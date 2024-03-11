"Оппенгеймер" взял "Оскар" в номинации "Лучший фильм"
В общей сложности картина Кристофера Нолана взяла семь статуэток
11 марта 2024, 09:40, ИА Амител
Картина "Оппенгеймер" режиссера и сценариста Кристофера Нолана получила "Оскар" в номинации "Лучший фильм". 96-я церемония вручения премии прошла в Лос-Анджелесе утром 11 марта по алтайскому времени.
"Оппенгеймер" рассказывает о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. Фильм основан на книге Кая Берда и Мартина Шервина "Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея" и охватывает основные этапы жизни ученого.
Помимо главной статуэтки, картина удостоилась "Оскара" еще в шести номинациях: "Лучший актер" (Киллиан Мерфи), "Лучшая мужская роль второго плана" (Роберт Дауни – младший), "Лучший монтаж", "Лучшая операторская работа", "Лучший саундтрек" и "Лучшая режиссура".
Другие лауреаты:
- "Лучшая актриса" – Эмма Стоун, "Бедные-несчастные";
- "Лучший анимационный фильм" –"Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки;
- "Лучший фильм на иностранном языке" – "Зона интересов" Джонатана Глейзера;
- "Лучшая женская роль второго плана" – Давайн Джой Рэндольф, "Оставленные";
- "Лучший короткометражный анимационный фильм" – "Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко";
- "Лучший короткометражный документальный фильм" – "Последняя ремонтная мастерская";
- "Лучший игровой короткометражный фильм" – "Чудесная история Генри Шугара";
- "Лучший оригинальный сценарий" – "Анатомия падения";
- "Лучший адаптированный сценарий" – "Американское чтиво";
- "Лучшие грим и прически" – "Бедные-несчастные";
- "Лучшие костюмы" – "Бедные-несчастные";
- "Лучшая работа художника-постановщика" – "Бедные-несчастные";
- "Лучшие визуальные эффекты" – "Годзилла: Минус один";
- "Лучший звук" – "Зона интереса";
- "Лучшая музыка к фильму" – "Барби" (Билли Айлиш – What Was I Made for).
10:43:42 11-03-2024
А бесогон что ?