На четверть больше. Как и почему в Алтайском крае растет зарплата
По данным Алтайкрайстата, в среднем житель региона получает почти 42 тысячи рублей
13 июля 2023, 07:32, ИА Амител
Среднемесячная заработная плата в Алтайском крае по итогам первых четырех месяцев 2023 года выросла на 22,2% и составили 41 673 рубля. В реальном выражении этот показатель увеличился на 14,3%. Такие данные опубликовал Алтайкрайстат. По словам представителей крупных предприятий региона, такого стремительного роста доходов удалось добиться, прежде всего, благодаря использованию механизмов социального партнерства.
Кто получает самые высокие зарплаты на Алтае?
В списке получающих самые высокие заработные платы в Алтайском крае – работники организаций железнодорожного и трубопроводного транспорта. Они получают в среднем около 75,8 и 73,4 тысяч рублей. Также высокий доход (73 тысячи рублей) имеют люди, занятые добычей полезных ископаемых. Специалисты службы занятости региона считают, что вакансии, заявленные предприятием, привлекательны. Например, инженерам, машинистам и другим специалистам предлагают зарплату до 110 тысяч рублей.
Как пояснила amic.ru начальник отдела уровня жизни и оплаты труда Управления Алтайского края по труду и занятости населения Евгения Бакай, последний год зарплаты растут во всех сферах экономики. Например, в строительной отрасли, энергетике, торговле, в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания и других.
Начиная с прошлого года, уровень заработной платы растет во всех сферах экономики. Для повышения заработной платы в бюджетной сфере края проводится индексация в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами. Так, согласно майским указам президента РФ 2012 года, ежегодно увеличивается зарплата для отдельных категорий работников бюджетной сферы (учителя, врачи, медицинский персонал, педагоги дополнительного образования, работники культуры, социальные работники и др.). Рост ФОТ с 1 января 2023 года – на 8,7%, а с 1 октября 2023 года на 5,5% повысят зарплату всем бюджетникам Алтайского края.
Почему зарплаты с начала 2023 года так быстро растут?
Эксперты отмечают, что рост заработной платы на Алтае обусловлен законами рынка труда, в том числе из-за наблюдаемого дефицита кадров. Сейчас на 10 вакансий, заявленных в службу занятости региона, претендует пять человек, уточняют в краевом управлении по труду и занятости населения. Все это помогает предприятиям модернизировать производство.
Кроме того, зарплаты в реальном секторе экономике растут быстрее, чем в бюджетной сфере. По словам заместителя генерального директора по экономике АО АПЗ "Ротор", доктора экономических наук Ирины Цомаевой, реальная заработная плата работников в последние пять лет превышает 100%. Эксперт считает, что в нынешних условиях, если цены будут расти не так быстро, можно прогнозировать положительную динамику реальной начисленной заработной платы работников в регионе.
"Мы улучшаем свои экономические результаты и операционные процессы, внедряем в производство современные технологии. Все это позволило нам стать самой эффективной и привлекательной компанией в регионе с самым высоким уровнем оплаты труда персонала", – утверждает директор по персоналу и общим вопросам АО "Сибирь-Полиметаллы" Денис Кочкин.
Например, на заводе "УК АЗПИ" за первые пять месяцев 2023 года средняя зарплата на предприятии выросла на 14,3 %. А вот в АО "Барнаултрансмаш" заработные платы увеличились еще больше — примерно на треть.
"Предприятие предлагает одну из самых высоких заработных плат в производственном секторе дизелестроения. Так, в 2022 году средняя заработная плата работников составляла 54 тысяч рублей, в том числе по основным производственным рабочим – 55 тысяч рублей. За 5 месяцев 2023 года она увеличилась до 71 тысяч рублей, в том числе у основных производственных рабочих – до 72 тысяч рублей. С июля заработная плата работников предприятия будет увеличена более чем на 10 %", – говорит начальник управления по персоналу Дирекции по персоналу и общим вопросам АО "Барнаултрансмаш" Татьяна Малютина.
Примерно о такой же положительной динамике заявляют в ООО "Сибэнергомаш-БКЗ". Средняя зарплата на предприятии по итогам прошлого года составила 69 тысяч рублей, а темпы ее роста превысили уровень инфляции. Сейчас же работники завода в среднем получают уже 74 тысячи рублей. В целом выше среднекраевого показателя (122,2 %) темпы роста заработной платы складываются у работодателей 22 видов экономической деятельности, здесь занят каждый третий работник края.
"Эффект низкой базы"
При этом эксперты указывают и на существующие проблемы, одной из которых является так называемый "эффект низкой базы" показателей заработной платы. Также эксперты отмечают, что доходы растут не везде: показатели номинальной и реальной заработной платы в Барнауле и крупных городах края выше, чем в сельской местности и малых городах.
В то же время в последние три года заработная плата в сельском хозяйстве растет высокими темпами, а прирост к 2018 году составил 1,6 раза. Высокие зарплаты — от 100 до 120 тысяч рублей — предлагают в аграрном секторе. В итоге отставание от среднекраевого показателя в этой важной для нашего региона отрасли сокращается.
07:57:00 13-07-2023
Сейчас посмотрела таблицу " рейтинг 86 регионов России по зарплатам в 2023 году")))ТАМ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ(((
08:07:20 13-07-2023
Гость (07:57:00 13-07-2023) Сейчас посмотрела таблицу " рейтинг 86 регионов России по за... Почему его ТАМ не должно быть? Алтайский край один из регионов России. А вот на каком месте находится АК ума не хватилло глянуть?
08:39:07 13-07-2023
Главное хорошо отчитаться, а что на самом деле никого не интересует.
08:54:02 13-07-2023
Анекдот про среднестатистические голубцы слышали? - вот это из той же "оперы"
09:22:23 13-07-2023
из пустого в порожнее........людей дразнят)))))))
09:22:47 13-07-2023
надуманная статистика, оторванная от жизни!
09:24:59 13-07-2023
Все логично губернатор же обещал, что ЗП поднимет до 40 тыр. вот и получайте..., только потом после выборов в сентябре еще раз пересчитайте
09:27:20 13-07-2023
по распоряжению губернатора Алтайского края Виктора Томенко на 5,5% повысят зарплату всем бюджетникам Алтайского края. А почему не 22,2% или на 14,3%. ?
09:41:10 13-07-2023
"Количество россиян, не выплачивающих кредиты, по итогам периода с января по март 2023 года достигло 14,4 млн. Об этом в сообщают "Известия" со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП)". "Задолженность средней семьи превысила полмиллиона Объем задолженности российских граждан перед кредитными организациями превысил 30 трлн рублей, что банки могут записать себе в плюс." Ну да. Зарплат же не хватает.
10:10:51 13-07-2023
у меня зп не растет с января 2021 г . ПОЧЕМУ??? спрашиваю у статистов???? Вы же пишете что растет...У всех растет, у меня НЕТ, один я такой в Алтайском крае наверное
10:17:04 13-07-2023
А у кого растёт то, у хозяев автозаправок?
10:29:00 13-07-2023
Да наверное на этих 2-3 предприятиях и на ЖД зарплаты высокие, но пусть благосостояние даже 10тыщ вышеописанных работников не отражает положение остальных ~1,5млн работников края. Рост ФОТ на 8% "отдельных категорий работников бюджетной сферы" звучит сомнительно. Похоже эти категории весьма и весьма отдельны. Зачастую повышение окладов сочетается с одновременным урезанием надбавок. Опять же практикуется применение 0,25 0,5 ставок. Да и 8% роста с лихвой перекрываются инфляцией и 5,5% с октября вряд ли существенно улучшит мат.положение большинства.
12:35:08 13-07-2023
Хорошо...по поводу роста зарплат чиновников и директоров заправок и магазинов, цена в короых на 200-100% накручены от закупок.... Дайте статистику простых смертных людей. И сравните соотношение изменения (ясли таковые были) зарплат с изменением ЦЕН на продукты, транспорт, бензин и прочее.
12:53:26 13-07-2023
что то напоминает период 6-7 летней давности,когда прошлый губернатор рапортовал что у нас чуть ли не московские зарплаты,а потом пришел новый губернатор и развеял ту ложь признав что зарплаты приписаны чуть ли не в 2 раза и что теперь новый губернатор решил идти по пути старого,забыв все что было
13:42:43 13-07-2023
Перед выборами всё в Алтайском крае стало хорошо :D
14:29:53 13-07-2023
79 место
14:44:31 13-07-2023
79 место по России?
14:56:42 13-07-2023
Простые смертные трудяжки и до 25 тысяч не дотягивают,к сожалению
16:18:23 13-07-2023
Михаил (14:56:42 13-07-2023) Простые смертные трудяжки и до 25 тысяч не дотягивают,к сожа... вот честно, нет ни одного знакомого, кто меньше 50т/месяц получает за 40ч работы в неделю. Большинство 70-100. Правда, половина устроено на минималку. А те, кто ИП или самозанятые, подавая нулевые декларации, по три раза в год за границу летают, на машине дороже 2млн ездят и давно ипотеки позакрывали. Кстати, они то чаще и ноют, что им недодают. Вместо того того, чтобы здесь ядом на статистику лить, шли бы работать. Вон, даже на ВРЗ сварщиков, "простых трудяжек" за 75т найти не могут
15:35:28 13-07-2023
Гость (10:10:51 13-07-2023) у меня зп не растет с января 2021 г . ПОЧЕМУ??? спрашиваю у ... а при чем тут статисты? иди у начальника спрашивай. Может сам виноват, что плохо работаешь
15:43:28 13-07-2023
Гость (15:35:28 13-07-2023) а при чем тут статисты? иди у начальника спрашивай. Может са... Статисты при том - врут все.
15:53:49 13-07-2023
Гость (15:35:28 13-07-2023) а при чем тут статисты? иди у начальника спрашивай. Может са... Лучше всех в колхозе работала лошадь, но председателем она так и не стала. По вашей логике больше всех работают депутаты и звезды... Трудяги наши. А вот спасатели, учителя, врачи, пожарные.... Хреново трудятся.?????
16:27:56 13-07-2023
Полина (15:53:49 13-07-2023) Лучше всех в колхозе работала лошадь, но председателем она т... если не хотите работать, за что вам платить? И кто вам не дает стать депутатом или звездой. только не надо писать про блат и родство. У меня двое однокурсников, обычные дети рабочих и колхозников, один депутат АКЗС, другой в мск в министерстве. Просто очень хотели, работали и стали
17:21:12 13-07-2023
Амик, напишите, пожалуйста ,на каком месте Алтайский край в сравнении с другими регионами России или ,хотя бы, в Сибири. Это и будет реальная картина.
17:36:55 13-07-2023
Я на 2-х работах работаю не всегда до 50 зп набирается. Жена в д/с работает у неё вообще 16.да и в целом у нас в городе если найдешь работу с за 25 то считай что тебе повезло.
17:45:53 13-07-2023
А может лучше поработать, а не ныть?
22:56:03 13-07-2023
Гость (17:36:55 13-07-2023) Я на 2-х работах работаю не всегда до 50 зп набирается. Жена... две работы - это охранник 1\3 и таксист по субботам на 3 часа? Тогда верю