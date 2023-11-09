Опасный аттракцион обнаружили общественники в Бийске
Активисты планируют добиваться установки ограждения
09 ноября 2023, 08:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Опасный аттракцион обнаружили у Коммунального моста в Бийске. Об этом рассказали активисты Народного фронта.
На крутом спуске без преград дети обустроили горку. Общественники отмечают, что это идеальное место для катания на санках. Правда, в этом случае оно очень опасное.
"Автомобилистам на спусках и подъемах теперь нужно осторожность проявлять. При ДТП они рискуют улететь в "пропасть", – отметили в Народном фронте.
Общественники будут добиваться установки ограждения, чтобы не дожидаться ДТП с трагическими исходами.
09:01:23 09-11-2023
Походу эта же шняга горку на Булыгино закрыла
10:02:43 09-11-2023
Хуже дурака — только дурак с инициативой