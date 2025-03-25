Журналист "Известий" погиб в зоне спецоперации

Александр Федорчак работал на территории ЛНР и Харьковской области

25 марта 2025, 00:46, ИА Амител

Фото: страница Александра Федорчака в соцсети "ВКонтакте"

Корреспондент газеты "Известия" Александр Федорчак погиб в зоне СВО. Как сообщает издание, информация об этом появилась 24 марта.

"По предварительным данным, корреспондент погиб в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ", – говорится в тексте.

Александр Федорчак работал на территории ЛНР и Харьковской области. Его последний репортаж о ситуации на купянском направлении вышел в эфир днем ранее.

Подробности трагедии уточняются.