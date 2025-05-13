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Женщина в Татарстане чуть не убила пасынка за неправильно нарезанный новогодний салат

За удар ножом в грудь ей назначили два года лишения свободы условно

13 мая 2025, 13:35, ИА Амител

Салат / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Салат / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

48-летняя жительница Татарстана получила срок за причинение вреда здоровью ребенку. Как сообщает InKazan, женщина ударила 13-летнего пасынка ножом за неправильно нарезанные овощи для салата.

Как рассказали в региональной прокуратуре, конфликт произошел днем 31 декабря 2024 года в селе Нижнее Кучуково. Опекун учинила скандал из-за готовки и в определенный момент ссора переросла в поножовщину – женщина ударила ребенка в грудь. У мальчика зафиксировали проникающую рану с повреждением левого легкого.

Суд признал обвиняемую виновной. Ей назначили наказание в виде двух лет условно, а после у нее будет действовать испытательный срок на тот же период.

Происшествия

Комментарии 3

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Гость

13:48:31 13-05-2025

Условно?!?! Ну и законы у нас... Парня, надеюсь, забрали у этой ... ненормальной?

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Миша

15:25:34 13-05-2025

Забавно сделай тоже самое мужик, получил бы реальный срок.

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Гость

20:35:04 13-05-2025

что мачехи что отчимы - в 90 проц. это сволочи и звери, дети от первых браков в таких "семьях" как в аду живут

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