Соцсети: в Барнауле до смерти избили дворника

На место прибыли полицейские и сотрудники скорой помощи

14 августа 2023, 17:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле до смерти избили мужчину, который, предположительно, работал дворником. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на свидетеля происшествия.

По словам женщины, конфликт произошел возле дома на улице Веры Кащеевой, 16, напротив магазина "Мария-Ра".

"Была реанимация и сотрудники полиции, про нападающего неизвестно", – заявила она.

Источник паблика в правоохранительных органах якобы подтвердил факт происшествия, однако работал ли он дворником, пока не установлено. Подробности происшествия выясняются.