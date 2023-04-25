Опубликована программа фестиваля "Цветение маральника"

Мероприятия начнутся в 12 часов дня и продлятся до 19 часов

25 апреля 2023, 13:11, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

29 апреля на "Бирюзовой Катуни" пройдёт фестиваль "Цветение маральника". Организаторы опубликовали программу мероприятий.

Начало фестиваля – 12 часов дня, а продлится праздник до 19 часов. Вход на все мероприятия бесплатный.

Праздник считается открытием туристического сезона и совпадает со временем цветения "алтайской сакуры".

С полной программой можно ознакомиться по ссылке. Напомним, хедлайнером фестиваля станет группа "Градусы".