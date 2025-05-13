Причиной смерти пенсионера стал сердечный приступ, а не удары, считает следствие

13 мая 2025, 09:15, Антон Дегтярев

Место ЧП / Фото: "Инцидент Барнаул"

Барнаулец, после конфликта с которым умер пенсионер, не находится под стражей. В отношении него возбудили дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"), так как пожилой мужчина скончался не от ударов, а от сердечного приступа, что уже подтвердило вскрытие. Об этом сообщил источник amic.ru.

"Информация опровергается"

По информации источника, подозреваемый по статье о хулиганстве – бывший начальник дежурной части отдела полиции по Индустриальному району. Он действительно вступил в конфликт с пенсионером, после которого последний скончался. Однако причиной смерти стали не сами удары, подчеркнул собеседник amic.ru.

"Они повздорили из-за машины. Когда пенсионер вышел из автомобиля, парню показалось, что в руках у него нож. Поэтому подозреваемый взял перцовый баллончик, брызнул в пожилого мужчину, который испугался и скончался от сердечного приступа. Это подтвердило вскрытие. Дело о хулиганстве находится в производстве, но подозреваемого не задерживали, не брали под стражу. Эта информация опровергается", – пояснил источник.

По статье о хулиганстве парню грозит максимум до пяти лет лишения свободы.

При этом внучка погибшего в разговоре с amic.ru отметила, что после использования перцового баллончика нападавший "с разбегу пнул дедушку в грудь". Причем пожилой мужчина прямо перед атакой показывал агрессору "документ пенсионера по инвалидности", подчеркнула она.

"Первопричина смерти действительно – сердечный приступ, остановка сердца. Но если пнули в грудь, сердце может остановиться, потому что дедушке было 73 года. Конфликт возник, когда девушка выходила из машины и со всей силы ударила дверью автомобиль моего дедушки. Он сделал замечание, мужчина отреагировал неадекватно, дедушка спросил: "Почему вы паркуетесь на инвалидном месте без специального знака?". Дедушка полез за своей инвалидной корочкой, начал показывать её, и мужчина прыснул ему в лицо баллончиком, а потом начал пинать, валить", – отметила девушка.

Сейчас родственники погибшего ждут результаты дополнительных проверок, которые прояснят, мог ли пинок привести к сердечному приступу. Также семья погибшего намерена добиться того, чтобы агрессору изменили уголовную статью.

Отдельно она отметила, что нападавший не был бывшим полицейским и его все-таки задерживали правоохранители, но отпустили под подписку о невыезде.

Суд / Фото: amic.ru

Что случилось?

Ранее в телеграм-канале "Инцидент Барнаул" писали, что 6 мая 2025 года в микрорайоне Новосиликатный парень избил до смерти пенсионера. Очевидцы сообщили, что пожилой мужчина сидел в автомобиле, к нему подъехала пара. Девушка начала выходить из авто и задела машину пенсионера дверью. Начался конфликт, затем подбежал парень девушки и "начал бить дедушку", который "даже не сопротивлялся".

"Дедушка сразу стал задыхаться, а тот, кто бил, уехал. Дедушка постоял сначала, а потом упал. Приехала реанимация, стояли час откачивали – не откачали, об этом врачи вышли и сказали", – сообщали очевидцы.

В пресс-службе УМВД России по Барнаулу тогда сообщили, что начали проверку по данному факту.

Затем внучка погибшего рассказала, что агрессора якобы задержали, парень отрицал вину и говорил, что "это была самозащита". Девушка тогда также добавила, что мужчина сначала "пшикнул" мужчине перцовым баллончиком в лицо, а затем стал его запинывать. Похороны пенсионера состоялись 8 мая.

Затем прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проконтролировать ход расследования уголовного дела об избиении пенсионера. В прокуратуре уточнили, что пожилой мужчина сделал паре "замечание о парковке транспортного средства на месте, специально предназначенном для граждан с ограниченными возможностями здоровья", после чего и случился конфликт.