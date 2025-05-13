Зачинщика смертельного конфликта с пенсионером подозревают в хулиганстве. Он не задержан
Причиной смерти пенсионера стал сердечный приступ, а не удары, считает следствие
13 мая 2025, 09:15, Антон Дегтярев
Барнаулец, после конфликта с которым умер пенсионер, не находится под стражей. В отношении него возбудили дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"), так как пожилой мужчина скончался не от ударов, а от сердечного приступа, что уже подтвердило вскрытие. Об этом сообщил источник amic.ru.
"Информация опровергается"
По информации источника, подозреваемый по статье о хулиганстве – бывший начальник дежурной части отдела полиции по Индустриальному району. Он действительно вступил в конфликт с пенсионером, после которого последний скончался. Однако причиной смерти стали не сами удары, подчеркнул собеседник amic.ru.
"Они повздорили из-за машины. Когда пенсионер вышел из автомобиля, парню показалось, что в руках у него нож. Поэтому подозреваемый взял перцовый баллончик, брызнул в пожилого мужчину, который испугался и скончался от сердечного приступа. Это подтвердило вскрытие. Дело о хулиганстве находится в производстве, но подозреваемого не задерживали, не брали под стражу. Эта информация опровергается", – пояснил источник.
По статье о хулиганстве парню грозит максимум до пяти лет лишения свободы.
При этом внучка погибшего в разговоре с amic.ru отметила, что после использования перцового баллончика нападавший "с разбегу пнул дедушку в грудь". Причем пожилой мужчина прямо перед атакой показывал агрессору "документ пенсионера по инвалидности", подчеркнула она.
"Первопричина смерти действительно – сердечный приступ, остановка сердца. Но если пнули в грудь, сердце может остановиться, потому что дедушке было 73 года. Конфликт возник, когда девушка выходила из машины и со всей силы ударила дверью автомобиль моего дедушки. Он сделал замечание, мужчина отреагировал неадекватно, дедушка спросил: "Почему вы паркуетесь на инвалидном месте без специального знака?". Дедушка полез за своей инвалидной корочкой, начал показывать её, и мужчина прыснул ему в лицо баллончиком, а потом начал пинать, валить", – отметила девушка.
Сейчас родственники погибшего ждут результаты дополнительных проверок, которые прояснят, мог ли пинок привести к сердечному приступу. Также семья погибшего намерена добиться того, чтобы агрессору изменили уголовную статью.
Отдельно она отметила, что нападавший не был бывшим полицейским и его все-таки задерживали правоохранители, но отпустили под подписку о невыезде.
Что случилось?
Ранее в телеграм-канале "Инцидент Барнаул" писали, что 6 мая 2025 года в микрорайоне Новосиликатный парень избил до смерти пенсионера. Очевидцы сообщили, что пожилой мужчина сидел в автомобиле, к нему подъехала пара. Девушка начала выходить из авто и задела машину пенсионера дверью. Начался конфликт, затем подбежал парень девушки и "начал бить дедушку", который "даже не сопротивлялся".
"Дедушка сразу стал задыхаться, а тот, кто бил, уехал. Дедушка постоял сначала, а потом упал. Приехала реанимация, стояли час откачивали – не откачали, об этом врачи вышли и сказали", – сообщали очевидцы.
В пресс-службе УМВД России по Барнаулу тогда сообщили, что начали проверку по данному факту.
Затем внучка погибшего рассказала, что агрессора якобы задержали, парень отрицал вину и говорил, что "это была самозащита". Девушка тогда также добавила, что мужчина сначала "пшикнул" мужчине перцовым баллончиком в лицо, а затем стал его запинывать. Похороны пенсионера состоялись 8 мая.
Затем прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проконтролировать ход расследования уголовного дела об избиении пенсионера. В прокуратуре уточнили, что пожилой мужчина сделал паре "замечание о парковке транспортного средства на месте, специально предназначенном для граждан с ограниченными возможностями здоровья", после чего и случился конфликт.
09:22:26 13-05-2025
Ворон ворону глаз не выклюет...
Позорники!
Пишите в прокуратуру, тока не местную
Тут не только ьывшего мусора нужно наказывать за убийство. Но и его подельников, спасителей.
09:28:13 13-05-2025
вангую, что сейчас экспертные эксперты проэкспертируют и выяснится, что у деда мотор от старости закоротило, а этот тип ему всеми силами помочь хотел..
прочитав это все, еще больше укрепился в мысли, мне деваться не куда, свой век доживу, а вот дети пусть получше учатся и едут, подальше.
09:28:42 13-05-2025
как читать такое ? как ???
09:31:41 13-05-2025
Потому, что бывший начальник и не будет ему ничего
09:32:08 13-05-2025
Пишите Бастрыкину, здесь вы ничего не добьётесь.😎
09:33:01 13-05-2025
Пипец...Т.е. если дед умер не от побоев то и говорить не о чем?
09:49:00 13-05-2025
Гость (09:33:01 13-05-2025) Пипец...Т.е. если дед умер не от побоев то и говорить не о ч... Инвалиду баллончиком в лицо и пинок в грудь это не от побоев??? Тут здоровый не факт что такое нормально перенесёт
09:56:14 13-05-2025
Гость (09:33:01 13-05-2025) Пипец...Т.е. если дед умер не от побоев то и говорить не о ч... Ежу понятно, что погиб дед, возраст, гипертоническая болезнь, стресс, связанный с нападением убогого умственного недоросля , резкое повышение давления крови, , смерть от острой сердечной недостаточности или с корее всего инфаркта.Это честные врачи должны сказать. Ведь написать тоже можно, что угодно кому-нибудь.
09:36:18 13-05-2025
Что происходит с людьми? Молодая тварь выпендрился перед самкой, показав свое превосходство убивая старика....Деградирует народец...
13:07:04 13-05-2025
гость (09:36:18 13-05-2025) Что происходит с людьми? Молодая тварь выпендрился перед сам... Это бывший мент там вседозволенность на фоне профдеформации зашкаливает, сейчас начнут теряться материалы дела, записи с видеокамер или камеры в этот день вообще не работали ну и т.д.
09:36:41 13-05-2025
Надо Бастрыкину писать иначе толку не будет, бывший с друзьями всё что надо подтасуют легко
09:43:01 13-05-2025
На СВО гада, пусть там удаль свою покажет...В штурмовики его, много пользы принесет...
10:01:48 13-05-2025
гость (09:43:01 13-05-2025) На СВО гада, пусть там удаль свою покажет...В штурмовики его... Да с чего ты взял, что там такая падаль нужна? Ни один адекватный командир не возьмет.
10:11:37 13-05-2025
Гость (10:01:48 13-05-2025) Да с чего ты взял, что там такая падаль нужна? Ни один адекв... Пусть перед мужиками, а не дедами повыпендривается. Быстро научат...
21:05:39 13-05-2025
гость (10:11:37 13-05-2025) Пусть перед мужиками, а не дедами повыпендривается. Быстро н... тогда его на дружину на новые территории, там гора работы
21:07:05 13-05-2025
гость (09:43:01 13-05-2025) На СВО гада, пусть там удаль свою покажет...В штурмовики его... СВО не наказание а честь!! Воинская, мужская, справедливая.. вы видели какие там парни работают и КАК?! эта падаль, который дедушку убил, там не нужна!
09:53:35 13-05-2025
"пожилой мужчина сидел в автомобиле, к нему подъехала пара" и .. - но, проблема в баллончике, точнее в погоде, ветра не было..
09:57:39 13-05-2025
Потом выяснится что перцовым баллончиком бравый спарринг-партнер инвалида пытался его реанимировать. Вообще конечно полное дно, боксировать с инвалидом да еще и со спецсредством.
Никак не 213.
10:09:08 13-05-2025
Гость (09:57:39 13-05-2025) Потом выяснится что перцовым баллончиком бравый спарринг-пар...
ч. 4 ст. 111 УК РФ
09:59:36 13-05-2025
здесь только писать Бастрыкину, очень бы хотелось, чтобы всех кто его покрывает сейчас, расследовали и наказали, так чтобы всей стране было известно.
10:03:23 13-05-2025
А бывшим начальником дежурной части бугай стал задним числом, как деда убил ?
10:06:15 13-05-2025
Как удачно пазл сложился то, бывший сотрудник полиции, эксперт проводивший исследование наверняка бывший коллега и тд и тп.. Если Бастрыкин не возьмет на контроль дело замнут и убийца останется на свободе.
10:20:34 13-05-2025
гост (10:06:15 13-05-2025) Как удачно пазл сложился то, бывший сотрудник полиции, экспе... Пока то да сё дедушку похоронят. Экспертная оценка уже есть: естественная смерть. Эксгумацию вряд ли уже будут делать.
10:09:54 13-05-2025
Причинно-следственную связь не видят? Баллончиком в лицо, побои, пинал ногами - сердце не выдержало. Нужно привлекать прессу, телевидение, должен быть общественный резонанс. Убийца на свободе. Где гарантия, что ещё кого-нибудь не убъёт при такой безнаказанности?
10:13:13 13-05-2025
Гость (10:09:54 13-05-2025) Причинно-следственную связь не видят? Баллончиком в лицо, по... Агрессивная тварь опасна для других людей, мало ли кому он еще дверцу авто заденет...
14:35:06 13-05-2025
Гость (10:09:54 13-05-2025) Причинно-следственную связь не видят? Баллончиком в лицо, по... да его самого грохнут к бабке не ходи раз милиция не работает
10:13:49 13-05-2025
Если бы это был северокавказский дедушка, то негодяй бы уже извинялся выбитыми зубами, а после извинений внезапно бы пропал.
10:15:54 13-05-2025
Андрею Малахову на программу писать надо, создавать общественный резонанс. В программе Малахова по таким резонансным случаям идет и обращение к А.И. Бастрыкину. Нельзя это дело так оставлять.
10:39:39 13-05-2025
Страшно жить в Барнауле. Людям нет защиты от полиции.
21:26:12 13-05-2025
Гость (10:39:39 13-05-2025) Страшно жить в Барнауле. Людям нет защиты от полиции. ... экипаж на ЖД район ОДИН , понятно?
23:37:32 13-05-2025
Гость (10:39:39 13-05-2025) Страшно жить в Барнауле. Людям нет защиты от полиции. ... Не так. Людям в Барнауле просто НЕОБХОДИМА защита от полиции и от бывших тоже. Надо воскресить тройки, которые бы общество чистили таких выродков.
10:42:57 13-05-2025
"Что ж такое? Были люди как люди, и вдруг все стали кретины. Парадокс! " (с)
11:12:29 13-05-2025
Страшно и больно читать. Что дедушке молчать надо было, если его машину задели? Оскорбили, в лицо брызнули, пнули, довели человека до смерти. Ужас. А молодой человек не болен на голову, может инвалид по зрению? То ему привиделся нож, то он не видет что перед ним беззащитный пожилой человек. А как он хотел, его пассия стукнула машину, и ему пофиг, что он не должен ничего пострадавшему. Мог бы и сказать, отец успокойся, прости, вот тебе компенсация. Но вот так чтобы отметелить... Если сми не привлекать, то отмажут по любому. Сил родственникам вообще пережить эту ситуацию.
11:13:37 13-05-2025
Полицейские стреляют в щенка, якобы агресивного, и всё сходит с рук, убивает безщащитного старика и так же ответ, ни причем, ему показался нож и он стал пинками защищаться. Человек упал, а защитник отвернулся и поехал....
11:29:16 13-05-2025
Гость (11:13:37 13-05-2025) Полицейские стреляют в щенка, якобы агресивного, и всё сх... хоть здесь со своим псинами не лезь,якобы грамотный
11:31:10 13-05-2025
Отчего персонаж "бывший" начальник дежурной части? Что происходило в той части, что стал "бывшим"?
12:28:30 13-05-2025
Гость (11:31:10 13-05-2025) Отчего персонаж "бывший" начальник дежурной части? Что проис... Задним числом, наверное, уволили.
13:04:10 13-05-2025
Гость (12:28:30 13-05-2025) Задним числом, наверное, уволили. ... Может, уволили раньше, там был не один такой старик?
12:28:16 13-05-2025
Что за беспредел!!! Надо создать общественный резонанс! На передачу к Малахову! И писать Бастрыкину!
21:52:45 13-05-2025
Гость (12:28:16 13-05-2025) Что за беспредел!!! Надо создать общественный резонанс! На п... Это дикая реальность системы что чтобы был порядок нужно ехать к Малахову, писать Бастрыкину. А те кто должен был разобраться сделали заключение что дед сам виноват. Это дно
12:32:13 13-05-2025
ФИО этого бывшего начальника дежурной части отдела полиции по Индустриальному району в студию!
21:29:23 13-05-2025
Гость (12:32:13 13-05-2025) ФИО этого бывшего начальника дежурной части отдела полиции п... Суд в Барнауле (Алтайский край) вынес приговор бывшему начальнику отдела полиции по Индустриальному району города по делу о нарушении тайны телефонных переговоров
12:39:09 13-05-2025
У меня сложилось личное впечатление, что в Барнауле среди молодых полицейских культивируется пренебрежительное отношение к пожилым людям, запросто разговаривают в издевательском тоне. Возможно, начальство если и не поощряет, то явно смотрит сквозь пальцы на данную тенденцию. Смерть старика – кульминация.
21:31:36 13-05-2025
Гость (12:39:09 13-05-2025) У меня сложилось личное впечатление, что в Барнауле среди мо... так и есть. МАТЕРЯТСЯ! при свидетелях и при потерпевших, меж собой общаются на матерках. Как то затесался в толюу будущих полицейских - был у них в Сибэнергомаше какой-то слет, там ВСЕ матерятся! и юноши и девушки! Высшая школа!!! Ни дисциплины ни субординации ни грамотности!
21:57:14 13-05-2025
Гость (21:31:36 13-05-2025) так и есть. МАТЕРЯТСЯ! при свидетелях и при потерпевших, меж... Как там у Стругацких было. Умные нам ненадобны. Надобны верные) а тут даже скорее просто ЗП выше средней по региону) всё объясняется быстро и просто
23:42:58 13-05-2025
Гость (21:31:36 13-05-2025) так и есть. МАТЕРЯТСЯ! при свидетелях и при потерпевших, меж... Высшая школа в полиции, серьезно??? По данному факту мы видим отсутствие школы вообще и у "бывшего" и у нынешних. Рука руку ...
12:57:27 13-05-2025
убийца действовал по привычному сценарию
14:36:44 13-05-2025
Кровная месть вот решения вопроса
23:44:43 13-05-2025
Гость (14:36:44 13-05-2025) Кровная месть вот решения вопроса... Нет. Только 9 граммов свинца перед строем своих коллег, чтобы помнили и икали.
21:32:48 13-05-2025
может там "мировое соглашение"? выплатил семье убитого 5-3 млн и всё. Так очень часто делается. И этов рамках закона
22:00:26 13-05-2025
Гость (21:32:48 13-05-2025) может там "мировое соглашение"? выплатил семье убитого 5-3 м... Какие миллионы)) он просто был свидетелем естественной смерти старичка, а зачем свидетелю кому то миллионы отдавать
11:21:17 14-05-2025
Реальный срок чорту!