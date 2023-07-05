Опубликован медиарейтинг алтайских чиновников. Кого чаще всего упоминали СМИ в июне?

Первые пять строчек заняли восемь госслужащих

05 июля 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае представили очередной рейтинг упоминаемости краевых чиновников в СМИ. Рейтинг составила "Атмосфера".

В июне 2023 года его возглавили:

1 место: министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка – 19 упоминаний;

– 19 упоминаний; 2 место: министр культуры Елена Безрукова – 18 упоминаний;

– 18 упоминаний; 3 место: министр здравоохранения Дмитрий Попов , зампред правительства края Игорь Степаненко – по 15 упоминаний;

, зампред правительства края – по 15 упоминаний; 4 место: зампред правительства края Александр Климин , министр финансов и зампред правительства края Данил Ситников , министр сельского хозяйства Сергей Межин – по 12 упоминаний;

, министр финансов и зампред правительства края , министр сельского хозяйства – по 12 упоминаний; 5 место: начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых – 8 упоминаний.





Медиарейтинг / Изображения: ИА "Атмосфера"

Как уточняет издание, пятерка лидеров июньского рейтинга в сравнении с майским обновилась почти полностью. Из нее выбыли министр транспорта Антон Воронов, министр образования и науки Светлана Говорухина и руководитель градостроительной инспекции Виктор Четошников.