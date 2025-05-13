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Зачинщика смертельного конфликта с пенсионером подозревают в хулиганстве. Он не задержан

Причиной смерти пенсионера стал сердечный приступ, а не удары, считает следствие

13 мая 2025, 09:15, Антон Дегтярев

Место ЧП / Фото: "Инцидент Барнаул"
Место ЧП / Фото: "Инцидент Барнаул"

Барнаулец, после конфликта с которым умер пенсионер, не находится под стражей. В отношении него возбудили дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"), так как пожилой мужчина скончался не от ударов, а от сердечного приступа, что уже подтвердило вскрытие. Об этом сообщил источник amic.ru.

"Информация опровергается"

По информации источника, подозреваемый по статье о хулиганстве – бывший начальник дежурной части отдела полиции по Индустриальному району. Он действительно вступил в конфликт с пенсионером, после которого последний скончался. Однако причиной смерти стали не сами удары, подчеркнул собеседник amic.ru.

"Они повздорили из-за машины. Когда пенсионер вышел из автомобиля, парню показалось, что в руках у него нож. Поэтому подозреваемый взял перцовый баллончик, брызнул в пожилого мужчину, который испугался и скончался от сердечного приступа. Это подтвердило вскрытие. Дело о хулиганстве находится в производстве, но подозреваемого не задерживали, не брали под стражу. Эта информация опровергается", – пояснил источник.

По статье о хулиганстве парню грозит максимум до пяти лет лишения свободы.

При этом внучка погибшего в разговоре с amic.ru отметила, что после использования перцового баллончика нападавший "с разбегу пнул дедушку в грудь". Причем пожилой мужчина прямо перед атакой показывал агрессору "документ пенсионера по инвалидности", подчеркнула она.

"Первопричина смерти действительно – сердечный приступ, остановка сердца. Но если пнули в грудь, сердце может остановиться, потому что дедушке было 73 года. Конфликт возник, когда девушка выходила из машины и со всей силы ударила дверью автомобиль моего дедушки. Он сделал замечание, мужчина отреагировал неадекватно, дедушка спросил: "Почему вы паркуетесь на инвалидном месте без специального знака?". Дедушка полез за своей инвалидной корочкой, начал показывать её, и мужчина прыснул ему в лицо баллончиком, а потом начал пинать, валить", – отметила девушка.

Сейчас родственники погибшего ждут результаты дополнительных проверок, которые прояснят, мог ли пинок привести к сердечному приступу. Также семья погибшего намерена добиться того, чтобы агрессору изменили уголовную статью.

Отдельно она отметила, что нападавший не был бывшим полицейским и его все-таки задерживали правоохранители, но отпустили под подписку о невыезде.

Суд / Фото: amic.ru

Что случилось?

Ранее в телеграм-канале "Инцидент Барнаул" писали, что 6 мая 2025 года в микрорайоне Новосиликатный парень избил до смерти пенсионера. Очевидцы сообщили, что пожилой мужчина сидел в автомобиле, к нему подъехала пара. Девушка начала выходить из авто и задела машину пенсионера дверью. Начался конфликт, затем подбежал парень девушки и "начал бить дедушку", который "даже не сопротивлялся".

"Дедушка сразу стал задыхаться, а тот, кто бил, уехал. Дедушка постоял сначала, а потом упал. Приехала реанимация, стояли час откачивали – не откачали, об этом врачи вышли и сказали", – сообщали очевидцы.

В пресс-службе УМВД России по Барнаулу тогда сообщили, что начали проверку по данному факту.

Затем внучка погибшего рассказала, что агрессора якобы задержали, парень отрицал вину и говорил, что "это была самозащита". Девушка тогда также добавила, что мужчина сначала "пшикнул" мужчине перцовым баллончиком в лицо, а затем стал его запинывать. Похороны пенсионера состоялись 8 мая.

Затем прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проконтролировать ход расследования уголовного дела об избиении пенсионера. В прокуратуре уточнили, что пожилой мужчина сделал паре "замечание о парковке транспортного средства на месте, специально предназначенном для граждан с ограниченными возможностями здоровья", после чего и случился конфликт.

Барнаул громкое дело конфликт

Комментарии 52

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Гость

09:22:26 13-05-2025

Ворон ворону глаз не выклюет...
Позорники!
Пишите в прокуратуру, тока не местную
Тут не только ьывшего мусора нужно наказывать за убийство. Но и его подельников, спасителей.

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Гость

09:28:13 13-05-2025

вангую, что сейчас экспертные эксперты проэкспертируют и выяснится, что у деда мотор от старости закоротило, а этот тип ему всеми силами помочь хотел..
прочитав это все, еще больше укрепился в мысли, мне деваться не куда, свой век доживу, а вот дети пусть получше учатся и едут, подальше.

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Гость

09:28:42 13-05-2025

как читать такое ? как ???

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Гость

09:31:41 13-05-2025

Потому, что бывший начальник и не будет ему ничего

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Сергей

09:32:08 13-05-2025

Пишите Бастрыкину, здесь вы ничего не добьётесь.😎

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Гость

09:33:01 13-05-2025

Пипец...Т.е. если дед умер не от побоев то и говорить не о чем?

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Гость

09:49:00 13-05-2025

Гость (09:33:01 13-05-2025) Пипец...Т.е. если дед умер не от побоев то и говорить не о ч... Инвалиду баллончиком в лицо и пинок в грудь это не от побоев??? Тут здоровый не факт что такое нормально перенесёт

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Горожанин.

09:56:14 13-05-2025

Гость (09:33:01 13-05-2025) Пипец...Т.е. если дед умер не от побоев то и говорить не о ч... Ежу понятно, что погиб дед, возраст, гипертоническая болезнь, стресс, связанный с нападением убогого умственного недоросля , резкое повышение давления крови, , смерть от острой сердечной недостаточности или с корее всего инфаркта.Это честные врачи должны сказать. Ведь написать тоже можно, что угодно кому-нибудь.

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гость

09:36:18 13-05-2025

Что происходит с людьми? Молодая тварь выпендрился перед самкой, показав свое превосходство убивая старика....Деградирует народец...

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Гость

13:07:04 13-05-2025

гость (09:36:18 13-05-2025) Что происходит с людьми? Молодая тварь выпендрился перед сам... Это бывший мент там вседозволенность на фоне профдеформации зашкаливает, сейчас начнут теряться материалы дела, записи с видеокамер или камеры в этот день вообще не работали ну и т.д.

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Гость

09:36:41 13-05-2025

Надо Бастрыкину писать иначе толку не будет, бывший с друзьями всё что надо подтасуют легко

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гость

09:43:01 13-05-2025

На СВО гада, пусть там удаль свою покажет...В штурмовики его, много пользы принесет...

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Гость

10:01:48 13-05-2025

гость (09:43:01 13-05-2025) На СВО гада, пусть там удаль свою покажет...В штурмовики его... Да с чего ты взял, что там такая падаль нужна? Ни один адекватный командир не возьмет.

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гость

10:11:37 13-05-2025

Гость (10:01:48 13-05-2025) Да с чего ты взял, что там такая падаль нужна? Ни один адекв... Пусть перед мужиками, а не дедами повыпендривается. Быстро научат...

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Гость

21:05:39 13-05-2025

гость (10:11:37 13-05-2025) Пусть перед мужиками, а не дедами повыпендривается. Быстро н... тогда его на дружину на новые территории, там гора работы

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Гость

21:07:05 13-05-2025

гость (09:43:01 13-05-2025) На СВО гада, пусть там удаль свою покажет...В штурмовики его... СВО не наказание а честь!! Воинская, мужская, справедливая.. вы видели какие там парни работают и КАК?! эта падаль, который дедушку убил, там не нужна!

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dok_СФ

09:53:35 13-05-2025

"пожилой мужчина сидел в автомобиле, к нему подъехала пара" и .. - но, проблема в баллончике, точнее в погоде, ветра не было..

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Гость

09:57:39 13-05-2025

Потом выяснится что перцовым баллончиком бравый спарринг-партнер инвалида пытался его реанимировать. Вообще конечно полное дно, боксировать с инвалидом да еще и со спецсредством.
Никак не 213.

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Гость

10:09:08 13-05-2025

Гость (09:57:39 13-05-2025) Потом выяснится что перцовым баллончиком бравый спарринг-пар...
ч. 4 ст. 111 УК РФ

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Павлик

09:59:36 13-05-2025

здесь только писать Бастрыкину, очень бы хотелось, чтобы всех кто его покрывает сейчас, расследовали и наказали, так чтобы всей стране было известно.

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Гость

10:03:23 13-05-2025

А бывшим начальником дежурной части бугай стал задним числом, как деда убил ?

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гост

10:06:15 13-05-2025

Как удачно пазл сложился то, бывший сотрудник полиции, эксперт проводивший исследование наверняка бывший коллега и тд и тп.. Если Бастрыкин не возьмет на контроль дело замнут и убийца останется на свободе.

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Гость

10:20:34 13-05-2025

гост (10:06:15 13-05-2025) Как удачно пазл сложился то, бывший сотрудник полиции, экспе... Пока то да сё дедушку похоронят. Экспертная оценка уже есть: естественная смерть. Эксгумацию вряд ли уже будут делать.

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Гость

10:09:54 13-05-2025

Причинно-следственную связь не видят? Баллончиком в лицо, побои, пинал ногами - сердце не выдержало. Нужно привлекать прессу, телевидение, должен быть общественный резонанс. Убийца на свободе. Где гарантия, что ещё кого-нибудь не убъёт при такой безнаказанности?

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гость

10:13:13 13-05-2025

Гость (10:09:54 13-05-2025) Причинно-следственную связь не видят? Баллончиком в лицо, по... Агрессивная тварь опасна для других людей, мало ли кому он еще дверцу авто заденет...

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Гость

14:35:06 13-05-2025

Гость (10:09:54 13-05-2025) Причинно-следственную связь не видят? Баллончиком в лицо, по... да его самого грохнут к бабке не ходи раз милиция не работает

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3453

10:13:49 13-05-2025

Если бы это был северокавказский дедушка, то негодяй бы уже извинялся выбитыми зубами, а после извинений внезапно бы пропал.

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Гость

10:15:54 13-05-2025

Андрею Малахову на программу писать надо, создавать общественный резонанс. В программе Малахова по таким резонансным случаям идет и обращение к А.И. Бастрыкину. Нельзя это дело так оставлять.

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Гость

10:39:39 13-05-2025

Страшно жить в Барнауле. Людям нет защиты от полиции.

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Гость

21:26:12 13-05-2025

Гость (10:39:39 13-05-2025) Страшно жить в Барнауле. Людям нет защиты от полиции. ... экипаж на ЖД район ОДИН , понятно?

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Гость

23:37:32 13-05-2025

Гость (10:39:39 13-05-2025) Страшно жить в Барнауле. Людям нет защиты от полиции. ... Не так. Людям в Барнауле просто НЕОБХОДИМА защита от полиции и от бывших тоже. Надо воскресить тройки, которые бы общество чистили таких выродков.

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ППШариков

10:42:57 13-05-2025

"Что ж такое? Были люди как люди, и вдруг все стали кретины. Парадокс! " (с)

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Гостья

11:12:29 13-05-2025

Страшно и больно читать. Что дедушке молчать надо было, если его машину задели? Оскорбили, в лицо брызнули, пнули, довели человека до смерти. Ужас. А молодой человек не болен на голову, может инвалид по зрению? То ему привиделся нож, то он не видет что перед ним беззащитный пожилой человек. А как он хотел, его пассия стукнула машину, и ему пофиг, что он не должен ничего пострадавшему. Мог бы и сказать, отец успокойся, прости, вот тебе компенсация. Но вот так чтобы отметелить... Если сми не привлекать, то отмажут по любому. Сил родственникам вообще пережить эту ситуацию.

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Гость

11:13:37 13-05-2025

Полицейские стреляют в щенка, якобы агресивного, и всё сходит с рук, убивает безщащитного старика и так же ответ, ни причем, ему показался нож и он стал пинками защищаться. Человек упал, а защитник отвернулся и поехал....

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Гость

11:29:16 13-05-2025

Гость (11:13:37 13-05-2025) Полицейские стреляют в щенка, якобы агресивного, и всё сх... хоть здесь со своим псинами не лезь,якобы грамотный

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Гость

11:31:10 13-05-2025

Отчего персонаж "бывший" начальник дежурной части? Что происходило в той части, что стал "бывшим"?

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Гость

12:28:30 13-05-2025

Гость (11:31:10 13-05-2025) Отчего персонаж "бывший" начальник дежурной части? Что проис... Задним числом, наверное, уволили.

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Гость

13:04:10 13-05-2025

Гость (12:28:30 13-05-2025) Задним числом, наверное, уволили. ... Может, уволили раньше, там был не один такой старик?

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Гость

12:28:16 13-05-2025

Что за беспредел!!! Надо создать общественный резонанс! На передачу к Малахову! И писать Бастрыкину!

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Гость

21:52:45 13-05-2025

Гость (12:28:16 13-05-2025) Что за беспредел!!! Надо создать общественный резонанс! На п... Это дикая реальность системы что чтобы был порядок нужно ехать к Малахову, писать Бастрыкину. А те кто должен был разобраться сделали заключение что дед сам виноват. Это дно

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Гость

12:32:13 13-05-2025

ФИО этого бывшего начальника дежурной части отдела полиции по Индустриальному району в студию!

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Гость

21:29:23 13-05-2025

Гость (12:32:13 13-05-2025) ФИО этого бывшего начальника дежурной части отдела полиции п... Суд в Барнауле (Алтайский край) вынес приговор бывшему начальнику отдела полиции по Индустриальному району города по делу о нарушении тайны телефонных переговоров

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Гость

12:39:09 13-05-2025

У меня сложилось личное впечатление, что в Барнауле среди молодых полицейских культивируется пренебрежительное отношение к пожилым людям, запросто разговаривают в издевательском тоне. Возможно, начальство если и не поощряет, то явно смотрит сквозь пальцы на данную тенденцию. Смерть старика – кульминация.

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Гость

21:31:36 13-05-2025

Гость (12:39:09 13-05-2025) У меня сложилось личное впечатление, что в Барнауле среди мо... так и есть. МАТЕРЯТСЯ! при свидетелях и при потерпевших, меж собой общаются на матерках. Как то затесался в толюу будущих полицейских - был у них в Сибэнергомаше какой-то слет, там ВСЕ матерятся! и юноши и девушки! Высшая школа!!! Ни дисциплины ни субординации ни грамотности!

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Гость

21:57:14 13-05-2025

Гость (21:31:36 13-05-2025) так и есть. МАТЕРЯТСЯ! при свидетелях и при потерпевших, меж... Как там у Стругацких было. Умные нам ненадобны. Надобны верные) а тут даже скорее просто ЗП выше средней по региону) всё объясняется быстро и просто

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Гость

23:42:58 13-05-2025

Гость (21:31:36 13-05-2025) так и есть. МАТЕРЯТСЯ! при свидетелях и при потерпевших, меж... Высшая школа в полиции, серьезно??? По данному факту мы видим отсутствие школы вообще и у "бывшего" и у нынешних. Рука руку ...

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гость

12:57:27 13-05-2025

убийца действовал по привычному сценарию

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Гость

14:36:44 13-05-2025

Кровная месть вот решения вопроса

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Гость

23:44:43 13-05-2025

Гость (14:36:44 13-05-2025) Кровная месть вот решения вопроса... Нет. Только 9 граммов свинца перед строем своих коллег, чтобы помнили и икали.

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Гость

21:32:48 13-05-2025

может там "мировое соглашение"? выплатил семье убитого 5-3 млн и всё. Так очень часто делается. И этов рамках закона

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Гость

22:00:26 13-05-2025

Гость (21:32:48 13-05-2025) может там "мировое соглашение"? выплатил семье убитого 5-3 м... Какие миллионы)) он просто был свидетелем естественной смерти старичка, а зачем свидетелю кому то миллионы отдавать

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Гость

11:21:17 14-05-2025

Реальный срок чорту!

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