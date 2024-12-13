Опрос показал, что большинство россиян любят Путина

80% граждан доверяют президенту

13 декабря 2024, 17:10, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

По данным опроса, 81% россиян положительно оценивают работу президента России Владимира Путина, 80% респондентов доверяют ему. Об этом сообщает РИА Новости.

"Лишь 7% опрошенных плохо оценивают работу Путина", – показывает опрос.

Что касается правительства, 51% россиян считают его работу хорошей, 27% – плохой. Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 56% участников опроса, 12% придерживаются противоположной точки зрения.

Отмечается, что в случае выборов в Госдуму менее половины (46%) опрошенных проголосовали бы за "Единую Россию", 8% – за КПРФ, 7% – за ЛДПР, 4% – за партию "Новые люди" и 3% – за "Справедливую Россию".

Опрос проводился с 6 по 8 декабря среди 1,5 тысячи респондентов по всей стране с погрешностью не более 3,6%.