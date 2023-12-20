Опубликована одна из последних шифровок 1941 года в Москву о скорой войне

В ней говорится о том, что до 22 июня немецкая фирма СФГ отзывает своих специалистов из Ленинграда, а военные действия могут начаться в ближайшие дни

20 декабря 2023, 15:05, ИА Амител

Фото: Президентская библиотека

Фото: Президентская библиотека

Руководство советских спецслужб вечером 21 июня 1941 года получило одно из самых последних сообщений о том, что гитлеровская Германия вот-вот начнет войну против СССР. Как сообщает РИА Новости, соответствующую расшифровку, поступившую в Москву из Ленинграда, впервые опубликовала Президентская библиотека.

На сайте разместили фотокопию расшифрованной телеграммы. Ее направил глава Управления Наркома госбезопасности СССР по Ленинградской области Павел Куприн главе НКГБ Всеволоду Меркулову. В ней говорится о том, что до 22 июня немецкая фирма СФГ отзывает своих специалистов из Ленинграда, а военные действия со стороны Третьего Рейха могут начаться в ближайшие дни.

В телеграмме отмечается, что агент "Чернов" выяснил, что 20 июня немецкое консульство получило переданную МИД Германии от фирмы СФГ телеграмму, в которой предлагают отозвать восемь специалистов таким образом, чтобы до утра 22 июня они проследовали через границу. В противном случае "будет поздно".

"Чернов" также в беседе с канцлером консульства и консулом выяснил, что положение "весьма напряженно" и "военные действия ожидаются в ближайшие два-четыре дня". Информацию передали наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берии. Также с ней должны были ознакомить замначальника 2-го управления НКГБ Тимофея Борщева.