Определен подрядчик для реконструкции здания алтайского Минтранса

Начальная стоимость работ составляет более 380 млн рублей

15 января 2024, 09:32, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае определили подрядчика, который займется реконструкцией здания регионального Минтранса. Об этом сообщает "Толк".

К работам, начальная стоимость которых оценивается в 383,6 млн рублей, приступит Топчихинское строительно-монтажное предприятие.

Отмечается, что фирма уже занималась большими реконструкциями. В частности, она работала над зданием, в котором расположены управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов и Институт водных и экологических проблем.

Завершить работы над зданием Минтранса подрядчик должен до 30 ноября 2025 года.