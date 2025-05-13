Женщина в Татарстане чуть не убила пасынка за неправильно нарезанный новогодний салат
За удар ножом в грудь ей назначили два года лишения свободы условно
13 мая 2025, 13:35, ИА Амител
48-летняя жительница Татарстана получила срок за причинение вреда здоровью ребенку. Как сообщает InKazan, женщина ударила 13-летнего пасынка ножом за неправильно нарезанные овощи для салата.
Как рассказали в региональной прокуратуре, конфликт произошел днем 31 декабря 2024 года в селе Нижнее Кучуково. Опекун учинила скандал из-за готовки и в определенный момент ссора переросла в поножовщину – женщина ударила ребенка в грудь. У мальчика зафиксировали проникающую рану с повреждением левого легкого.
Суд признал обвиняемую виновной. Ей назначили наказание в виде двух лет условно, а после у нее будет действовать испытательный срок на тот же период.
13:48:31 13-05-2025
Условно?!?! Ну и законы у нас... Парня, надеюсь, забрали у этой ... ненормальной?
15:25:34 13-05-2025
Забавно сделай тоже самое мужик, получил бы реальный срок.
20:35:04 13-05-2025
что мачехи что отчимы - в 90 проц. это сволочи и звери, дети от первых браков в таких "семьях" как в аду живут