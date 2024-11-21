Российские авиакомпании приостановили полеты каждого второго Airbus neo

К 2026 году их планируют полностью вывести из оборота

21 ноября 2024, 11:00, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

В России авиакомпании приостановили полеты на 34 Airbus A320/А321neo – половине всех самолетов данного семейства в стране. Известно, что около 20 бортов могут не вернуться к полетам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"На самолетах Airbus установлены прогрессивные, но проблемные двигатели: их невозможно ни починить в РФ из-за сложности, ни завезти в страну из-за санкций и дефицита на мировом рынке", – уточнили в газете.

На 20 ноября в России припарковали более половины авиапарка оставшихся Airbus A320neo и А321neo. Из 66 воздушных судов семейства сейчас простаивает 34.

Наиболее сложная ситуация сложилась у S7. Авиакомпания припарковала 31 из 39 A320/А321neo возрастом от трех до семи лет. Эти самолеты составляют более трети парка перевозчика.

Помимо парка S7, в России остается еще 27 самолетов A320/А321neo.

У "Аэрофлота" таких воздушных судов девять, два из них находятся на обслуживании. Еще 11 – у "Уральских авиалиний", одно из которых припарковано из-за исчерпания ресурса двигателя. По два – у "Северного ветра" и Smartavia. Еще три – у "Северо-Запада".

Ряд источников считают, что при отсутствии ремонта в России самолеты этого семейства массово выведут из эксплуатации с 2026 года.