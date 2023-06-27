В Барнауле автобус вез зажатую в дверях бабушку, потому что нельзя тормозить

Остановился на следующей остановке

27 июня 2023, 16:14, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле водитель автобуса до следующей остановки вез зажатую в дверях бабушку, несмотря на призывы пассажиров остановиться, сообщает "Инцидент Барнаул".

Как рассказал очевидец, происшествие случилось 27 июня на маршруте № 35 – на остановке "Площадь Жукова" по улице Георгиева.

По его словам, водитель на просьбы пассажиров остановиться и открыть двери ответил, что не может сделать это прямо на дороге.

"Остановился почти на следующей остановке, не доезжая 15 метров", – отметил горожанин.

Ранее в Барнауле пожилому пассажиру автобуса зажало голову дверьми.