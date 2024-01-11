Трехэтажный офисник с парковкой на первом этаже построят рядом с площадью Спартака

Здание будет повторять стиль исторической застройки

11 января 2024, 09:15, ИА Амител

Проект здания на ул. Гоголя, 77 / Фото: "Мастерская Золотова"

В центре Барнаула (на ул. Гоголя, 77), в окружении памятников культуры и административных объектов, возведут трехэтажный офисник. Проект здания представили на градсовете в конце декабря 2023 года. Объект появится на месте двухэтажного деревянного здания и хозяйственного блока, построенных почти 70 лет назад.

Под стать окружению

Площадь участка, где развернется стройка, составляет около 20 соток. Территория находится в охранной зоне объекта культурного наследия федерального значения (Гоголя, 79, "Дом И.В. Присягина и М.К. Цаплина"). Проект здания разработал и защитил архитектор Владимир Золотов.

Въезд на участок предусмотрен с ул. Гоголя, в центре территории запроектирована противопожарная разворотная площадка. Архитектор отметил, что все нормативные расстояния от соседних зданий соблюдены.

Площадь будущего офисника составляет 782 квадратных метра. Он будет трехэтажным. Первый уровень планируют отдать под парковку, третий этаж будет антресольным.

Существующее здание на ул. Гоголя, 77 / Фото: "Яндекс Карты"

"Фасады выполнены из кирпича и штукатурки под покраску. Цветовая гамма и стиль выполнены в соответствии с исторической застройкой. На первом и втором этажах будут французские балконы. Участок планируется огородить забором не более трех метров в высоту", – отметил Владимир Золотов.

Реалии места

При обсуждении проекта архитектора спросили, не думал ли инвестор о выкупе соседних участков, чтобы сформировать более просторную площадку.

Золотов ответил, что предприниматель (заказчик проекта – Ольга Гусева) этот вариант не рассматривал: по нечетной стороне ул. Гоголя много памятников архитектуры, которые не позволяют реализовать более масштабный проект.

Член градсовета Евгений Носенко предложил в рабочем порядке поработать над архитектурой здания.

"Пожарная лестница будет видна с площади Спартака: там все остальные объекты низкие, новый офисник будет хорошо видно. В этой части города много дыма, копоти, пыли. Очень правильно подберите цвет, чтобы он не был "грязным", – сказал он.

В целом же комиссия осталась довольна эскизами административного здания и его стилистикой.

"Отсылка к исторической зоне, использование красного кирпича – совершенно справедливое решение со стороны авторского коллектива. Правильно автор пытается создать на главном фасаде силуэт за счет прямоугольного ступенчатого аттика (низкая стенка, надстроенная над главным карнизом здания. – Прим. ред.) над главным входом", – резюмировал архитектор Сергей Боженко.

В результате проект одобрили.