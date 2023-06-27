В Барнауле автобус вез зажатую в дверях бабушку, потому что нельзя тормозить
Остановился на следующей остановке
27 июня 2023, 16:14, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Барнауле водитель автобуса до следующей остановки вез зажатую в дверях бабушку, несмотря на призывы пассажиров остановиться, сообщает "Инцидент Барнаул".
Как рассказал очевидец, происшествие случилось 27 июня на маршруте № 35 – на остановке "Площадь Жукова" по улице Георгиева.
По его словам, водитель на просьбы пассажиров остановиться и открыть двери ответил, что не может сделать это прямо на дороге.
"Остановился почти на следующей остановке, не доезжая 15 метров", – отметил горожанин.
Ранее в Барнауле пожилому пассажиру автобуса зажало голову дверьми.
16:16:59 27-06-2023
По его словам, водитель на просьбы пассажиров остановиться и открыть двери ответил, что не может сделать это прямо на дороге. ДУРЬ . включи аварийку и остановись
16:22:05 27-06-2023
о_О это шутка?
16:36:02 27-06-2023
Т.е. тормозить якобы нельзя, а продолжать движение с зажатым в дверях пассажиром - можно?!! Ну бред неграмотного водителя... А если ногу пассажира зажало, а он сам волочется за автобусом, тоже водитель тормозить не будет?
16:41:48 27-06-2023
че с бабушкой то?
16:48:28 27-06-2023
Гость (16:16:59 27-06-2023) По его словам, водитель на просьбы пассажиров остановиться и... Ага, и бабушка выпадет на дорогу под колёса других машин? Удивительно, но водитель сделал правильно.
16:53:40 27-06-2023
На 35-м есть неадекват за рулем - психика нарушена конкретно.
17:15:05 27-06-2023
Гость (16:41:48 27-06-2023) че с бабушкой то?... Отц тоц первертоц бабушка здорова...
17:41:01 27-06-2023
Да неужели?? Вообще-то он должен был убедиться, что все вышли и двери закрыты!!!!! Уволить с волчьим билетом, чтоб ему(и другим серийным ненавистникам пожилых пенсионеров) никогда не работать водителем, и вообще лишить прав навсегда, в т. ч. и личного транспорта