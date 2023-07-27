Опубликовано видео с места падения вертолета Ми-8 на Алтае
По предварительным данным, вертолет задел электрические провода
27 июля 2023, 16:11, ИА Амител
В Республике Алтай в селе Тюнгур Усть-Коксинского района при заходе на посадку упал вертолет Ми-8 с пассажирами на борту, сообщает региональный МЧС.
"По предварительным данным, вертолет задел электрические провода с последующим возгоранием. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", – рассказали в ведомстве.
По информации экстренных служб, на борту находилось 13 человек. Шесть человек погибли и семь пострадали.
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