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Опасная яма в Барнауле поглощает детей и машины

Первые пока способны выбраться из неё самостоятельно без ущерба, автомобилям с этим тяжелее

28 марта 2023, 08:51, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

В барнаульском районе ВРЗ образовалась опасная дорожная яма. О ней рассказали подписчики сообщества "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, сначала в эту яму чуть не затянуло его сына. Мальчик наступил в лужу и провалился, но сумел выбраться из ямы, отделавшись испугом и мокрыми штанами.

Потом в дыру попала иномарка. Из-за этого у автомобиля повредило бампер и фару.

Местные жители задаются вопросом о том, когда на Школьной положат асфальт, который избавит их от неожиданных провалов.

Комментарии 11

  • Дьявол открыл портал и тянет всех к себе. Другого объяснения я просто найти не могу. -Извините, а вы точно министр дорожного строительства?
    28 марта, Гость   Ответить
  • На Ленина 110 во дворе тоже провалился грунт, стоявшую машину еле вытащили из провала. Приехали аварийщики, заровняли бульдозером. через три дня все снова провалилось.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Если проваливается грунт, значит где-то лопнула труба, или зимой, вместе с снегом закопали!
    28 марта, Гость   Ответить
  • Барнаул, Улица Чеглецова со стороны Смирнова в сторону Юбилейного парка как после бомбежки, алло, когда починят? на Горно-Алтайской тоже самое, кирпичами ремонтируют местные жители
    28 марта, Гость   Ответить
  • Да скорее ВСУ возьмет на себя ответственность за образование ям в городе, чем мэр пнет соответстующие службы для устранения. Томенко, помоги!
    28 марта, Гость   Ответить
  • ... через три дня все снова провалилось. --- Вообще-то запрещено устраивать парковки в зоне инженерных сетей. Так что не нойте!
    28 марта, Гость   Ответить
  • заголовок огонь
    28 марта, Гость   Ответить
  • тоже плюсую за заголовок))
    28 марта, Гость   Ответить
  • Что так все беспокоятся за эту яму? Всегда по весне снег сходил с улиц вместе с асфальтом. Вы посмотрите сколько и ям и ямок и ямочек кругом образовалось. И еще не вечер.
    28 марта, Гость   Ответить
  • 50 метровый участок по ул.Юрина, между ул.Солн.поляны и ул. Геодезической-состояние после бомбежки, Застревали Газелисты, легковушки вынуждены ехать по тратуару. Проблема участка каждую Весну, летом ямы засыпают шлаком. Куда смотрят дорожники, и службы ГИБДД ?
    28 марта, Гость   Ответить
  • Вам то в Барнауле хорошо, у Вас мер все решает. А у нас в богом забытом микрорайоне Чесноковка города Новоалтайск по центральной улице Ленина пора пускать паром- просто бедствие какое-то от воды. Просили журналистов с краевого телевидения приехать заснять, пообещали приехать, назначили время но не приехали.
    30 марта, Гость   Ответить
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