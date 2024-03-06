Оператор связи билайн увеличил покрытие и надежность сети в Алтайском крае

Изменения затронули ряд крупных городов и малые населенные пункты

06 марта 2024, 12:00, ИА Амител erid: LatgC4YUk

Девушка. Смартфон / Фото: lookstudio / freepik.com

В прошлом году билайн начал перевод частот 3G* в скоростной формат 4G. Алтайский край стал одним из первых регионов, где связь стала более надежной и доступной. На первом этапе изменения охватили Камень-на-Оби, Славгород, Яровое и 20 районов на северо-западе края. В результате стабильный и быстрый интернет появился на дороге между Баево и Луговым. В два раза выросла скорость мобильного интернета для тех, кто ранее находился в зоне 3G.

В Барнауле билайн увеличил зону покрытия связью 4G в новых жилых районах: ЖК "Лапландия", "Шотландия", Nord*, "Шервуд".

Улучшения коснулись и территорий дачных обществ. Связь стала лучше в СНТ "Простор", "Урожайное", "Алмаз", "Полет", "Березка", "Лесные поляны", "Малиновка" и "Флора".

Результаты работы на территории Барнаула отметил эксперт в области связи – агентство "Телеком Дейли".

Эксперт протестировал работу сотовых операторов в городе в часы пик, проехав 150 км. Аналитик замерил надежность сети и скорость интернета там, где мобильный интернет особенно важен: по дороге на работу и в деловом центре.

По ключевым параметрам лидером стал билайн. Исследование "Телеком Дейли" доступно по ссылке.

В 2023 жители 38 сел и деревень в 24 районах края получили доступ к 4G билайн. Также оператор усилил свои позиции в Благовещенке, Тюменцево, Троицком, Целинном, Зональном и Поспелихе.

Напомним, ранее билайн рассказал, что 4G появился еще в 19 небольших селах Алтайского края, где проживают около 9 тыс. человек. Местным жителям стали доступны видеозвонки, просмотр видео и прослушивание музыки онлайн, комфортный поиск в интернете, просмотр соцсетей, работа с "Госуслугами" и многие другие сервисы.

Умная сеть билайна дает возможность оставаться на связи в любой ситуации. Благодаря "Виртуальному эксперту по качеству", агрегации частот и технологии SON* мобильный интернет работает быстрее, сеть автоматически настраивает параметры, возможные инциденты заранее прогнозируют и устраняют. С помощью VoWiFi* можно звонить по Wi-Fi, там, где есть помехи сигналу сотовой сети. А технология VoLTE* улучшает качество передачи речи, создает эффект присутствия. Подробнее читайте здесь.

*G ("Джи"); Nord ("Норд"); SON ("САН"); VoWiFi ("ВоВайФай"); VoLTE ("ВоЭлТэЕ").

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