Опубликовано видео задержания барнаульца, отравившего воду для мобилизованных

Мужчина не ожидал увидеть сотрудников и не оказывал сопротивления

20 сентября 2023, 14:16, ИА Амител

Момент задержания жителя Барнаула, отравившего воду для мобилизованных, попал на видео. Ролик опубликовал канал "Оперсводки".

Судя по кадрам, мужчина не ожидал того, что его примут сотрудники ФСБ. В момент задержания он не оказывал сопротивления.

Ранее стало известно, что барнаулец отравил воду, предназначенную для мобилизованных, а весь процесс он снимал на видео.

В результате его действий никто не пострадал, воду не успели выпить.