по РФ
Он подчеркнул, что Россия считает вправе применить оружие против военных объектов стран, разрешивших использовать свои ракеты против РФ
22 ноября 2024, 00:44, ИА Амител
Президент России Владимир Путин выступил с заявлением об ударе западным оружием по территории РФ и ситуации в зоне специальной военной операции на территории Украины.
"Хочу проинформировать личный состав Вооруженных сил Российской Федерации, граждан нашей страны, наших друзей во всем мире, а также тех, кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России, о тех событиях, которые происходят сегодня в зоне проведения специальной военной операции, а именно после применения по нашей территории дальнобойного оружия западного производства", – обратился Путин к жителям России.
Он сообщил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS производства США и 21 ноября системами Storm Shadow производства Великобритании и HIMARS производства США были нанесены удары по военным объектам в Курской и Брянской областях.
Президент подчеркнул, что использовать дальнобойное оружие по территории России без прямого участия военных специалистов стран, где оно было изготовлено, невозможно.
В связи с этим, отметил Путин, Россия считает вправе применить свое оружие против военных объектов стран, которые позволили использовать свои ракеты против РФ. Определяться цели будут исходя из угроз России.
"Мы готовы к любому развитию событий. Если в этом кто-то еще сомневается, то напрасно. Ответ всегда будет", – заверил Путин.
01:14:26 22-11-2024
а жизнь-то проходит
06:21:03 22-11-2024
Гость (01:14:26 22-11-2024) а жизнь-то проходит... Сколько ему уже?
06:39:08 22-11-2024
Гость (06:21:03 22-11-2024) Сколько ему уже?... молодой перспективный лидер
02:11:53 22-11-2024
Он и пенсионный возраст не поднимет...
06:25:11 22-11-2024
С пятницей! 3 мировая на пороге?
07:38:58 22-11-2024
ВВП (06:25:11 22-11-2024) С пятницей! 3 мировая на пороге?... Они осуществили переворот в соседней с нами стране - мы ответили, они решили ракетами бить по России - мы ответили. С кого спросить за третью мировую? Ну явно не с нас.
08:28:50 22-11-2024
Гость (07:38:58 22-11-2024) Они осуществили переворот в соседней с нами стране - мы отве... Вы даже смысл своего собственного текста, кажется, не понимаете.
06:58:15 22-11-2024
А если начнется то скоро для всех и кончится.Уж лучше бы отдали они русским донбас .Вот правда лучше плохой мир чем "ничего".
08:08:42 22-11-2024
гость (06:58:15 22-11-2024) А если начнется то скоро для всех и кончится.Уж лучше бы отд... А почему тогда не наоборот? 😆
10:51:31 22-11-2024
Кхм... (08:08:42 22-11-2024) А почему тогда не наоборот? 😆... Донбасс с 2014 года не хотел с селюками жить
08:53:58 22-11-2024
Может сначала закрыть вопрос, со страной у которой вроде как и армии нет , да и вообще не страна почти. Мобилизованных домой отпустить , а уж потом грозить коллективному западу. У нас несколько регионов оккупированны , а позиция всё равно типа мы любому навалять можем.
09:16:54 22-11-2024
Где конкретное обращение и заявление?
09:48:44 22-11-2024
Обратился к россиянам, чтобы услышали наши "партнеры"
10:38:18 22-11-2024
Давно пора запад называть фашиствующим союзом. Как и США фашиствующим государством. Вместе с Европой и Украиной.
И конкретно врагами их называть.
За поддержку укрорейха Зеленского.
10:57:09 22-11-2024
товарищ майор, вы всех переписали выше отписавшихся?
19:40:47 22-11-2024
Гость (10:57:09 22-11-2024) товарищ майор, вы всех переписали выше отписавшихся?... да, с вами
11:27:46 22-11-2024
Послушал президента Путина. Почитал комментарии. Понятно, что эти комментарии написали люди еще не понявшие что просходит. Это защитная реакция психики, бровада, протест.... Но стадия принятия все-равно к таким людям придет.
5 минут и в неядерном исполнении уничтожен крупный завод. С пуска прошло всего 5 минут. Ген штаб нато даже позвонить в Вашингтон не успеет, если это полетит на них. Это очень опасные вещи! И президент Путин кинул на стол Штатам один из козырей, который им крыть не чем.