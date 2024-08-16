Оплату сверхурочной работы в России с сентября будут производить по-новому
Если работник задержался по своей инициативе - это не будет считаться сверхурочкой
16 августа 2024, 12:40, ИА Амител
С начала сентября расчет оплаты за сверхурочную работу сотрудников будет учитывать весь заработок, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, рассказал РИА Новости управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев.
"Если в локальных нормативных актах или трудовых договорах уже установлен более высокий размер оплаты за сверхурочную работу, работодатель не обязан пересматривать эти условия", — добавил он.
По словам Русяева, работодатель обязан оплачивать сверхурочную работу минимум в полуторном размере за первые два часа и не менее чем в двойном размере — за последующие.
Если работник остался на работе по собственной инициативе, то такой труд не будет считаться сверхурочной работой и не подлежит дополнительной оплате.
12:46:52 16-08-2024
Если работник задержался по своей инициативе - это не будет считаться сверхурочкой --- Так это и сейчас не считается.
14:00:34 16-08-2024
Все теперь по собственной инициативе будут задерживаться... Кароч ни хрена не платили и не хотят платить. Идите на три буквы со своей сверхурочной работой... 8 часов и досвидос
14:31:41 16-08-2024
Ни чего не поменялось со времен Советского Союза
15:41:36 16-08-2024
Гость (14:31:41 16-08-2024) Ни чего не поменялось со времен Советского Союза... во времена Советского Союза за сверхурочную работу премии некислые давали, не врите. Это сейчас за такую работу не платят, просто объем работы 2-3 человек вешают на одного и типа сам человек не успевает, какая ему оплата или просто внаглую не платят.