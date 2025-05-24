Торжественный день приурочен к подписанию одного из важнейших документов в истории страны

24 мая 2025, 09:20, ИА Амител

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В начале лета отмечают День России – один из самых молодых, но при этом самых важных праздников. По этому случаю в стране не только проводят массовые мероприятия, но и объявляют официальный выходной. Но в этом году календарь сверстали так, что выходные получатся длинными.

О том, какого числа День России и сколько дней мы будем отдыхать, – в материале amic.ru.

1 Какого числа День России? День России ежегодно отмечают 12 июня. В этом году праздник выпадает на четверг.

2 Чему посвящен День России? Праздник приурочен к подписанию Декларации о независимости России в 1990 году. Владимир Путин неоднократно называл это событие одним из важнейших в новой истории нашей страны. "С этого документа начался отсчет нашей новой истории. Истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона", – говорил президент. Интересно, что признавать 12 июня государственным праздником пришлось два раза. Сначала это сделал Верховный Совет РФ в 1992-м. Тогда праздник назвали Днем принятия Декларации о госсуверенитете. Но после осени 1993-го решения этого госоргана признали нелегитимными. В 1994 году 12 июня объявили государственным праздником во второй раз – это своим указом сделал уже Борис Ельцин. Современное название праздник получил чуть позже. В 1998-м было принято решение переименовать торжество в День России. Но лишь в 2002 году это стало официально: тогда начал действовать новый Трудовой кодекс, в котором праздничный день был уже с актуальным названием.

3 Как принято отмечать День России? День России широко празднуют по всей стране. В городах и селах проходят праздничные мероприятия, концерты, флешмобы и патриотические акции. Есть и неизменная традиция, связанная с президентом страны: ежегодно 12 июня он проводит торжественную церемонию награждения лучших специалистов в области науки, технологий, искусства и многих других сферах государственными премиями.