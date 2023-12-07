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Опубликовано видео загоревшегося при взлете самолета Ту-204 в Бурятии

Самолет с горящим двигателем совершил посадку в аэропорту

07 декабря 2023, 11:16, ИА Амител

В аэропорту Байкал при взлете грузового самолета Ту-204 авиакомпании "Авиастар-ТУ" загорелся двигатель, сообщил в своем Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Самолет совершил посадку. Пострадавших нет", – подчеркнул Цыденов.

Ту-204 приземлился в 08:35 по местному времени, сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Фото: соцсети

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Происшествия самолёт

Комментарии 3

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11:58:57 07-12-2023

Пилоты ГЕРОИ!!!

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Гость

16:00:30 07-12-2023

Каждый день ЧП с самолетами, жди большой беды.

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матьВаша

16:58:40 07-12-2023

а автокатастрофы - это тогда что?!)))))

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