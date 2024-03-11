В общей сложности картина Кристофера Нолана взяла семь статуэток

11 марта 2024, 09:40, ИА Амител

Постер фильма "Оппенгеймер" (2023)

Картина "Оппенгеймер" режиссера и сценариста Кристофера Нолана получила "Оскар" в номинации "Лучший фильм". 96-я церемония вручения премии прошла в Лос-Анджелесе утром 11 марта по алтайскому времени.

"Оппенгеймер" рассказывает о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. Фильм основан на книге Кая Берда и Мартина Шервина "Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея" и охватывает основные этапы жизни ученого.

Помимо главной статуэтки, картина удостоилась "Оскара" еще в шести номинациях: "Лучший актер" (Киллиан Мерфи), "Лучшая мужская роль второго плана" (Роберт Дауни – младший), "Лучший монтаж", "Лучшая операторская работа", "Лучший саундтрек" и "Лучшая режиссура".

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