НОВОСТИОбщество

Группа "Градусы" станет хедлайнером фестиваля "Цветение маральника"

Праздник состоится 29 апреля

24 апреля 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Группа "Градусы" станет хедлайнером фестиваля "Цветение маральника", который пройдёт 29 апреля на территории "Бирюзовой Катуни". Об этом сообщает портал "Визиталтай".

Праздник считается открытием туристического сезона и совпадает со временем цветения "алтайской сакуры". Площадки начнут работу в 12:00. Вход на все мероприятия свободный. 

"Выступление музыкантов завершит шестичасовой музыкальный марафон на открытии летнего туристического сезона. "Градусы" выйдут на главную сцену "Бирюзовой Катуни" в 18 часов, программа объединит песни из разных альбомов, в том числе и новые композиции", – говорится в сообщении.

Алтайский край концерт

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

11:11:53 25-04-2023

хоть одна приличная группа появилась на мировом небосклоне , тем более в такой великий праздник сибиряков

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров