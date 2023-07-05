Опубликован медиарейтинг алтайских чиновников. Кого чаще всего упоминали СМИ в июне?
Первые пять строчек заняли восемь госслужащих
05 июля 2023, 10:45, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Алтайском крае представили очередной рейтинг упоминаемости краевых чиновников в СМИ. Рейтинг составила "Атмосфера".
В июне 2023 года его возглавили:
- 1 место: министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка – 19 упоминаний;
- 2 место: министр культуры Елена Безрукова – 18 упоминаний;
- 3 место: министр здравоохранения Дмитрий Попов, зампред правительства края Игорь Степаненко – по 15 упоминаний;
- 4 место: зампред правительства края Александр Климин, министр финансов и зампред правительства края Данил Ситников, министр сельского хозяйства Сергей Межин – по 12 упоминаний;
- 5 место: начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых – 8 упоминаний.
Медиарейтинг / Изображения: ИА "Атмосфера"
Как уточняет издание, пятерка лидеров июньского рейтинга в сравнении с майским обновилась почти полностью. Из нее выбыли министр транспорта Антон Воронов, министр образования и науки Светлана Говорухина и руководитель градостроительной инспекции Виктор Четошников.
10:50:34 05-07-2023
Да не может того быть! Наше всё-ВПТ, за последний месяц упоминался чаще,чем за все предыдущие 5 лет, и похоже,на следующую пятилетку набрал.
12:03:52 05-07-2023
ГадкийЯ (10:50:34 05-07-2023) Да не может того быть! Наше всё-ВПТ, за последний месяц упом... точно подмечено, в преддверии выборов зашевелилисьнаконец-то
16:29:36 05-07-2023
ГадкийЯ (10:50:34 05-07-2023) Да не может того быть! Наше всё-ВПТ, за последний месяц упом... Так чем больше ругательных публикаций про персонажей, тем выше медиарейтинг. Отметили наиболее одиозных.