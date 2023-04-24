Группа "Градусы" станет хедлайнером фестиваля "Цветение маральника"
Праздник состоится 29 апреля
24 апреля 2023, 17:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Группа "Градусы" станет хедлайнером фестиваля "Цветение маральника", который пройдёт 29 апреля на территории "Бирюзовой Катуни". Об этом сообщает портал "Визиталтай".
Праздник считается открытием туристического сезона и совпадает со временем цветения "алтайской сакуры". Площадки начнут работу в 12:00. Вход на все мероприятия свободный.
"Выступление музыкантов завершит шестичасовой музыкальный марафон на открытии летнего туристического сезона. "Градусы" выйдут на главную сцену "Бирюзовой Катуни" в 18 часов, программа объединит песни из разных альбомов, в том числе и новые композиции", – говорится в сообщении.
11:11:53 25-04-2023
хоть одна приличная группа появилась на мировом небосклоне , тем более в такой великий праздник сибиряков