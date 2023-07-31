Опрос показал, сколько россиян стыдятся своей зарплаты
Чаще всего люди стесняются низкого дохода при общении с друзьями
31 июля 2023, 11:02, ИА Амител
Треть жителей России ощущают неловкость, когда заходит речь об их зарплате, сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовый маркетплейс "Сравни".
"Почти треть опрошенных стесняется в общении с друзьями из-за разницы в заработке. 6% – постоянно испытывают стеснение. 20% – это чувство ощущают, но редко", – рассказали социологи.
71% опрошенных никогда не чувствовали стыда перед знакомыми из-за низкого дохода.
Аналитики также выяснили, что россиянам не важен финансовый статус для дружбы.
"Только 5% опрошенных признались, что им комфортнее общаться с человеком, с которым они находятся на равном финансовом уровне", – говорится в исследовании.
12:01:17 31-07-2023
Мне вообще жить стыдно. И на том свете, видимо, не особо хотят видеть.
12:56:02 31-07-2023
Стыдно,что он приобрести может больше,чем я...
13:11:02 31-07-2023
Ему передо мной не стыдно,но стыдно становится перед некоторыми.Перед ними он стоит красный как рак.
13:19:28 31-07-2023
А что ее стыдится 70% населения получают нищенскую зарплату, стыдится надо высокой они в меньшинстве.
15:57:35 31-07-2023
Гость (13:19:28 31-07-2023) А что ее стыдится 70% населения получают нищенскую зарплату,... Уж точно высокой зарплаты НИКТО от слова СОВСЕМ никогда не стыдится!!!!!!!!!!!!
14:51:19 31-07-2023
"Почти треть опрошенных стесняется..." а если в долларах пересчитать?
16:24:29 31-07-2023
Гость (14:51:19 31-07-2023) "Почти треть опрошенных стесняется..." а если в долларах пер... А если в шекелях? Тебе зачем ее в долларах считать? Ты ими где то расплачиваешься? Ну просто идиоты среди нас….
16:27:33 31-07-2023
Гость (16:24:29 31-07-2023) Гость (14:51:19 31-07-2023) "Почти треть опрошенных ст... Серьезно спрашиваешь? У нас все импортозамещено? Ну можно в булках хлеба посчитать, в литрах бензина. Все равно расклад не в пользу человека будет.
16:02:48 31-07-2023
А в долларах 200-300. В конце 90х начале 00х это казалось запредельно низкой зп развивающихся стран. И на эту зп сегодня нужно выжить, проявить патриотизм, железное здоровье, понимание. А когда тебе ещё каждый день что-то запрещают люди, которые твою ЗП в течение обеда посреди бесконечно сложной работы тратят, то или уходишь в глубокую депрессию, или агрессия переть начинает. Такого расшатанного психического здоровья у населения целой страны не было лет 100. Ну, будем снова надеятся, что главный про рай не обманул.
17:00:16 31-07-2023
Гость (16:02:48 31-07-2023) А в долларах 200-300. В конце 90х начале 00х это казалось за... Нам крышу хотят покрыть новую, пришло письмо что сколько стоит, сама крыша 16 миллионов, в эту стоимость входит расчетная документация 149 тыс, ещё 150 тыс.на какую-то фигню не помню, представляете какие деньги распиливают, красная цена этой крыши 5 миллионов, хорошо люди устроились в жизни не чего не делаешь, а денежки капают. Я знаю цены, крыла крышу в многоквартирном доме, это что рассчитать документацию 150 тыс, а она наверняка уже рассчитана ведь крыша есть. А полеты через Новосибирск, человек должен оплатить все ненужные круги, осталось запустить полеты в любой город России через Китай и Аэрофлот в шоколаде.
17:12:48 31-07-2023
Гость (17:00:16 31-07-2023) Нам крышу хотят покрыть новую, пришло письмо что сколько сто... Мадам, вы профанка. Проектирование тоже стоит денег. И 150 тысяч - это совсем не дорого. Затраты складываются из потраченных человека-часов. Причем это труд не дворника, а дипломированного специалиста, который не дома в трусах сидит и на тетрадном листе рисует крышу. У конторы, где этот специалист трудится, как минимум должно быть свидетельство СРО, которое дает вообще возможность трудиться проектировщиком. А это деньги, причем не только единоразово, но ты постоянно должен делать взносы.
20:06:39 31-07-2023
Гость (17:12:48 31-07-2023) Мадам, вы профанка. Проектирование тоже стоит денег. И 150 т... И неужели такой труд должен стоить 150 тысяч, там новый дом собрались прожтировать или заменить крышу, вы думаете такой документации не существует, ведь крышу крыши при советах, там есть эта документация, ее просто нужно достать из архива. Я покрыла крышу без всякой проектной документации, стоит уже 10 лет и не течет, соседние дома покрыли тоже без проектной документации цена крыш соседних домов 2 миллиона, сделана не только крыша, но и чердак с перекрытием, площадь крыши в два раза меньше, умножаем на 2 плюс инфляция 40% ну не как не получается 16 миллионов)))) Вам наивному можно продать с хорошей аргументацией даже скрепку 1000 руб.
16:36:58 31-07-2023
Я не понимаю чего стыдиться. Уровень твоих доходов довольно точно определяет что ты за человек. Вопрос даже не в самой цифре, а в твоем отношении к ней. Если тебя не устраивает сумма, то ты должен что то с этим делать. Иначе это означает, что либо тебя все устраивает, либо ты просто тупо не можешь. Меня волнует иное: люди настолько придают значение деньгам и не понимают простого - не деньги дают счастье. Вообще не в филках дело. Вот у меня будет, например, автомобиль за пятьсот тысяч или за 5 миллионов - что, я стану счастливее? Да вовсе нет. Трусы Дольче и Габбана - ровно такие же как и обычный китайский ноунейм. Звонить по телефону за тысячу рублей - также как и звонок по телефону за 100 тысяч. Уделяйте внимание людским отношениям, а не цифрам на счету.
17:29:23 31-07-2023
Гость (16:36:58 31-07-2023) Я не понимаю чего стыдиться. Уровень твоих доходов довольно ... Ну хорошо говорите, не поспорить. Вот у меня работа любимая, нравится, работаю с удовольствием. Но, блин, зп... Не устраивает меня сумма, придется уволится. Идти за деньги, за деньги... И молиться на них. Всю жизнь так и приходится существовать, жизнь - это когда удовольствие получаешь от процесса, как бы по любви. Но люди чаще всего проституцией занимаются: за деньги. Затрахали.
20:13:22 31-07-2023
Гость (17:29:23 31-07-2023) Ну хорошо говорите, не поспорить. Вот у меня работа любимая,... Не всегда, мне моя работа нравится и зарплата меня устраивает с учётом зарплат в данной профессии.