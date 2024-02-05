По словам Исаева, в 2023 году в России закрылось 135 кинотеатров

05 февраля 2024, 07:05, Антон Дегтярев

Роман Исаев / Фото: Евгений Тор, предоставлено Минкультом Алтайского края

Российские кинотеатры уже два года живут без крупных голливудских релизов. Эти фильмы показывают только в "сером" прокате, добираются до экранов они не сразу и выходят без какой-либо рекламной кампании (если вообще выходят). Поэтому кинозалы вынуждены выживать и полагаться на российское, европейское кино, на контент независимых американских студий и на редкие новинки азиатского рынка. Закрываются ли сейчас залы, нужно ли повышать цены на билеты, ходят ли люди на "серый" прокат и хватает ли кинотеатрам российских фильмов – об этом amic.ru поговорил с членом Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), главой компании АВК’PRO и учредителем сети кинотеатров "Облака" Романом Исаевым.

Кинотеатры продолжают закрываться?

Роман Исаев отметил, что кинотеатры на начало 2024 года все еще выживают тяжело "с учетом кредитной нагрузки, которая сформировалась с 2020 года и была усугублена в 2022 году". И они все еще периодически жалуются, что "по полгода им может быть нечего показывать".

Из-за тяжелого положения кинотеатры продолжают закрываться – правда, не так, как раньше. Самая серьезная ситуация была в конце июня – начале июля 2022 года, когда в стране закрылось 40% залов. Большинство из них было законсервировано до получения кинотеатрами большего количества фильмов. То есть тогда контента было крайне мало, подчеркнул Исаев. С тех пор, отметил он, такой радикальной ситуации у кинотеатров не было. Однако в прошлом году в России все равно закрылось 135 кинозалов, отметил он.

"Да, открываются новые кинотеатры по программе "Фонда кино" в малых городах. У этих кинотеатров, к сожалению, нет профессиональных команд, которые работают со зрителем. Нет эсэмэмщиков, таргетологов, которые привлекают зрителя на новинки. Вот это, по сути, переоборудованные советские Дома культуры. При этом закрываются как раз, к сожалению, хорошие коммерческие кинотеатры с большой посещаемостью, у которых профессиональные команды, работающие со зрителем, продвигающие кино. С точки зрения статистики государственной, все выглядит хорошо, и открылось больше, чем закрылось, но если посмотреть на качество этих открытых площадок, то они, к сожалению, проигрывают", – объяснил Исаев.

По его словам, 1200 из 2400 кинотеатров, открытых по программе "Фонда кино" в небольших городах, – это половина от всех кинотеатров страны, однако они дают всего лишь около 3% кассовых сборов. Поэтому надо делать упор на крупные кинозалы, которые в бизнесе уже не одно десятилетие, считает он.

"Они создавали индустрию, вкладывали свои деньги, не государственные. Либо это были кредитные или заемные частные деньги, которые этим кинотеатрам надо отбивать. Также сейчас очень плохо все с материально-технической базой кинотеатров с точки зрения запчастей. Большие производители тоже перестали официальные поставки делать. Сейчас проектор починить, заменить какую-то деталь, даже лампы завезти стало намного сложнее, чем это было до начала СВО, и поэтому хочется в очередной раз поблагодарить и низкий поклон тем кинотеатрам, которые продолжают свою работу и продолжают работать со зрителем", – сказал Исаев.

Роман Исаев (в центре) / Фото: amic.ru

"Это не вопрос каких-то беспрецедентных барышей"

С параллельным прокатом в России сейчас все не так гладко, как может показаться, сказал Исаев. Он подчеркнул, что "кинотеатры отвратительно себя чувствуют с точки зрения сборов от параллельного проката". На голливудские фильмы, которые запускаются в кинотеатрах по так называемому "серому" (или параллельному) прокату, люди сейчас идут мало, потому что у них вообще нет рекламной кампании, а процесс организации этого показа разбалансирован, сложен по организации и лежит "не вполне в легальном поле".

Исключение – "Аватар 2", который выходил в январе прошлого года и собирал полные залы. Но такой фильм "выходит раз в 10 лет" и является феноменом, напомнил Исаев. Даже мировой хит "Барби" в "сером" прокате не собирал аншлаги, и на сеансе в среднем было по 15 человек, отметил он. "Оппенгеймер" же создал ажиотаж только в крупных городах, которые начали показывать фильм раньше остальных, и очереди на сеансы стояли всего 2-3 дня, сказал Исаев. В других городах на фильм люди ходили, но не слишком массово, отметил он.

Сборы всех голливудских фильмов в "сером" прокате существенно ниже тех, которые могли бы быть у этих лент, если бы они прокатывались официально, подчеркнул эксперт. Так, на блокбастеры вроде "Флеша" посещаемость была меньше, "чем у "Бременских музыкантов" на шестой неделе проката", отметил Исаев. И ситуация вряд ли изменится, считает он.

"Приходится использовать различные схемы с предсеансным обслуживанием и так далее. Это, к сожалению, кинотеатрам не дает финансовой стабильности, но при этом дает понимание, что самой активной части аудитории, ходящей в кино, по-прежнему нужен зарубежный, гарантированно качественный контент. Просто этих людей сейчас становится все меньше и меньше либо они ищут данный контент в бесплатном доступе на просторах интернета", – отметил Исаев.

Сейчас фильмы по "серому" прокату уже показывают практически все киносети страны, сообщил он. Не делают этого только две российские сети – "Каро" и объединенная киносеть "Синема парк" и "Формула кино".

"В силу структуры их собственников они не могут этого делать по различным своим внутренним причинам. Все остальные опять же вынуждены, потому что это вопрос выживания. Тут это не вопрос каких-то беспрецедентных барышей. То, что кинотеатры от параллельного проката валяются как коты в масле, это миф", – сказал Исаев.

Он отметил, что сейчас Минкульт заявляет о намерениях запретить "пиратский" контент, но эти предложения пока стоят "где-то посередине между реальной угрозой и желанием припугнуть кинотеатры", подчеркнул Роман Исаев. По мнению эксперта, министр культуры РФ Ольга Любимова, которая в интервью РИА Новости предлагала закрывать кинотеатры за пиратство, не знает, каково кинотеатрам сейчас выжить и приписывает сборы короткометражек (которые показывают перед голливудским фильмом) к сборам российского кино.

Очередь на фильм "Аватар 2" в Барнауле/ Фото: amic.ru

"Не каждый захочет смотреть "Холопа"

Без крупных голливудских фильмов российские кинотеатры обеспечивают контентом в большей степени отечественные производители. По словам Романа Исаева, развитие и прирост российского кино – это "основной инструмент движения индустрии вперед". И успехи у отечественного кино есть, признал он. Однако пока нашего кино выходит все еще мало, подчеркнул он. И отечественному кинематографу "нужно еще 10 Алексеев Нужных и 15 Жор Крыжовниковых, и тогда кинотеатры не будут плакать, что им нечего показывать полгода", – сказал он.

"Нам нужно российское кино в год на общий уровень кассовых сборов 50 миллиардов рублей. Необходимо сбалансированное предложение контента российских кинопродюсеров, которые в пироге общих кассовых сборов должны играть лидирующую роль и забирать подавляющую часть сборов. Контент должен быть разнообразным, потому что не каждый зритель захочет смотреть "Холопа". Каждому зрителю мы должны давать контент, соответствующий его жанровым ориентирам. И только в этом случае кинотеатры будут выживать, и каждый зритель будет для себя на каждой неделе проката находить что-то интересное", – отметил Исаев.

Заглядывают в российский прокат также европейские и американские новинки, которые периодически собирают хорошую кассу, отметил Исаев.

"Легальный зарубежный контент показал себя очень неплохо в прошлом году. У нас "Джон Уик 4" собрал более 850 млн рублей кассы. Лента "Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы" собрала такой же уровень – это диснеевское кино европейского производства с узнаваемым героем. Наш юный зритель привык это смотреть на канале "Дисней" и с удовольствием пошел в кинотеатр. Даже "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом – большая костюмная, красивая драма, историческая, которая вышла в легальный прокат, – в стандартном доковидном рынке и до ухода голливудских студий никогда в жизни не собрала бы более 400 млн рублей, но сейчас она это сделала, потому что зритель хочет смотреть зарубежный качественный контент именно не из под полы, а в легальном прокате", – пояснил Исаев.

Кадр из фильма "Джон Уик 4"/ Фото: film.ru

"Рост цен на билеты в кино вынужденный"

По словам Исаева, сейчас кинотеатры могут выжить, только если будут задействовать "комплекс инструментов". Сейчас их список даже разрабатывает "Ассоциация владельцев кинотеатров". Среди таких мер не только развитие российского кино и "параллельный прокат", но и повышение цен на билеты, отметил Исаев.

"Рост цены на билеты вынужденный. Кинотеатры на протяжении 10 лет – с 2010-го по 2020-й – цену на билеты не поднимали вообще. При этом за 10 лет выросли цены на продуктовую корзину, на бензин, курс доллара повысился. Любой показатель в экономике, который можно взять, – это рост на десятки процентов. При этом цена на билеты выросла на 5% всего, когда кинотеатры открылись после локдауна в конце лета – осенью 2020 года. И потом под каждый новогодний крупный кассовый период, в 2022-2023 годах, повышались цены, и это вынужденная история. Кинотеатры просто не могут выживать без этой меры. И очень приятно получать от большинства зрителей отклики не гневные, а, наоборот, благодарные. Многие прекрасно понимают, что другого варианта нет", – сказал Исаев.

Кроме того, работать должны сами киностудии, которым нужно привлекать к созданию фильмов новые имена и увеличивать количество производимого контента, подчеркнул он. Тогда жить кинотеатрам станет попроще, отметил он.

Напомним, что в 2024 году в российский прокат вышло уже несколько кассовых фильмов. В начале года вышли хиты "Холоп 2" и "Бременские музыканты". Первый фильм собрал более 3,5 млрд рублей, а второй – более 2,7 млрд рублей, следует из данных, которые приводит "Бюллетень кинопрокатчика". Обе картины в кинотеатрах все еще идут и продолжают собирать кассу. Кроме того, вместе с ними шел мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли", собравший 1 млрд рублей.

Уже после новогодних праздников на экранах появилась военная драма "Воздух", она уже собрала почти 282 млн рублей. Хорошие сборы показывает и вышедший на экраны 25 января "Мастер и Маргарита" – фильм по мотивам романа Михаила Булгакова. Он уже получил более 417 млн рублей и продолжает идти в кинотеатрах.