НОВОСТИЗдоровье

Оптимальное время сна назвал врач-невролог

Взрослому человеку нужно спать семь-девять часов в сутки

28 октября 2024, 09:45, ИА Амител

Женщина спит / Фото: Greg Pappas / unsplash.com
Женщина спит / Фото: Greg Pappas / unsplash.com

Норма сна для взрослого человека в среднем составляет семь-девять часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Владимира Мартынова.

"Оптимальное время сна – это семь-девять часов для взрослого человека. Хотя некоторые умудряются высыпаться за шесть часов, но это, скорее, исключение", – заявил специалист.

Также невролог подчеркнул, что хронический недосып приводит к проблемам с концентрацией внимания, повышает утомляемость и ухудшает иммунитет.

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

10:40:34 28-10-2024

И у кого возможность 9 часов спать??? Только что мешать не вредно!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:41:09 28-10-2024

Гость (10:40:34 28-10-2024) И у кого возможность 9 часов спать??? Только что мешать не в... Раз семь перечитывал, так и не постиг смысла написанного.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:37:41 28-10-2024

Гость (11:41:09 28-10-2024) Раз семь перечитывал, так и не постиг смысла написанного.... Т9!!!!!!!!! Разве у вас такого не бывает??? Выше - "Мечтать не вредно, но вредно не мечтать!" - так понятно?!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:43:36 28-10-2024

Гость (12:37:41 28-10-2024) Т9!!!!!!!!! Разве у вас такого не бывает??? Выше - "Мечтать ... Ну вот, можете же отправить читаемое сообщение.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:33:49 28-10-2024

Гость (10:40:34 28-10-2024) И у кого возможность 9 часов спать??? Только что мешать не в... переведите на русский

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:36:25 28-10-2024

Элен без ребят (12:33:49 28-10-2024) переведите на русский... Мечтать не вредно, вредно - не мечтать!!!!!!!!!!!!!!!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:36:47 28-10-2024

Гость (10:40:34 28-10-2024) И у кого возможность 9 часов спать??? Только что мешать не в... я по первой (понятной) части отвечу: 9 часов- это всего лишь лечь в 22 и встать в 7 утра. ничего невозможного в этом нет. просто не нужно фтыкать в гаджеты до ночи и все получится).

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:49:40 28-10-2024

Элен без ребят (12:36:47 28-10-2024) я по первой (понятной) части отвечу: 9 часов- это всего лишь лечь в 22. и встать в 7 утра. ничего невозможного в этом нет.. Если лечь в 22, то встанешь в 4. И чо делать в темноте?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:04:16 28-10-2024

любое время кратное полутора часам!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:53:17 28-10-2024

сплю от 9 до 11 в сутки - норм

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:00:34 28-10-2024

Гость (11:53:17 28-10-2024) сплю от 9 до 11 в сутки - норм... говорю же. главное кратное 1.5 часам...!
но всё равно до 7.5 в сутки восполнять нужно! ибо...
накопительный эффект!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
холмс

14:43:21 28-10-2024

пример халатного отношения к себе -дело Майкла Джексона. В сша военные изобрели таблетки при которых оранизм имитирует сон. Если не спать более 3 суток то организм включает защиту - заснешь внезапно на ходу. Поэтому и изобрели такие таблетки. Человек при приеме бодрствует 24 часа в сутки но ритм не меняет. Так же ложится спать, так же спит также просыпается. Доктор Джексона дал ему эти таблетки и Майкл Джексон их принимал пока его мозг после бодрствования не перетрудился. И Джексон умер

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров