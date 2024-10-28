Оптимальное время сна назвал врач-невролог

Взрослому человеку нужно спать семь-девять часов в сутки

28 октября 2024, 09:45, ИА Амител

Женщина спит / Фото: Greg Pappas / unsplash.com

Норма сна для взрослого человека в среднем составляет семь-девять часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Владимира Мартынова.

"Оптимальное время сна – это семь-девять часов для взрослого человека. Хотя некоторые умудряются высыпаться за шесть часов, но это, скорее, исключение", – заявил специалист.

Также невролог подчеркнул, что хронический недосып приводит к проблемам с концентрацией внимания, повышает утомляемость и ухудшает иммунитет.