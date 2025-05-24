Когда отмечают День России и как мы будем отдыхать по случаю праздника в 2025 году?
Торжественный день приурочен к подписанию одного из важнейших документов в истории страны
24 мая 2025, 09:20, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
В начале лета отмечают День России – один из самых молодых, но при этом самых важных праздников. По этому случаю в стране не только проводят массовые мероприятия, но и объявляют официальный выходной. Но в этом году календарь сверстали так, что выходные получатся длинными.
О том, какого числа День России и сколько дней мы будем отдыхать, – в материале amic.ru.
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Какого числа День России?
День России ежегодно отмечают 12 июня. В этом году праздник выпадает на четверг.
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Чему посвящен День России?
Праздник приурочен к подписанию Декларации о независимости России в 1990 году. Владимир Путин неоднократно называл это событие одним из важнейших в новой истории нашей страны.
"С этого документа начался отсчет нашей новой истории. Истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона", – говорил президент.Интересно, что признавать 12 июня государственным праздником пришлось два раза. Сначала это сделал Верховный Совет РФ в 1992-м. Тогда праздник назвали Днем принятия Декларации о госсуверенитете. Но после осени 1993-го решения этого госоргана признали нелегитимными. В 1994 году 12 июня объявили государственным праздником во второй раз – это своим указом сделал уже Борис Ельцин.
Современное название праздник получил чуть позже. В 1998-м было принято решение переименовать торжество в День России. Но лишь в 2002 году это стало официально: тогда начал действовать новый Трудовой кодекс, в котором праздничный день был уже с актуальным названием.
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Как принято отмечать День России?
День России широко празднуют по всей стране. В городах и селах проходят праздничные мероприятия, концерты, флешмобы и патриотические акции.
Есть и неизменная традиция, связанная с президентом страны: ежегодно 12 июня он проводит торжественную церемонию награждения лучших специалистов в области науки, технологий, искусства и многих других сферах государственными премиями.
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Как мы отдыхаем на День России в 2025 году?
По случаю Дня России в 2025 году мы будем отдыхать целых четыре дня, с 12 по 15 июня. Выходными будут четверг, пятница, суббота и воскресенье. В понедельник, 16 июня, нужно будет возвращаться к работе.
Соответственно, неделя, на которой мы будем отмечать праздник, получится ультракороткой. Работать мы будем три дня: 9, 10 и 11 июня.
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08:51:13 26-05-2025
Нет такого праздника...Это горе. Кучка предателей и клятвопреступников во главе с Ельциным повершили переворот и развалили великую страну, наплевав на результаты Референдума. Как это праздновать?