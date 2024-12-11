Путин задумался о возвращении оценок за поведение

Президент даже не знал, что такие оценки отсутствуют

11 декабря 2024, 07:15, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил обсудить вопрос возвращения оценок за поведение для школьников. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании с членами Совета по правам человека 10 декабря российский лидер удивился отсутствию в школах оценок за поведение. Однако он отметил, что для их отмены наверняка были весомые причины.

"Безусловно, это нужно обсудить. Но если оценка за поведение будет возвращена, то нужно, чтобы она на что-то влияла. Она должна быть равноценной с другими оценками", – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что этот вопрос необходимо обсуждать со специалистами и родительским сообществом.