На помощь абонентам приходит актуальная база злоумышленников оператора и партнеров

26 июля 2024, 10:00, ИА Амител erid: 2VSb5xLTdL4

Иллюстрация предоставлена пресс-службой билайн

Оператор билайн обновил сервис "Моя безопасность". Теперь он защищает от телефонного мошенничества в популярных мессенджерах – Telegram*, WhatsApp* и Viber*. Клиенты могут активировать его в мобильном приложении оператора, это бесплатно.

После предоставления доступа к идентификации и блокировке вызовов в настройках мобильного телефона приложение обновит базу спамеров и мошенников с учетом их активности в мессенджерах.

Антифрод-платформа билайна мгновенно сверяет поступающие абоненту вызовы с актуальной базой данных самого оператора и его партнеров по борьбе с телефонным мошенничеством, включая данные Сбера и регуляторов рынка.

В случае если телефонный номер в этой базе промаркирован как однозначно мошеннический, входящие звонки с него заблокируют. В остальных случаях – пометят как потенциально опасные. Как в обычной сети, так и в мессенджерах. Защита от спама и мошенничества доступна клиентам билайна абсолютно бесплатно.

По данным TelecomDaily*, каждый третий россиянин жалуется на звонки мошенников в мессенджерах. Согласно данным билайна, сегодня эта проблема стоит еще острее – более 50% всех мошеннических атак проводят именно через мессенджеры, чаще всего в Viber и WhatsApp.

"Смещение мошеннических атак в мессенджеры логично. Ведь в билайне, как и в других операторах, предприняли много усилий для решения проблемы в обычной сотовой сети. Появление защиты от мошенничества в мессенджерах – логичный шаг по обеспечению безопасности клиентов. Мы выстраиваем процессы защиты antifraudbydesign*: если есть минимальная возможность помочь клиенту, мы делаем это немедленно, без навязывания дополнительных сервисов и услуг", – говорит заместитель генерального директора, руководитель розничного бизнеса билайна Светлана Кирсанова.

По ее словам, оператор анализирует аномалии, создает дополнительные периметры защиты и выстраивает обмен информацией с банками и регуляторами рынка для обеспечения межотраслевой защиты.

Сервис "Моя безопасность" / Иллюстрации предоставлены пресс-службой билайн

Мошенники используют различные психологические приемы, такие как создание ощущения срочности или дефицита, а также игру на эмоциях, чтобы манипулировать людьми. Абоненту дают понять, что он должен принять решение максимально быстро.

Чтобы не стать жертвой мошенников, важно сохранять бдительность, критически оценивать поступающие информацию и предложения, и не сообщать личные данные, коды из СМС и пароли. Если звонок вызывает подозрения, лучше всего положить трубку и перезвонить в банк или своему оператору самостоятельно. Если вы уже передали мошенникам какую-либо информацию, незамедлительно обратитесь в Группу быстрого реагирования билайна по номеру 0611 или через чат в мобильном приложении, где вам оперативно помогут реальные сотрудники поддержки оператора.

* Telegram ("Телеграм"); WhatsApp ("Вотсап"); Viber ("Вайбер"); TelecomDaily ("ТелекомДейли"); antifraudbydesign ("антифродбайдизайн")

ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: beeline.ru (г. Москва, ОГРН 1027700166636)

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