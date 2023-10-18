Опасные качели демонтировали в Камне-на-Оби

Конструкцию восстановят, проверят на прочность и вернут назад

18 октября 2023, 17:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Камне-на-Оби демонтировали качели, которые проломили голову женщине. Об этом рассказали в администрации Каменского района.

Ранее стало известно, что из-за сломанной конструкции травмировалась женщина. Сообщается, что глава района взял ситуацию на контроль. Качели сняли две недели назад, их отремонтируют, проверят на прочность, после чего вернут на место.

Предполагается, что сделают это до 15 ноября.

Ранее об опасных качелях рассказали представители Народного фронта.