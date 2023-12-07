Опубликовано видео загоревшегося при взлете самолета Ту-204 в Бурятии

Самолет с горящим двигателем совершил посадку в аэропорту

07 декабря 2023, 11:16, ИА Амител

В аэропорту Байкал при взлете грузового самолета Ту-204 авиакомпании "Авиастар-ТУ" загорелся двигатель, сообщил в своем Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Самолет совершил посадку. Пострадавших нет", – подчеркнул Цыденов.

Ту-204 приземлился в 08:35 по местному времени, сейчас аэропорт работает в штатном режиме.