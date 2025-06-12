Концерты и соревнования. Полная программа празднования Дня России в Барнауле
Основные праздничные мероприятия проведут на площади Сахарова
12 июня 2025, 06:15, ИА Амител
Администрация Барнаула опубликовала полную программу празднования Дня России, который отметят в четверг, 12 июня.
Она начнется в 7 утра на площади Свободы с гарнизонного развода личного состава государственной противопожарной службы краевого МЧС.
Основные праздничные мероприятия проведут на площади Сахарова с 10:00 до 20:00. Там пройдут концерты, молодежная акция, выставка макетов современного вооружения, соревнования по гирям, нардам, силовому экстриму и другим видам спорта, а также открытые уроки и показательные выступления по боевым искусствам, шахматам, хоккею и йоге.
Помимо площади Сахарова, отмечать День России будут и на других площадках:
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в Нагорном парке состоится торжественная церемония поднятия флага РФ и возложения цветов к стеле "Город трудовой доблести";
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в парке "Центральный" с 12:00 будут идти концерты и праздничная программа;
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парк "Изумрудный" с 18:00 до 20:00 порадует концертом творческих коллективов ДК "Октябрьский";
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в "Лесной сказке" концертная программа продлится с 11:00 до 17:00, также проведут ярмарку ремесел и вечер танцев с ВИА "Эклипс";
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в "Арлекино" праздник будет идти с 14:00 до 18:00, где выступят лучшие творческие коллективы города, пройдут мастер-классы и ярмарка мастеров;
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парк "Солнечный ветер" начнет отмечать День России в 12:00 концертной программой "И льются песни над Россией", а с 18:00 до 20:00 здесь же пройдет концерт "Мы гордимся тобой, Россия!";
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на территории парка "Эдельвейс" с 13:00 до 19:00 устроят праздничную программу, посвященную музыке 1980–1990-х и современным хитам;
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на стадионе "Рубин" в поселке Южном пройдет летний чемпионат Алтайского края и фестиваль баскетбола 3х3, начало – в 10:15;
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в спортшколе олимпийского резерва № 2 по ул. Аванесова, 132, организуют городские соревнования по волейболу среди девушек до 13 лет;
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на стадионе "Полимер" будет идти турнир по футболу, среди спортсменов 2013–2014 годов рождения.
В День России также будут раздавать ленты триколор.
"В Нагорном парке получить ленту можно будет с 09:20 до 10:20, в парке "Центральный" и на улице Мало-Тобольской – с 10:20 до 11:20. На площади Сахарова с 12:00 до 16:00 барнаульцы смогут не только получить ленточки, но и поучаствовать в мастер-классе по изготовлению брошей из них", – отметили в администрации.
07:06:52 12-06-2025
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