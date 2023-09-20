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Опубликовано видео задержания барнаульца, отравившего воду для мобилизованных

Мужчина не ожидал увидеть сотрудников и не оказывал сопротивления

20 сентября 2023, 14:16, ИА Амител

Момент задержания жителя Барнаула, отравившего воду для мобилизованных, попал на видео. Ролик опубликовал канал "Оперсводки".

Судя по кадрам, мужчина не ожидал того, что его примут сотрудники ФСБ. В момент задержания он не оказывал сопротивления.

Ранее стало известно, что барнаулец отравил воду, предназначенную для мобилизованных, а весь процесс он снимал на видео.

В результате его действий никто не пострадал, воду не успели выпить.

Барнаул ФСБ

Комментарии 14

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Василий

14:24:04 20-09-2023

Пожизненное

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ВВП

14:36:47 20-09-2023

Вот и вспомнишь выражение "враг народа"(

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Гость

14:40:41 20-09-2023

И напоить отравителя его водицей.

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Гость

14:50:40 20-09-2023

Зря его рожу не показали. Неплохо, если бы и соседи выразили свою "благодарность" упырю...

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Гость

15:06:09 20-09-2023

Иудей по ходу:флаги чужих стран на стене. Далее больше 10-ти годков на чужие стены будет смотреть.

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Владимир

15:16:01 20-09-2023

Никакие меры перевоспитания не помогут. Истребление или пожизненное наказание. Враг должен быть уничтожен.

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Алекс

15:20:50 20-09-2023

Василий (14:24:04 20-09-2023) Пожизненное ... А во времена 2 Мировой войны расстреливали таких, как ОН... А то распустились совсем. Кто-то на фронтах гибнет, а ТАКИЕ вот за 30 сребренников продался а если-бы ЕГО родственники попили ЭТУ воду!?

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Гость

15:23:06 20-09-2023

Гада кастрировать без суда и следствия !

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Гость

15:29:43 20-09-2023

Наверно он в детстве из рогатке по кошкам и собакам стрелял! Правда же,зоофилы?

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горожанка

15:39:28 20-09-2023

Как стыдно, что он мой земляк, СТЫД и ему, и его родителям, что такую сволоту породили

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Василий

18:00:22 20-09-2023

горожанка (15:39:28 20-09-2023) Как стыдно, что он мой земляк, СТЫД и ему, и его родителям,... Не факт , что земляк

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Гость

17:09:17 20-09-2023

А зачем воду от хрен знает кого военным передавать?

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Гость

17:26:12 20-09-2023

Гость (17:09:17 20-09-2023) А зачем воду от хрен знает кого военным передавать?... Так может он в компании по доставке воды работал?

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Василий

18:03:44 20-09-2023

Автор статьи пишет , что он барнаулец ! С чего взял ? Где пруфы ?

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