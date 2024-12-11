Путин задумался о возвращении оценок за поведение
Президент даже не знал, что такие оценки отсутствуют
11 декабря 2024, 07:15, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин предложил обсудить вопрос возвращения оценок за поведение для школьников. Об этом сообщает РИА Новости.
На заседании с членами Совета по правам человека 10 декабря российский лидер удивился отсутствию в школах оценок за поведение. Однако он отметил, что для их отмены наверняка были весомые причины.
"Безусловно, это нужно обсудить. Но если оценка за поведение будет возвращена, то нужно, чтобы она на что-то влияла. Она должна быть равноценной с другими оценками", – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что этот вопрос необходимо обсуждать со специалистами и родительским сообществом.
07:20:28 11-12-2024
"Президент даже не знал, что такие оценки отсутствуют"...
Включите ему ЮтьЮб и он много что узнает.
07:54:55 11-12-2024
Лучше чем Советская Социалистическая... с Россией, ни до этого, ни после этого, больше никогда ни чего не случалось!...
Когда наши правители наконец то это поймут, вот тогда и начнутся изменения к лучшему!
А до этого 0,01% будут жить припеваючи... а остальные еле сводить концы с концами...!
08:28:05 11-12-2024
Гость (07:54:55 11-12-2024) Лучше чем Советская Социалистическая... с Россией, ни до это... Поражают люди которые минусуют!?
Это либо сами олигархи, которые 0,01% ... Либо дибилы, которые застряли в 90-х и думают что капитализм это благо и он им всё даст...!
Капитализм у вас всё заберёт!!! Вы даже этого не заметите! Как не замечаете этого сейчас! Как у вас забирают мелочи...
10:35:51 11-12-2024
Гость (08:28:05 11-12-2024) Поражают люди которые минусуют!?Это либо сами олигархи, ... а никогда не задумывалась, что это палка о двух концах? и как вы называете людей дебилами, что они думают, что капитализм всё даст, так и они могут называть вас тем же словом, полагая, что вы ждете подачки от государства и не хотите шевелиться. И если что-то у вас в жизни не получается, то не стоит делать вывод, что так же происходит в жизни других. Вы глаза то откройте, посмотрите как люди живут, где живут, как отдыхают.
10:54:12 11-12-2024
Гость (10:35:51 11-12-2024) а никогда не задумывалась, что это палка о двух концах? и ка... Да мы давно открыли глаза,и как говорится глазам своим не верим.Одни живут за счёт других.Или точнее ,новый сформировавшийся класс владельцев живёт не по средствам и не по труду,за счёт эксплуатации труда и национальных природных ресурсов.И живут ,действительно ,в умопомрачительной роскоши за рубежами,в Лондонах,Нью-Йорках,Парижах,поучая нас ,лузеров,как надо жить.В то время когда другим негде и не на что жить.Мы давно это видим и осязаем.
11:04:29 11-12-2024
Афиноген (10:54:12 11-12-2024) Да мы давно открыли глаза,и как говорится глазам своим не ве... а вот те, которые соседи ваши, у которых там по две машины, которые раз-два в год на моря катаются, отдыхать в горный ездят, они кто? или те кто тележками из ленты продукты вывозят, особенно сейчас перед новым годом заметно будет. это кто? или те кто квартиры берут в новых домах? они эксплуататоры или у них своя нефтяная вышка или горный разрез?
11:22:55 11-12-2024
Гость (11:04:29 11-12-2024) а вот те, которые соседи ваши, у которых там по две машины, ... Это уж вы сами определяйте кто есть кто.Случаи и варианты могут быть совершенно разные.Да,может и собственным трудом заработали.Есть и такие исключения из правил.Но я то говорю об общем принципе несправедливого распределения доходов.А он вот такой как я и объяснял.
11:42:46 11-12-2024
Афиноген (11:22:55 11-12-2024) Это уж вы сами определяйте кто есть кто.Случаи и варианты мо... у вас был когда-то свой бизнес или люди выполняли какую-либо работу на возмездной основе для вас? вы как им платили? с щедрым бонусом сверху или всё-таки старались минимизировать свои расходы?
13:00:56 11-12-2024
Гость (11:42:46 11-12-2024) у вас был когда-то свой бизнес или люди выполняли какую-либо... К счастью ли ,к сожалению ли ,но у меня не было подобной ситуации.И по моему это ещё зависит от свойств характера человека.Один щедрый ,другой жмот.Вот поэтому я и рассматриваю государственную собственность как преобладающую над частной,тогда все будут в равном положении.
13:53:49 11-12-2024
Афиноген (13:00:56 11-12-2024) К счастью ли ,к сожалению ли ,но у меня не было подобной сит... простите, не поверю, что вы никогда ни за что не платили. Ни сантехнику, ни зубному, ни ремонтникам каким-то.
11:27:00 11-12-2024
Гость (11:04:29 11-12-2024) а вот те, которые соседи ваши, у которых там по две машины, ... Посредники.
13:34:28 11-12-2024
Гость (11:27:00 11-12-2024) Посредники.... перекупщина всякая!
14:06:41 11-12-2024
Гость (11:04:29 11-12-2024) а вот те, которые соседи ваши, у которых там по две машины, ... описали каких-то маразматиков. Какие еще телеги продуктов? зачем? боже-боже
14:16:59 11-12-2024
Гость (07:54:55 11-12-2024) Лучше чем Советская Социалистическая... с Россией, ни до это... революция 1917 года социалистическая вызвала революцию в германии национал социалистическую и после чудовищной гражданской войны голода в поволжье ссср получил войну с 3 рейхом
неееет вы явно тут неправы
08:39:47 11-12-2024
Либо дибилы, которые застряли в 90-х ----- ну дибилы, застрявшие в совке, это еще хуже - все должно развиваться, а не болотом стоять.
09:03:01 11-12-2024
Гость (08:39:47 11-12-2024) Либо дибилы, которые застряли в 90-х ----- ну дибилы, застря... Это ,по вашему ,развитие?Это много шагов назад ,по сравнению с тем ,что было.
09:51:48 11-12-2024
Акакий (09:03:01 11-12-2024) Это ,по вашему ,развитие?Это много шагов назад ,по сравнению... да ладно вам.
кое-что меняется к лучшему.
не все что хочется - но есть, и чувствуется.
09:58:47 11-12-2024
Musik (09:51:48 11-12-2024) да ладно вам.кое-что меняется к лучшему.не все что х... Да уж ,кто наживается на кровушке народной,для того ,конечно,всё лучше и лучше.Факт неоспоримый.
10:06:48 11-12-2024
Musik (09:51:48 11-12-2024) да ладно вам.кое-что меняется к лучшему.не все что х... Цены меняются к лучшему!? Растут!
А при Социализме снижались!!!...
11:13:47 11-12-2024
Гость (10:06:48 11-12-2024) Цены меняются к лучшему!? Растут! А при Социализме снижа... Можно пример? Как снижались цены на водку при коммуняках?
11:20:22 11-12-2024
Гость (11:13:47 11-12-2024) Можно пример? Как снижались цены на водку при коммуняках? ... Коммунисты и коммуняки далеко не одно и тоже.
13:37:41 11-12-2024
Гость (11:20:22 11-12-2024) Коммунисты и коммуняки далеко не одно и тоже.... коммуняки сидели в обкомах в 70-80... а коммунисты - наши деды, которые кровью своей вырвали победу и право дальше жить для своих потомков у врага!
14:15:12 11-12-2024
Гость (13:37:41 11-12-2024) коммуняки сидели в обкомах в 70-80... а коммунисты - наши де... коммунистов на начало войны было 3,8 млн. человек, к концу войны 5.7 млн, население СССР на 22 июня 1941 года около 200 млн. За годы войны мобилизовано было больше 34 млн человек. Страну защищали ВСЕ!
17:35:59 11-12-2024
Гость (11:20:22 11-12-2024) Коммунисты и коммуняки далеко не одно и тоже.... Откуда взялись коммуняки сидящие в обкомах 70-80х годов? Куда дели своих детей коммунисты прошедшие ВОВ и отстоявшие право на жизнь?
11:29:50 11-12-2024
Гость (11:13:47 11-12-2024) Можно пример? Как снижались цены на водку при коммуняках? ... Водка не была продуктом и товаром первой необходимости.
Если её сами граждане сделали в позднем СССР, который уже был поражен Капитализмом, жидкой валютой, то это ещё не значит что без этого ни как нельзя было... Можно! Ещё как можно.
11:37:08 11-12-2024
Гость (11:29:50 11-12-2024) Водка не была продуктом и товаром первой необходимости. ... "...Передайте Ильичу - нам и десять по плечу!" Это из раннего Брежнева или из позднего сссра?
12:07:46 11-12-2024
Гость (11:37:08 11-12-2024) "...Передайте Ильичу - нам и десять по плечу!" Это из раннег... Именно из позднего...
13:24:28 11-12-2024
Гость (12:07:46 11-12-2024) Именно из позднего...... Ага, поржал. Цена водку чуть не главная тема приколов в фильмах. Например- Иван Васильевич меняет профессию- добавочный 3,62! Бриллиантовая рука - 28-70 ОГО! И nnl и тп. И это вовсе не поздний ссср.
10:02:06 11-12-2024
Гость (08:39:47 11-12-2024) Либо дибилы, которые застряли в 90-х ----- ну дибилы, застря... Вы даже не понимаете как вас на..... обманывают!
Вы думаете возврат в капитализм это шаг или даже путь вперёд!?
А я вам одну умную вещь скажу, только вы не обижайтесь. Был первобытный строй, его сменил рабовладельческий, а его в свою очередь феодальный, а его в свою очередь капиталистический, а капиталистический сменил социалистический. Надеюсь это то вы помните со школы!? Да, каждая подобная смена происходила не совсем мирно, потому что есть те кто этого не хочет, ну это в основном те кто хорошо приспособился жить в этом строе, таких всегда меньшинство... И есть те которых этот строй уже не устраивает, их всегда больше. Первые всегда находят способы оттягивать момент перехода от одного строя к другому, обманывают большинство, идут на уступки: 8 часовой рабочий день вместо 14, увеличение з/п, отпуск, +по уходу за ребенком, больничные, соцзащита... подавляют физически... и т.д., и т.п... но большинство всё равно уже не хочет жить по старому! Потому что именно, что жизнь не стоит на месте а развивается...!
И вот теперь вы заявляете, что возврат из Социализма в Капитализм это шаг вперёд!?... Вы серьезно так думаете!?
Вы просто мыслите и действуете именно так как нужно меньшенству! Что бы новое будущее подольше не наступало...
10:46:07 11-12-2024
Гость (10:02:06 11-12-2024) Вы даже не понимаете как вас на..... обманывают! Вы дума... Ну и по вашей же логике, социализм просто прошел свой этап жизни и, как вы говорите, большинству захотелось жить иначе. Тогда о чём спорите вы?
И если вы киваете в сторону истории, то должны знать, что всё перевороты как раз устраивало меньшинство, никак не большинство. Остальные просто покорялись переменам, их задача просто жить, а зачастую выживать при смене режима, а не плести интриги или там устраивать революции.
11:11:48 11-12-2024
Гость (10:46:07 11-12-2024) Ну и по вашей же логике, социализм просто прошел свой этап ж... Настоящий,истинный Социализм ещё не прошёл никаких своих этапов,я думаю ,ему ещё предстоит занять своё достойное место вместо сегодняшнего ,с позволения сказать,"капитализма".Как более передовому и прогрессивному строю.А то что ,в своё время осуществили в стране предательский переворот ,при помощи вражеских спецслужб и оболванивания населения так это ,я думаю,явление временное и преходящее.Потому что всё это уже скомпрометировано и не имеет никакого право на своё дальнейшее существование.
11:26:57 11-12-2024
Акакий (11:11:48 11-12-2024) Настоящий,истинный Социализм ещё не прошёл никаких своих эта... то что будет уже не будет не социализмом, ни капитализмом. сейчас в мире рождаются новые строи, которые умным людям ещё только предстоит описать. Капитализм давно не капитализм в чистом виде, так же как и коммунизм с социализмом.
12:06:00 11-12-2024
Гость (11:26:57 11-12-2024) то что будет уже не будет не социализмом, ни капитализмом. с... Ошибаетесь!
С трёх пор как одни люди придумали эксплуатировать других, корме Социализма-Коммунизма, человечество больше ни чего хорошего не придумало!
Менялись названия, средства, методы, инструменты, оболочки одним словом, суть оставалась одна и та же - угнетение и обогащение за счёт угнетения.
Почему капиталисты (не вот эти на двух машинах, с предновогодними тележками, а владельцы корпораций) хорошо разбираются в основах марксизма? Потому что это угроза их дальнейшей безбедной жизни и власти. И как им противостоять своему классовому врагу? Правильно! Изучить его! И обмануть! Запутать, запудрить мозги! Поставить перед людьми красивую ширму!...
Но принципиально, концептуально, они менять ни чего не хотят. А значит будут эксплуатировать большинство и за счёт этого, ну уже не обогащаться, а удерживать власть над массами.
Вот поэтому сейчас и строят "Инклюзивный Капитализм", с видеонаблюдением, биометрией, цифровыми валютами, социальными рейтингами, качующими "элитами", единообразием интернетом вещей, предметов, гаджетов приложений, и т.д., и т.п...
Они сртоят для себя (владельцы корпораций, типа Грефа) абсолютный Капитализм - где они всем владеют и сдают все это нам в аренду: каршеринг, самокаты, квартиры - как аренда так и ипотека, работа вахтой... А для нас обманный Социализм-Коммунизм, мы большинство - ни чего не имеем и от этого счастливы!...
Вы думаете долго ещё наши посредники на двух машинах и с предновогодними тележками из супермаркетов протянут!? Заметили как все переходит в интернет!? С какой скоростью...?! А заметили как в интернете происходят рейдерские захваты огромных кусков бизнеса!?...
Все идёт к абсолютному Капитализму...!
Дело времени... Ну и техники обмана населения. Если многие поймут о чем я написал, то скорее всего этого не случится.
А если так и будут в буржуазном обмане прибывать в полуобморочной эйфории, то дети наши, внуки всех нас так уж точно, будут биороботами, человеками-служебными (как в фильме Мертвый сезон)...!
13:52:48 11-12-2024
Гость (12:06:00 11-12-2024) Ошибаетесь! С трёх пор как одни люди придумали эксплуати... а по итогу то вам какое дело до того как там живёт Греф и ему подобные, если у вас дома достаток и вы себя ни в чём не ущемляете? Вам кусок в рот не лезет, об олигархах думаете? А по поводу интернета, да есть такое, но вы не заметили, как народ научился на том же интернете зарабатывать? Когда девочка кривляясь на камеру к своим 23 годам заработала больше, чем некоторые за всю свою трудовую деятельность. Это реалии жизни. Запретить девочке кривляться, так я понимаю? Всё должны ходить строем и получать одинаково?
11:35:22 11-12-2024
Гость (10:46:07 11-12-2024) Ну и по вашей же логике, социализм просто прошел свой этап ж... Сколько было буржуазных революций!? Прежде чем капитализм наступил повсеместно!? И то, как выясняется, он так и не захватил всю планету целиком, где-то до сих пор и первобытный, и рабовладельческий, и феодальный строй...
Так сколько было буржуазных революций? И за какой период?
Это все к тому же школьному образованию... Если оно у вас имеется, и вы умеете им пользоваться...!?
10:07:39 11-12-2024
Гость (08:39:47 11-12-2024) Либо дибилы, которые застряли в 90-х ----- ну дибилы, застря... у "совков" как минимум есть классное качество - тяга к долгосрочному планированию
10:05:41 11-12-2024
Как может быть оценка по поведению равноценна другим оценкам? Это чисто субъективное отношение учителя к ученику, где любимчику поставят высокий балл, а кто не нравится – перекроют кислород. И трудно будет оспорить. Если по той же физике можно объективно доказать, что ребенок знает на 4 или 5, а не на 3, если ему учитель занизил, то на оценке «поведения» педагоги оторвутся по полной!
10:54:40 11-12-2024
Гость (10:05:41 11-12-2024) Как может быть оценка по поведению равноценна другим оценкам... с другой стороны, как бороться с тем что сейчас творится в школах? авторитета учителя нет от слова совсем. это хорошо, что потихоньку "культ детей" начинают ослаблять, имхо.
14:13:57 11-12-2024
Гость (10:54:40 11-12-2024) с другой стороны, как бороться с тем что сейчас творится в ш... Авторитет учителя поднимется из-за того, что поставит двойку за поведение? Вам самим не смешно? Учителя сразу будут уважать? Я считаю, что если учитель не может завоевать авторитет благодаря своему уму и знаниям, то достоин презрения, никакие репрессии с его стороны не спасут.
14:27:11 11-12-2024
Гость (14:13:57 11-12-2024) Авторитет учителя поднимется из-за того, что поставит двой... ну да, завоюйте авторитет у школяра который в открытую заявляет, а что вы мне сделаете? мамка/папка придёт вам такое тут устроит! и он прав - методов воздействия на школьников сейчас просто нет.
17:50:14 11-12-2024
Гость (14:27:11 11-12-2024) ну да, завоюйте авторитет у школяра который в открытую заявл... Ну да, поработайте в платном учебном заведении, где учеников нельзя выгонять( надо суметь заставить их учиться, даже если изначально не хотят) и денежные влиятельные родители; вам обычные школы покажутся ерундрй, завоевать в них учителю авторитет проще простого.
14:32:34 11-12-2024
Гость (10:54:40 11-12-2024) с другой стороны, как бороться с тем что сейчас творится в ш... Одна знакомая преподавала в тех. университете, потом перешла в школу поближе к дому, педобразования нет. Старшеклассник на уроке стал просто ходить по классу, она не знает, что с ним делать. Другая знакомая всю жизнь учила в школе английскому языку, образование пединститут, у неё никто никогда не вёл себя подобным образом. От личности и квалификации учителя зависит гораздо больше, чем кажется не педагогам.
15:16:22 11-12-2024
Гость (14:32:34 11-12-2024) Одна знакомая преподавала в тех. университете, потом перешла... равно как это зависит от школы в которой педагог работает, да что школы - класса. Дети так же разные, как и педагоги. У кого-то дети вполне адекватные, а у кого-то есть "трудные" дети. И в одном классе может быть тишина и порядок, а в другом есть смутьян, с которым даже ПДН ничего особо сделать не может. Были тут статьи на амике про подобных.
10:32:35 11-12-2024
Раньше за плохое поведение могли не принять в октябрята, пионеры, оставить после уроков мыть классный кабинет (даже если не дежурный), не разрешить посещение какого-то школьного мероприятия, в характеристике в выпускном классе отметить поведение, на классном часе обсудить поведение особо нехороших. а сейчас какие мотивации будут? раздербанили школьную систему, теперь опомнились
10:49:35 11-12-2024
Гость (10:32:35 11-12-2024) Раньше за плохое поведение могли не принять в октябрята, пио... Говорю же без СоцСоветов ни чего не будет работать!
Это как раковую опухоль лечить мазью Вишневского...
10:59:25 11-12-2024
Гость (10:32:35 11-12-2024) Раньше за плохое поведение могли не принять в октябрята, пио... А что сейчас мешает не пускать на школьное мероприятие или обсудить на классном часе асоциальное посведение учащегося, если проявляет не лучшие качества? Только то, что нет октябрят, пионеров и комсомольцев, нет возможности испортить характеристику?
11:07:06 11-12-2024
Гость (10:59:25 11-12-2024) А что сейчас мешает не пускать на школьное мероприятие или ... звиздюли в школе запрещены.
это мешает эффективности процесса обучения.
11:27:18 11-12-2024
Musik (11:07:06 11-12-2024) звиздюли в школе запрещены.это мешает эффективности проц... Да ладно в школе! Они и дома запрещены!)))
14:32:17 11-12-2024
Гость (11:27:18 11-12-2024) Да ладно в школе! Они и дома запрещены!)))... дикий вы какой-то.
необразованный.
звиздюли - великчайшая направляющая эволюцию сила!
без неё бы дети по пальмам сидели и в носу ковырялись.
а в Барнауле пальм нет. поэтому они сидят по телефонам. но результат тот же.
11:29:53 11-12-2024
Гость (10:59:25 11-12-2024) А что сейчас мешает не пускать на школьное мероприятие или ... три раза ха. там от родителей будет вони, что их дитачку принижают (заставляют, не пускают, не разрешают) начнутся разборки кто виноват-не виноват. выяснится в итоге, что никто или ВСЕ. Вот и подумайте, Что мешает.
12:10:08 11-12-2024
Гость (10:59:25 11-12-2024) А что сейчас мешает не пускать на школьное мероприятие или ... Капитализм мешает!
14:08:24 11-12-2024
Гость (10:32:35 11-12-2024) Раньше за плохое поведение могли не принять в октябрята, пио... не совсем верно историю изучали
за плохое поведение могли либо не принять либо исключить (пионеры, октябрята, комсомол, партия) из организации. Тогда ребенок становился изгоем в классе - все не хотели с ним общаться потому что он плохой он не наш а учитель способствовал и развивал эту мысль что он плохой. Далее подтягивались карательные органы. Находился предлог и переводили в школу-колонию при тюремной системе, комсомольца и партийного ставили на учет и выгоняли с работы опять же он поапдал в разряд вольняшек при лагерных работах в места лагерей. Ну и дальше собсно карьера человека была только в одну сторону -в тюрьму. Это недостатки социализма. Как травят при капитализме в сша сейчас вы знаете и без меня.
Самое лучшее это середина -при Брежневе было
14:35:22 11-12-2024
Гость (14:08:24 11-12-2024) не совсем верно историю изучализа плохое поведение могли... я говорю, как у нас было в школе. никого в колонию не переводили. если уж только совсем буйный элемент (в нашей школе не припомню таких, либо мне о них не было известно). а разваливаться все начало в перестроечные времена, началом считаю развал пионерской организации (с отказом носить пионерские галстуки), затем допущение ходить в школу не в форме (просили придерживаться светлый верх, темный низ, но мало кто соблюдал). ну дальше по наклонной. все скатилось в то, что имеем ныне.
18:01:37 11-12-2024
Гость (14:35:22 11-12-2024) я говорю, как у нас было в школе. никого в колонию не перево... Прошло почти полвека, до сих пор ненавижу пионерский галстук и школьную форму!
01:28:26 12-12-2024
Гость (18:01:37 11-12-2024) Прошло почти полвека, до сих пор ненавижу пионерский галстук... Капиталист?
13:48:10 11-12-2024
ввести баллы социальной полезности/безопасности!
14:29:27 11-12-2024
Гость (13:48:10 11-12-2024) ввести баллы социальной полезности/безопасности!... есть такая градация у чайников. веса индивидуумов. и мног еще чего.
не в курсе чем закончилось - экспериментом вводилось в 2020.
17:29:19 11-12-2024
Гость (13:48:10 11-12-2024) ввести баллы социальной полезности/безопасности!... А еще баллы глупости. Барнаульцы уйдут в минуса на миллиарды.
18:23:10 11-12-2024
Гость (13:37:41 11-12-2024) коммуняки сидели в обкомах в 70-80... а коммунисты - наши де... Вот! Теперь все понятно. Коммуняки это дети коммунистов прошедших войну и обеспечивших жизнь коммунякам.
18:34:53 11-12-2024
у нас частная школа, где все наши дети учатся, оценка за поведение введена с 2020 года как минимум, тогда же ввели правила сдавать мобильные всем с первого класса. Так что тут каждая школа может вводить такие правила