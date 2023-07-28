Опаздывающий на работу сибиряк выскочил на дорогу и бросился на автобус
Водитель автобуса хотел проехать мимо остановки
28 июля 2023, 13:24, ИА Амител
В Кемерове опаздывавший на работу мужчина бросился на автобус, который хотел проехать мимо остановки, пишет "Сибдепо".
"А по-другому тут автобус и не остановишь", – подчеркнул автор видео.
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