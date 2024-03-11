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"Оппенгеймер" взял "Оскар" в номинации "Лучший фильм"

В общей сложности картина Кристофера Нолана взяла семь статуэток

11 марта 2024, 09:40, ИА Амител

Постер фильма "Оппенгеймер" (2023)
Постер фильма "Оппенгеймер" (2023)

Картина "Оппенгеймер" режиссера и сценариста Кристофера Нолана получила "Оскар" в номинации "Лучший фильм". 96-я церемония вручения премии прошла в Лос-Анджелесе утром 11 марта по алтайскому времени.

"Оппенгеймер" рассказывает о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. Фильм основан на книге Кая Берда и Мартина Шервина "Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея" и охватывает основные этапы жизни ученого.

Помимо главной статуэтки, картина удостоилась "Оскара" еще в шести номинациях: "Лучший актер" (Киллиан Мерфи), "Лучшая мужская роль второго плана" (Роберт Дауни – младший), "Лучший монтаж", "Лучшая операторская работа", "Лучший саундтрек" и "Лучшая режиссура".

Другие лауреаты:

  • "Лучшая актриса" – Эмма Стоун, "Бедные-несчастные";
  • "Лучший анимационный фильм" –"Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки;
  • "Лучший фильм на иностранном языке" – "Зона интересов" Джонатана Глейзера;
  • "Лучшая женская роль второго плана" – Давайн Джой Рэндольф, "Оставленные";
  • "Лучший короткометражный анимационный фильм" – "Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко";
  • "Лучший короткометражный документальный фильм" – "Последняя ремонтная мастерская";
  • "Лучший игровой короткометражный фильм" –  "Чудесная история Генри Шугара";
  • "Лучший оригинальный сценарий" – "Анатомия падения";
  • "Лучший адаптированный сценарий" – "Американское чтиво";
  • "Лучшие грим и прически" –  "Бедные-несчастные";
  • "Лучшие костюмы" – "Бедные-несчастные";
  • "Лучшая работа художника-постановщика" – "Бедные-несчастные";
  • "Лучшие визуальные эффекты" – "Годзилла: Минус один";
  • "Лучший звук" – "Зона интереса";
  • "Лучшая музыка к фильму" – "Барби" (Билли Айлиш – What Was I Made for). 
Кино награды

Комментарии 1

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Гость

10:43:42 11-03-2024

А бесогон что ?

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