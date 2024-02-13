Второй смартфон в подарок: билайн запустил новую акцию

Акция доступна для всех клиентов оператора ­– как для новых, так и для действующих

13 февраля 2024, 11:15, ИА Амител erid: LatgC8vC9

Новая акция оператора / Фото: билайн

Оператор сотовой связи билайн представляет клиентам специальное предложение ­– широкий ассортимент смартфонов и аксессуаров по выгодным условиям. Среди них особое внимание заслуживает Xiaomi Redmi Note 12S* 256 Гб с выдающимися характеристиками и доступной ценой.

В рамках спецпредложения при покупке этого смартфона клиенты билайн получат в подарок второй ­– Xiaomi Redmi A2+*, или в офисе билайна смогут выбрать другой подарок из ассортимента товаров Xiaomi. А еще бонусные рубли на счет, которыми можно оплатить услуги связи.

Xiaomi Redmi Note 12S 256 Гб выделяется среди прочих моделей своей 108-мегапиксельной камерой, дисплеем с частотой обновления 90 Гц, мощным процессором Mediatek Helio G96* и аккумулятором на 5 000 мА·ч.

Смартфон обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать незаменимым спутником в повседневной жизни.

Xiaomi Redmi A2+ же сочетает в себе все ключевые функции современного мобильного устройства и идеально подходит для тех, кто ищет надежный и функциональный смартфон по доступной цене.

Предложение действительно до 11 марта 2024 года в собственных офисах продаж билайна и в интернет-магазине.

Не упустите возможность воспользоваться предложением и порадовать себя или своих близких новыми смартфонами и товарами бренда Xiaomi по выгодным ценам.

Полные условия акции доступны по ссылке.

* Xiaomi Redmi Note 12S ("Ксяоми Редми Нот 12Эс"); Xiaomi Redmi A2+ ("Ксяоми Редми Эй2+"); Mediatek Helio G96 ("Медиатек Хелио Джи96"); beeline.ru ("билайн.ру")

ПАО "ВымпелКом". Подробнее на сайте beeline.ru* (Москва, ОГРН 1027700166636)

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