Оператор билайн усилит сеть 4G за счет отказа от 3G в Рубцовске, Бийске и Барнауле

Алтайский край станет первым регионом в Сибири и одним из первых в России, где билайн откажется от 3G в пользу 4G

14 августа 2024, 12:00, ИА Амител erid: 2VSb5yyr4Zn

Смартфон. Девушка / Фото: benzoix / freepik.com

С середины августа и до конца сентября 2024 года билайн планирует завершить масштабный проект по передаче частот из сети 3G* в более современный и эффективный 4G. Сегодня этот процесс реализован на всей территории Алтайского края кроме Рубцовска, Бийска и Барнаула. Именно эти три города станут финальной точкой в работе по оптимизации частот. В результате, Алтайский край станет первым регионом в Сибири и одних из первых в России, где билайн перенесет частоты из 3G в пользу 4G.

"Мы оставили Рубцовск, Бийск и Барнаул на последний этап, так как эти города требуют тщательной подготовки. Клиенты для нас – главная ценность, поэтому нам важно создать для них максимально производительную сеть 4G, увеличив покрытие связью четвертого поколения и скорости мобильного интернета, а, значит, комфорт и безопасность в процессе пользования услугами", – комментирует директор Алтайского отделения билайн Алексей Мартынов.

Голосовая связь останется доступной, как и ранее, в формате 2G, а также в обновленной сети 4G. Перевод частот сделает еще более доступными голосовые звонки с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE)*. В малых населенных пунктах, подключенных в рамках программы "Устранение цифрового неравенства", голосовые вызовы в сети 4G осуществляются при доступности в населенном пункте технологии VoLTE, которую поддерживает большинство современных смартфонов.

Чтобы пользоваться всеми возможностями и преимуществами сервисов на базе высокоскоростного мобильного интернета 4G (LTE) необходим смартфон с поддержкой 4G и SIM*-карта, выпущенная после 2016 года. Оператор анализирует необходимость замены SIM-карты или устройства. Если клиенту нужна замена, то ему поступит смс или роботизированный звонок.

Подробнее о переходе в 4G: попробуйте 4G – Алтайский край.

*VoLTE (голос через LTE). Услугу предоставляют бесплатно. Она запускается постепенно в зависимости от модели и прошивки телефона. Для автоматической настройки устройства придет специальное уведомление в формате пуш-сообщения, пользователю необходимо подтвердить прием настроек, а позже перезагрузить телефон. Действует при технической возможности подключения. Недоступна для ряда устройств. Подробнее – на beeline.ru; G ("Джи"); SIM ("СИМ").

Фото: benzoix / freepik.com.

ПАО "ВымпелКом" beeline . ru

Реклама