Опергруппа МЧС отправилась в Сростки из-за подъема воды в Катуни

Специалисты следят за обстановкой и проводят подворовые обходы

18 мая 2024, 20:30, ИА Амител

Оперативная группа МЧС в Бийском районе / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае опергруппа МЧС отправилась в Бийский район из-за подъема уровня воды в Катуни, сообщили в телеграм-канале ведомства.

По данным регионального Гидрометцентра, вода продолжит прибывать с 18 по 20 мая в районе села Сростки. Возможно подтопление прибрежных территорий.

"Уровень воды в реке Катуни в районе Сросток составляет 537 см. Подтопленных домов и участков нет", – подчеркнули в ведомстве.

Прибывшие специалисты следят за обстановкой с беспилотной авиасистемы, а также с представителями местных властей проводят подворовые обходы.