Оплату сверхурочной работы в России с сентября будут производить по-новому

Если работник задержался по своей инициативе - это не будет считаться сверхурочкой

16 августа 2024, 12:40, ИА Амител

Калькулятор / Фото: pxhere.com/ru/photo/819795

С начала сентября расчет оплаты за сверхурочную работу сотрудников будет учитывать весь заработок, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, рассказал РИА Новости управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев.

"Если в локальных нормативных актах или трудовых договорах уже установлен более высокий размер оплаты за сверхурочную работу, работодатель не обязан пересматривать эти условия", — добавил он.

По словам Русяева, работодатель обязан оплачивать сверхурочную работу минимум в полуторном размере за первые два часа и не менее чем в двойном размере — за последующие.

Если работник остался на работе по собственной инициативе, то такой труд не будет считаться сверхурочной работой и не подлежит дополнительной оплате.