Опергруппа МЧС отправилась в Сростки из-за подъема воды в Катуни
Специалисты следят за обстановкой и проводят подворовые обходы
18 мая 2024, 20:30, ИА Амител
Оперативная группа МЧС в Бийском районе / Фото: МЧС Алтайского края
В Алтайском крае опергруппа МЧС отправилась в Бийский район из-за подъема уровня воды в Катуни, сообщили в телеграм-канале ведомства.
По данным регионального Гидрометцентра, вода продолжит прибывать с 18 по 20 мая в районе села Сростки. Возможно подтопление прибрежных территорий.
"Уровень воды в реке Катуни в районе Сросток составляет 537 см. Подтопленных домов и участков нет", – подчеркнули в ведомстве.
Прибывшие специалисты следят за обстановкой с беспилотной авиасистемы, а также с представителями местных властей проводят подворовые обходы.
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