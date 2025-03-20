Приморский суд приговорил к 15 годам "строгача" лидера ОПГ, угрожавшей бизнесменам

Группировка "работала" с 2008 по 2013 год

20 марта 2025, 19:30, ИА Амител

Бандиты. ОПГ / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В городе Арсеньеве Приморского края вынесли приговор лидеру ОПГ. Группировка совершала преступления с августа 2008 по март 2013 года. Суд признал ее главаря виновным в вымогательстве имущества в особо крупном размере, пишет "Восток-Медиа" со ссылкой на региональную прокуратуру.

"Фигурант с другими участниками банды угрожал и избивал бизнесмена, требуя у него шесть миллионов рублей. Под натиском злоумышленников потерпевший передал им Toyota Land Cruiser 200. Внедорожник вернулся владельцу после обращения в полицию", – говорится в материале.

Еще одной жертвой банды стал другой предприниматель из Арсеньева. Под давлением преступников он лишился квартиры и земельного участка – злоумышленники требовали от него пять с половиной миллионов рублей, обещая "помощь" в решении финансовых проблем.

Суд приговорил лидера группировки к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и назначил штраф в размере 900 тысяч рублей.