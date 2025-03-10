ООО "Мегаватт" раскрывает данные за февраль 2025 года

Компания предоставила данные об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии за февраль 2025 года

10 марта 2025, 10:00, ИА Амител

Лампочка. Электричество / Иллюстрация сгенерирована нейросетью Dall-e

ООО "Мегаватт" во исполнение постановления правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" раскрывает информацию по п. 45 пп. "г".

Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за февраль 2025 года: