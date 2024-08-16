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Оплату сверхурочной работы в России с сентября будут производить по-новому

Если работник задержался по своей инициативе - это не будет считаться сверхурочкой

16 августа 2024, 12:40, ИА Амител

Калькулятор / Фото: pxhere.com/ru/photo/819795
Калькулятор / Фото: pxhere.com/ru/photo/819795

С начала сентября расчет оплаты за сверхурочную работу сотрудников будет учитывать весь заработок, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, рассказал РИА Новости управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев. 

"Если в локальных нормативных актах или трудовых договорах уже установлен более высокий размер оплаты за сверхурочную работу, работодатель не обязан пересматривать эти условия", — добавил он.

По словам Русяева, работодатель обязан оплачивать сверхурочную работу минимум в полуторном размере за первые два часа и не менее чем в двойном размере — за последующие.

Если работник остался на работе по собственной инициативе, то такой труд не будет считаться сверхурочной работой и не подлежит дополнительной оплате.

Работа

Комментарии 4

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Гость

12:46:52 16-08-2024

Если работник задержался по своей инициативе - это не будет считаться сверхурочкой --- Так это и сейчас не считается.

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Бдыщ...

14:00:34 16-08-2024

Все теперь по собственной инициативе будут задерживаться... Кароч ни хрена не платили и не хотят платить. Идите на три буквы со своей сверхурочной работой... 8 часов и досвидос

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Гость

14:31:41 16-08-2024

Ни чего не поменялось со времен Советского Союза

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Гость

15:41:36 16-08-2024

Гость (14:31:41 16-08-2024) Ни чего не поменялось со времен Советского Союза... во времена Советского Союза за сверхурочную работу премии некислые давали, не врите. Это сейчас за такую работу не платят, просто объем работы 2-3 человек вешают на одного и типа сам человек не успевает, какая ему оплата или просто внаглую не платят.

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