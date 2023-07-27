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Опубликовано видео с места падения вертолета Ми-8 на Алтае

По предварительным данным, вертолет задел электрические провода

27 июля 2023, 16:11, ИА Амител

 

В Республике Алтай в селе Тюнгур Усть-Коксинского района при заходе на посадку упал вертолет Ми-8 с пассажирами на борту, сообщает региональный МЧС.

"По предварительным данным, вертолет задел электрические провода с последующим возгоранием. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", – рассказали в ведомстве.

По информации экстренных служб, на борту находилось 13 человек. Шесть человек погибли и семь пострадали.

 
 
Фото: Telegram-канал

Шесть человек погибли при жесткой посадке вертолета на Алтае

Воздушное судно загорелось на земле. По предварительной информации, Ми-8 зацепился за провода
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чрезвычайное происшествие Республика Алтай
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