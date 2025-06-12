Концерты и соревнования. Полная программа празднования Дня России в Барнауле

Основные праздничные мероприятия проведут на площади Сахарова

12 июня 2025, 06:15, ИА Амител

Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Администрация Барнаула опубликовала полную программу празднования Дня России, который отметят в четверг, 12 июня.

Она начнется в 7 утра на площади Свободы с гарнизонного развода личного состава государственной противопожарной службы краевого МЧС.

Основные праздничные мероприятия проведут на площади Сахарова с 10:00 до 20:00. Там пройдут концерты, молодежная акция, выставка макетов современного вооружения, соревнования по гирям, нардам, силовому экстриму и другим видам спорта, а также открытые уроки и показательные выступления по боевым искусствам, шахматам, хоккею и йоге.

Афиша празднования Дня России в Барнауле / Источник: barnaul.org

Помимо площади Сахарова, отмечать День России будут и на других площадках:

в Нагорном парке состоится торжественная церемония поднятия флага РФ и возложения цветов к стеле "Город трудовой доблести";

в парке "Центральный" с 12:00 будут идти концерты и праздничная программа;

парк "Изумрудный" с 18:00 до 20:00 порадует концертом творческих коллективов ДК "Октябрьский";

в "Лесной сказке" концертная программа продлится с 11:00 до 17:00, также проведут ярмарку ремесел и вечер танцев с ВИА "Эклипс";

в "Арлекино" праздник будет идти с 14:00 до 18:00, где выступят лучшие творческие коллективы города, пройдут мастер-классы и ярмарка мастеров;

парк "Солнечный ветер" начнет отмечать День России в 12:00 концертной программой "И льются песни над Россией", а с 18:00 до 20:00 здесь же пройдет концерт "Мы гордимся тобой, Россия!";

на территории парка "Эдельвейс" с 13:00 до 19:00 устроят праздничную программу, посвященную музыке 1980–1990-х и современным хитам;

на стадионе "Рубин" в поселке Южном пройдет летний чемпионат Алтайского края и фестиваль баскетбола 3х3, начало – в 10:15;

в спортшколе олимпийского резерва № 2 по ул. Аванесова, 132, организуют городские соревнования по волейболу среди девушек до 13 лет;

на стадионе "Полимер" будет идти турнир по футболу, среди спортсменов 2013–2014 годов рождения.

В День России также будут раздавать ленты триколор.