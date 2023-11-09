Опасный аттракцион обнаружили общественники в Бийске

Активисты планируют добиваться установки ограждения

09 ноября 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Опасный аттракцион обнаружили у Коммунального моста в Бийске. Об этом рассказали активисты Народного фронта.

На крутом спуске без преград дети обустроили горку. Общественники отмечают, что это идеальное место для катания на санках. Правда, в этом случае оно очень опасное.

"Автомобилистам на спусках и подъемах теперь нужно осторожность проявлять. При ДТП они рискуют улететь в "пропасть", – отметили в Народном фронте.

Общественники будут добиваться установки ограждения, чтобы не дожидаться ДТП с трагическими исходами.