Женщина в Татарстане чуть не убила пасынка за неправильно нарезанный новогодний салат

За удар ножом в грудь ей назначили два года лишения свободы условно

13 мая 2025, 13:35, ИА Амител

Салат / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

48-летняя жительница Татарстана получила срок за причинение вреда здоровью ребенку. Как сообщает InKazan, женщина ударила 13-летнего пасынка ножом за неправильно нарезанные овощи для салата.

Как рассказали в региональной прокуратуре, конфликт произошел днем 31 декабря 2024 года в селе Нижнее Кучуково. Опекун учинила скандал из-за готовки и в определенный момент ссора переросла в поножовщину – женщина ударила ребенка в грудь. У мальчика зафиксировали проникающую рану с повреждением левого легкого.

Суд признал обвиняемую виновной. Ей назначили наказание в виде двух лет условно, а после у нее будет действовать испытательный срок на тот же период.