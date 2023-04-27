Оправданного экс-чиновника из Барнаула могут снова судить по делу об аварийных домах

Антон Бенс получил оправдательный приговор, однако прокуратура подала на него апелляцию

27 апреля 2023, 18:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Прокуратура подала апелляцию на приговор экс-главе комитета по ЖКХ Барнаула Антона Бенса. Как сообщает "Банкфакс", в апреле его оправдали по уголовному делу о халатности, которая связана с непринятием мер по расселению аварийных домов.

Напомним, что дело по статье "Халатность" возбудили после угрозы обрушения двухэтажного многоквартирного дома на 1-й Западной, 51. Звонок о возможном обрушении в службу спасения поступил 5 апреля 2021 года. Вечером 6 апреля из здания эвакуировали 55 жителей. 7 апреля ночью обрушилась стена в здании на Советской Армии, 54, из которого люди буквально выпрыгивали. В тот же день Антон Бенс написал заявление об увольнении.

Следователи сочли, что чиновники не приняли необходимых мер для расселения граждан с апреля 2015 по февраль 2021 года. В суд дело ушло в марте 2022-го, а спустя год, в апреле 2023-го, Бенса оправдали – в его действиях не нашли состава преступления.

Прокуратура, по всей видимости, осталась недовольна таким решением суда. 20 апреля обвинение подало представление на данное решение. К рассмотрению оно пока не принято. Предположительно, прокуроры собираются настаивать на наличии преступных действий Бенса.