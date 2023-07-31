Опрос показал, сколько россиян стыдятся своей зарплаты

Чаще всего люди стесняются низкого дохода при общении с друзьями

31 июля 2023, 11:02, ИА Амител

Фото: amic.ru

Треть жителей России ощущают неловкость, когда заходит речь об их зарплате, сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовый маркетплейс "Сравни".

"Почти треть опрошенных стесняется в общении с друзьями из-за разницы в заработке. 6% – постоянно испытывают стеснение. 20% – это чувство ощущают, но редко", – рассказали социологи.

71% опрошенных никогда не чувствовали стыда перед знакомыми из-за низкого дохода.

Аналитики также выяснили, что россиянам не важен финансовый статус для дружбы.