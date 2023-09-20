Опубликовано видео задержания барнаульца, отравившего воду для мобилизованных
Мужчина не ожидал увидеть сотрудников и не оказывал сопротивления
20 сентября 2023, 14:16, ИА Амител
Момент задержания жителя Барнаула, отравившего воду для мобилизованных, попал на видео. Ролик опубликовал канал "Оперсводки".
Судя по кадрам, мужчина не ожидал того, что его примут сотрудники ФСБ. В момент задержания он не оказывал сопротивления.
Ранее стало известно, что барнаулец отравил воду, предназначенную для мобилизованных, а весь процесс он снимал на видео.
В результате его действий никто не пострадал, воду не успели выпить.
14:24:04 20-09-2023
Пожизненное
14:36:47 20-09-2023
Вот и вспомнишь выражение "враг народа"(
14:40:41 20-09-2023
И напоить отравителя его водицей.
14:50:40 20-09-2023
Зря его рожу не показали. Неплохо, если бы и соседи выразили свою "благодарность" упырю...
15:06:09 20-09-2023
Иудей по ходу:флаги чужих стран на стене. Далее больше 10-ти годков на чужие стены будет смотреть.
15:16:01 20-09-2023
Никакие меры перевоспитания не помогут. Истребление или пожизненное наказание. Враг должен быть уничтожен.
15:20:50 20-09-2023
Василий (14:24:04 20-09-2023) Пожизненное ... А во времена 2 Мировой войны расстреливали таких, как ОН... А то распустились совсем. Кто-то на фронтах гибнет, а ТАКИЕ вот за 30 сребренников продался а если-бы ЕГО родственники попили ЭТУ воду!?
15:23:06 20-09-2023
Гада кастрировать без суда и следствия !
15:29:43 20-09-2023
Наверно он в детстве из рогатке по кошкам и собакам стрелял! Правда же,зоофилы?
15:39:28 20-09-2023
Как стыдно, что он мой земляк, СТЫД и ему, и его родителям, что такую сволоту породили
18:00:22 20-09-2023
горожанка (15:39:28 20-09-2023) Как стыдно, что он мой земляк, СТЫД и ему, и его родителям,... Не факт , что земляк
17:09:17 20-09-2023
А зачем воду от хрен знает кого военным передавать?
17:26:12 20-09-2023
Гость (17:09:17 20-09-2023) А зачем воду от хрен знает кого военным передавать?... Так может он в компании по доставке воды работал?
18:03:44 20-09-2023
Автор статьи пишет , что он барнаулец ! С чего взял ? Где пруфы ?