Соцсети: жёсткое ДТП из-за пьяного водителя произошло в Алтайском крае

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ДПС и медики

27 марта 2023, 23:40, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Серьёзное ДТП произошло в Славгороде. Как сообщает "В курсе 22", по словам очевидцев, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

На кадрах видно, что в столкновении приняли участие по меньшей мере два автомобиля. Один из них врезался в столб. Отмечается, что на месте происшествия работали сотрудники МЧС, ДПС и медики.