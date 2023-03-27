Соцсети: жёсткое ДТП из-за пьяного водителя произошло в Алтайском крае
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ДПС и медики
27 марта 2023, 23:40, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Серьёзное ДТП произошло в Славгороде. Как сообщает "В курсе 22", по словам очевидцев, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.
На кадрах видно, что в столкновении приняли участие по меньшей мере два автомобиля. Один из них врезался в столб. Отмечается, что на месте происшествия работали сотрудники МЧС, ДПС и медики.
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