Опасная яма в Барнауле поглощает детей и машины

Первые пока способны выбраться из неё самостоятельно без ущерба, автомобилям с этим тяжелее

28 марта 2023, 08:51, ИА Амител

Кадр из видео

В барнаульском районе ВРЗ образовалась опасная дорожная яма. О ней рассказали подписчики сообщества "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, сначала в эту яму чуть не затянуло его сына. Мальчик наступил в лужу и провалился, но сумел выбраться из ямы, отделавшись испугом и мокрыми штанами.



Потом в дыру попала иномарка. Из-за этого у автомобиля повредило бампер и фару.



Местные жители задаются вопросом о том, когда на Школьной положат асфальт, который избавит их от неожиданных провалов.