Российские авиакомпании приостановили полеты каждого второго Airbus neo
К 2026 году их планируют полностью вывести из оборота
21 ноября 2024, 11:00, ИА Амител
В России авиакомпании приостановили полеты на 34 Airbus A320/А321neo – половине всех самолетов данного семейства в стране. Известно, что около 20 бортов могут не вернуться к полетам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
"На самолетах Airbus установлены прогрессивные, но проблемные двигатели: их невозможно ни починить в РФ из-за сложности, ни завезти в страну из-за санкций и дефицита на мировом рынке", – уточнили в газете.
На 20 ноября в России припарковали более половины авиапарка оставшихся Airbus A320neo и А321neo. Из 66 воздушных судов семейства сейчас простаивает 34.
Наиболее сложная ситуация сложилась у S7. Авиакомпания припарковала 31 из 39 A320/А321neo возрастом от трех до семи лет. Эти самолеты составляют более трети парка перевозчика.
Помимо парка S7, в России остается еще 27 самолетов A320/А321neo.
У "Аэрофлота" таких воздушных судов девять, два из них находятся на обслуживании. Еще 11 – у "Уральских авиалиний", одно из которых припарковано из-за исчерпания ресурса двигателя. По два – у "Северного ветра" и Smartavia. Еще три – у "Северо-Запада".
Ряд источников считают, что при отсутствии ремонта в России самолеты этого семейства массово выведут из эксплуатации с 2026 года.
11:04:51 21-11-2024
Выпороть тех "дефективных" менеджеров, которые заказали NEO с движками PW вместо LEAP, который на базе CFM56 и которые те-же S7 Technics умеют ремонтировать от и до
11:47:00 21-11-2024
Гость (11:04:51 21-11-2024) Выпороть тех "дефективных" менеджеров, которые заказали NEO ... Фигня, счас от уазика приварят и в ближайшем сервисе и вперед.
11:09:31 21-11-2024
ничего, заменим на наши, отечественные самолёты. все эти санкции нам только на пользу
11:35:32 21-11-2024
гость (11:09:31 21-11-2024) ничего, заменим на наши, отечественные самолёты. все эти сан...
Даже страшно подумать о том, что вы говорите
11:54:25 21-11-2024
Гость (11:35:32 21-11-2024) Даже страшно подумать о том, что вы говорите... а судя по вашим высказываниям вам вообще думать нечем. Из за таких как вы мы и отстали в промышленности так сильно, а вспомнить СССР, были передовые технологии, многие из которых по сей день используются, но ваше поколение бесполезное, выросшее на мультиках диснея и блогерах русофобских, не верят ни в страну ни в возможности. вам проще продать родину чем в нее поверить. тьфу! Биомасса
12:17:28 21-11-2024
Гость (11:54:25 21-11-2024) а судя по вашим высказываниям вам вообще думать нечем. Из за... Согласен с Вами. Но не при господстве компрадоров и клептократии...
12:25:10 21-11-2024
Гость (11:54:25 21-11-2024) а судя по вашим высказываниям вам вообще думать нечем. Из за...
О чём вы говорите? Вы всё забыли или неверно оцениваете. Давайте вспомним СССР. О каких передовых технологиях, разработанных в СССР, и которые до сих пор используются, вы говорите? Назовите их? СССР никогда не создавал передовых технологий, тем более, которыми бы пользовался весь мир. СССР мог купить зарубежные технологии и на их основе работать, мог своровать зарубежные технологии и на их основе работать. Тема про авиацию, поэтому, СССР сильно отставал всегда в двигателестроении, в т.ч. авиационном, покупал лицензии в Великобритании, США. СССР сильно отставал всегда в электронике и навигации. Да, мог делать на основе того, что приобретал, но не разрабатывал. Развалило всё, как раз, ваше поколение и продолжает уничтожать нашу страну. Вы никого не допустили навести порядок. Только продолжаете подменять понятия, скрывая правду, оправдывая свою бездарность.
12:33:16 21-11-2024
Гость (12:25:10 21-11-2024) О чём вы говорите? Вы всё забыли или неверно оцениваете.... А сейчас даже этого не можем!
14:02:20 21-11-2024
Гость (12:25:10 21-11-2024) О чём вы говорите? Вы всё забыли или неверно оцениваете.... например, первый мобильный телефон, опытный образец которого был испытан еще в 1957 году.
первое в мире искусственное сердце, первая в мире пересадка печени, первый в мире космодром, аппарат Илизарова, да и кислородные коктейли, изобретенные в СССР, до сих пор выдают за чудеса мишленовской кухни. спутники, луноход, многоступенчатые ракеты...
в общем, жертва реформы образования, Гугл тебе в помощь.
16:36:22 21-11-2024
Элен без ребят (14:02:20 21-11-2024) например, первый мобильный телефон, опытный образец которого...
Первая операция по полной смене пола - забыли?
22:14:07 21-11-2024
Элен без ребят (14:02:20 21-11-2024) например, первый мобильный телефон, опытный образец которого... Бесполезно, счас мозги промыты, объяснять бесполезно. Что-то как санкции ввели, так сразу зашевелились с реальным импортозамещением. И самолёты в советские времена все наши летали. Понятно что во всех сферах быть первым нереально, но по крайней мере было много чего, чем гордиться можно, а сейчас только нефтью торгуем и газом, не зря из нас хотят сделать бензоколонку.
12:04:56 21-11-2024
гость (11:09:31 21-11-2024) ничего, заменим на наши, отечественные самолёты. все эти сан... Скажите, что конкретно мы смогли заменить? Какой товар?
12:12:55 21-11-2024
Гость (12:04:56 21-11-2024) Скажите, что конкретно мы смогли заменить? Какой товар? ... Автомобиль легко заменяется лошадью - так Милонов сказал. Самолет можно тоже заменить лошадью, я думаю.
14:40:55 21-11-2024
Гость (12:12:55 21-11-2024) Автомобиль легко заменяется лошадью - так Милонов сказал. Са... ну что вы передергиваете? лошадь летать не умеет. надо заменять стаей воробьев
12:12:03 21-11-2024
гость (11:09:31 21-11-2024) ничего, заменим на наши, отечественные самолёты. все эти сан... К сожалению, гражданская авиапромышленность в РФ настолько убита, что в ближайшем будущем заменить не смогут....
12:34:01 21-11-2024
Гость (12:12:03 21-11-2024) К сожалению, гражданская авиапромышленность в РФ настолько у... А что сейчас не убито?