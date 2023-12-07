Опубликовано видео загоревшегося при взлете самолета Ту-204 в Бурятии
Самолет с горящим двигателем совершил посадку в аэропорту
07 декабря 2023, 11:16, ИА Амител
В аэропорту Байкал при взлете грузового самолета Ту-204 авиакомпании "Авиастар-ТУ" загорелся двигатель, сообщил в своем Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.
"Самолет совершил посадку. Пострадавших нет", – подчеркнул Цыденов.
Ту-204 приземлился в 08:35 по местному времени, сейчас аэропорт работает в штатном режиме.
11:58:57 07-12-2023
Пилоты ГЕРОИ!!!
16:00:30 07-12-2023
Каждый день ЧП с самолетами, жди большой беды.
16:58:40 07-12-2023
а автокатастрофы - это тогда что?!)))))