Праздник состоится 29 апреля

24 апреля 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Группа "Градусы" станет хедлайнером фестиваля "Цветение маральника", который пройдёт 29 апреля на территории "Бирюзовой Катуни". Об этом сообщает портал "Визиталтай".

Праздник считается открытием туристического сезона и совпадает со временем цветения "алтайской сакуры". Площадки начнут работу в 12:00. Вход на все мероприятия свободный.