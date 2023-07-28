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Опаздывающий на работу сибиряк выскочил на дорогу и бросился на автобус

Водитель автобуса хотел проехать мимо остановки

28 июля 2023, 13:24, ИА Амител

В Кемерове опаздывавший на работу мужчина бросился на автобус, который хотел проехать мимо остановки, пишет "Сибдепо".

"А по-другому тут автобус и не остановишь", – подчеркнул автор видео.

забавные истории общественный транспорт Кемеровская область

Комментарии 3

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гость

14:23:45 28-07-2023

водителя автобуса гнать метлой

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житель

15:15:53 28-07-2023

в Барнауле 24-й автобус так проносится мимо всех остановок

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Гость

19:33:10 28-07-2023

В Кемерово.

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