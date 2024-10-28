Оптимальное время сна назвал врач-невролог
Взрослому человеку нужно спать семь-девять часов в сутки
28 октября 2024, 09:45, ИА Амител
Женщина спит / Фото: Greg Pappas / unsplash.com
Норма сна для взрослого человека в среднем составляет семь-девять часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Владимира Мартынова.
"Оптимальное время сна – это семь-девять часов для взрослого человека. Хотя некоторые умудряются высыпаться за шесть часов, но это, скорее, исключение", – заявил специалист.
Также невролог подчеркнул, что хронический недосып приводит к проблемам с концентрацией внимания, повышает утомляемость и ухудшает иммунитет.
10:40:34 28-10-2024
И у кого возможность 9 часов спать??? Только что мешать не вредно!
11:41:09 28-10-2024
Гость (10:40:34 28-10-2024) И у кого возможность 9 часов спать??? Только что мешать не в... Раз семь перечитывал, так и не постиг смысла написанного.
12:37:41 28-10-2024
Гость (11:41:09 28-10-2024) Раз семь перечитывал, так и не постиг смысла написанного.... Т9!!!!!!!!! Разве у вас такого не бывает??? Выше - "Мечтать не вредно, но вредно не мечтать!" - так понятно?!
12:43:36 28-10-2024
Гость (12:37:41 28-10-2024) Т9!!!!!!!!! Разве у вас такого не бывает??? Выше - "Мечтать ... Ну вот, можете же отправить читаемое сообщение.
12:33:49 28-10-2024
Гость (10:40:34 28-10-2024) И у кого возможность 9 часов спать??? Только что мешать не в... переведите на русский
12:36:25 28-10-2024
Элен без ребят (12:33:49 28-10-2024) переведите на русский... Мечтать не вредно, вредно - не мечтать!!!!!!!!!!!!!!!
12:36:47 28-10-2024
Гость (10:40:34 28-10-2024) И у кого возможность 9 часов спать??? Только что мешать не в... я по первой (понятной) части отвечу: 9 часов- это всего лишь лечь в 22 и встать в 7 утра. ничего невозможного в этом нет. просто не нужно фтыкать в гаджеты до ночи и все получится).
17:49:40 28-10-2024
Элен без ребят (12:36:47 28-10-2024) я по первой (понятной) части отвечу: 9 часов- это всего лишь лечь в 22. и встать в 7 утра. ничего невозможного в этом нет.. Если лечь в 22, то встанешь в 4. И чо делать в темноте?
11:04:16 28-10-2024
любое время кратное полутора часам!
11:53:17 28-10-2024
сплю от 9 до 11 в сутки - норм
14:00:34 28-10-2024
Гость (11:53:17 28-10-2024) сплю от 9 до 11 в сутки - норм... говорю же. главное кратное 1.5 часам...!
но всё равно до 7.5 в сутки восполнять нужно! ибо...
накопительный эффект!
14:43:21 28-10-2024
пример халатного отношения к себе -дело Майкла Джексона. В сша военные изобрели таблетки при которых оранизм имитирует сон. Если не спать более 3 суток то организм включает защиту - заснешь внезапно на ходу. Поэтому и изобрели такие таблетки. Человек при приеме бодрствует 24 часа в сутки но ритм не меняет. Так же ложится спать, так же спит также просыпается. Доктор Джексона дал ему эти таблетки и Майкл Джексон их принимал пока его мозг после бодрствования не перетрудился. И Джексон умер