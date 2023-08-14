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Соцсети: в Барнауле до смерти избили дворника

На место прибыли полицейские и сотрудники скорой помощи

14 августа 2023, 17:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле до смерти избили мужчину, который, предположительно, работал дворником. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на свидетеля происшествия. 

По словам женщины, конфликт произошел возле дома на улице Веры Кащеевой, 16, напротив магазина "Мария-Ра".

"Была реанимация и сотрудники полиции, про нападающего неизвестно", – заявила она.

Источник паблика в правоохранительных органах якобы подтвердил факт происшествия, однако работал ли он дворником, пока не установлено. Подробности происшествия выясняются. 

Барнаул

Комментарии 4

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Гость

18:05:21 14-08-2023

Район поганый!

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Гость

21:19:10 14-08-2023

Да нет. Это люди поганые.

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Гость

07:05:26 15-08-2023

Гость (21:19:10 14-08-2023) Да нет. Это люди поганые.... И люди поганые, и район поганый.

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виталий

15:59:45 16-08-2023

Дяденька был хороший

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