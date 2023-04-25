Опубликована программа фестиваля "Цветение маральника"
Мероприятия начнутся в 12 часов дня и продлятся до 19 часов
25 апреля 2023, 13:11, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
29 апреля на "Бирюзовой Катуни" пройдёт фестиваль "Цветение маральника". Организаторы опубликовали программу мероприятий.
Начало фестиваля – 12 часов дня, а продлится праздник до 19 часов. Вход на все мероприятия бесплатный.
Праздник считается открытием туристического сезона и совпадает со временем цветения "алтайской сакуры".
С полной программой можно ознакомиться по ссылке. Напомним, хедлайнером фестиваля станет группа "Градусы".
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