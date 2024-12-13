Опрос показал, что большинство россиян любят Путина
80% граждан доверяют президенту
13 декабря 2024, 17:10, ИА Амител
По данным опроса, 81% россиян положительно оценивают работу президента России Владимира Путина, 80% респондентов доверяют ему. Об этом сообщает РИА Новости.
"Лишь 7% опрошенных плохо оценивают работу Путина", – показывает опрос.
Что касается правительства, 51% россиян считают его работу хорошей, 27% – плохой. Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 56% участников опроса, 12% придерживаются противоположной точки зрения.
Отмечается, что в случае выборов в Госдуму менее половины (46%) опрошенных проголосовали бы за "Единую Россию", 8% – за КПРФ, 7% – за ЛДПР, 4% – за партию "Новые люди" и 3% – за "Справедливую Россию".
Опрос проводился с 6 по 8 декабря среди 1,5 тысячи респондентов по всей стране с погрешностью не более 3,6%.
17:15:57 13-12-2024
А кто не любит, тех и не спрашивали.
17:16:28 13-12-2024
А ведь кто-то оплачивает это никому не нужное враньё...
18:43:10 13-12-2024
А в каком месте проводили опрос? И сколько участников? Даже в Барнауле на Потоке любят меньше чем на Ленинском
18:55:35 13-12-2024
Когда народ перестанут за дураков считать . Вопрос конечно риторический
19:03:37 13-12-2024
надо же любят прям)))
22:52:53 13-12-2024
В 1944 году в Берлине тоже проводили опрос. Результат аналогичный.
Башар Асад в 2021 году по официальным данным набрал 95,1 % голосов на президентских выборах.
06:29:29 14-12-2024
Гость (22:52:53 13-12-2024) В 1944 году в Берлине тоже проводили опрос. Результат аналог... Такую же аналогию можно к любому деятелю или событию подвести. 1991 год, референдум про сохранение СССР, большинство за, через пару месяцев кирдык Союзу. На похоронах Сталина плакала вся страна. По прошествии пары лет после 20-го съезда, его проклинали. Ваша аналогия - продажная девица с дырой. Народ не благодарен. Переобувание происходит в секунды.
23:06:47 13-12-2024
Путин - Наш Президент!
08:13:47 14-12-2024
Гость (23:06:47 13-12-2024) Путин - Наш Президент!... инфляция наша мать, а коррупция тётя
16:03:31 14-12-2024
Гость (08:13:47 14-12-2024) инфляция наша мать, а коррупция тётя... А глупость - бабушка
12:35:05 14-12-2024
Он что, женщина ? Нравиться или не нравится.. Человека по делам оценивать надо.