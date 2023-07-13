На четверть больше. Как и почему в Алтайском крае растет зарплата

По данным Алтайкрайстата, в среднем житель региона получает почти 42 тысячи рублей

13 июля 2023, 07:32, ИА Амител

фото: amic.ru

Среднемесячная заработная плата в Алтайском крае по итогам первых четырех месяцев 2023 года выросла на 22,2% и составили 41 673 рубля. В реальном выражении этот показатель увеличился на 14,3%. Такие данные опубликовал Алтайкрайстат. По словам представителей крупных предприятий региона, такого стремительного роста доходов удалось добиться, прежде всего, благодаря использованию механизмов социального партнерства.

Кто получает самые высокие зарплаты на Алтае?

В списке получающих самые высокие заработные платы в Алтайском крае – работники организаций железнодорожного и трубопроводного транспорта. Они получают в среднем около 75,8 и 73,4 тысяч рублей. Также высокий доход (73 тысячи рублей) имеют люди, занятые добычей полезных ископаемых. Специалисты службы занятости региона считают, что вакансии, заявленные предприятием, привлекательны. Например, инженерам, машинистам и другим специалистам предлагают зарплату до 110 тысяч рублей.

Как пояснила amic.ru начальник отдела уровня жизни и оплаты труда Управления Алтайского края по труду и занятости населения Евгения Бакай, последний год зарплаты растут во всех сферах экономики. Например, в строительной отрасли, энергетике, торговле, в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания и других.

Начиная с прошлого года, уровень заработной платы растет во всех сферах экономики. Для повышения заработной платы в бюджетной сфере края проводится индексация в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами. Так, согласно майским указам президента РФ 2012 года, ежегодно увеличивается зарплата для отдельных категорий работников бюджетной сферы (учителя, врачи, медицинский персонал, педагоги дополнительного образования, работники культуры, социальные работники и др.). Рост ФОТ с 1 января 2023 года – на 8,7%, а с 1 октября 2023 года на 5,5% повысят зарплату всем бюджетникам Алтайского края.

Почему зарплаты с начала 2023 года так быстро растут?

Эксперты отмечают, что рост заработной платы на Алтае обусловлен законами рынка труда, в том числе из-за наблюдаемого дефицита кадров. Сейчас на 10 вакансий, заявленных в службу занятости региона, претендует пять человек, уточняют в краевом управлении по труду и занятости населения. Все это помогает предприятиям модернизировать производство.

Кроме того, зарплаты в реальном секторе экономике растут быстрее, чем в бюджетной сфере. По словам заместителя генерального директора по экономике АО АПЗ "Ротор", доктора экономических наук Ирины Цомаевой, реальная заработная плата работников в последние пять лет превышает 100%. Эксперт считает, что в нынешних условиях, если цены будут расти не так быстро, можно прогнозировать положительную динамику реальной начисленной заработной платы работников в регионе.

"Мы улучшаем свои экономические результаты и операционные процессы, внедряем в производство современные технологии. Все это позволило нам стать самой эффективной и привлекательной компанией в регионе с самым высоким уровнем оплаты труда персонала", – утверждает директор по персоналу и общим вопросам АО "Сибирь-Полиметаллы" Денис Кочкин.

Например, на заводе "УК АЗПИ" за первые пять месяцев 2023 года средняя зарплата на предприятии выросла на 14,3 %. А вот в АО "Барнаултрансмаш" заработные платы увеличились еще больше — примерно на треть.

"Предприятие предлагает одну из самых высоких заработных плат в производственном секторе дизелестроения. Так, в 2022 году средняя заработная плата работников составляла 54 тысяч рублей, в том числе по основным производственным рабочим – 55 тысяч рублей. За 5 месяцев 2023 года она увеличилась до 71 тысяч рублей, в том числе у основных производственных рабочих – до 72 тысяч рублей. С июля заработная плата работников предприятия будет увеличена более чем на 10 %", – говорит начальник управления по персоналу Дирекции по персоналу и общим вопросам АО "Барнаултрансмаш" Татьяна Малютина.

Примерно о такой же положительной динамике заявляют в ООО "Сибэнергомаш-БКЗ". Средняя зарплата на предприятии по итогам прошлого года составила 69 тысяч рублей, а темпы ее роста превысили уровень инфляции. Сейчас же работники завода в среднем получают уже 74 тысячи рублей. В целом выше среднекраевого показателя (122,2 %) темпы роста заработной платы складываются у работодателей 22 видов экономической деятельности, здесь занят каждый третий работник края.

"Эффект низкой базы"

При этом эксперты указывают и на существующие проблемы, одной из которых является так называемый "эффект низкой базы" показателей заработной платы. Также эксперты отмечают, что доходы растут не везде: показатели номинальной и реальной заработной платы в Барнауле и крупных городах края выше, чем в сельской местности и малых городах.

В то же время в последние три года заработная плата в сельском хозяйстве растет высокими темпами, а прирост к 2018 году составил 1,6 раза. Высокие зарплаты — от 100 до 120 тысяч рублей — предлагают в аграрном секторе. В итоге отставание от среднекраевого показателя в этой важной для нашего региона отрасли сокращается.